ضبط مدرس تحرش بطفلة في «درس خصوصي» بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م

تحرش- تعبيرية

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على مدرس، في العقد الرابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سوات، وذلك في أثناء انعقاد «درس خصوصي»، وذلك في إحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وجرى ضبط المتهم والتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق برئاسة المستشار أحمد حمدي، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا من العميد خالد فرج، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلة "ي. ع. س"، يتهمون "إبراهيم. ع. ع"، مدرس، في بداية العقد الرابع من العمر، بالتحرش بطفلتهم، والتي بالكاد أتمت ربيعها السادس، محاولا هتك عرضها،