جريمة

ضبط مدرس تحرش بطفلة في «درس خصوصي» بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
تحرش- تعبيرية
تحرش- تعبيرية
ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على مدرس، في العقد الرابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سوات، وذلك في أثناء انعقاد «درس خصوصي»، وذلك في إحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وجرى ضبط المتهم والتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق برئاسة المستشار أحمد حمدي، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا من العميد خالد فرج، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلة "ي. ع. س"، يتهمون "إبراهيم. ع. ع"، مدرس، في بداية العقد الرابع من العمر، بالتحرش بطفلتهم، والتي بالكاد أتمت ربيعها السادس، محاولا هتك عرضها،
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سقوط أجزاء من بلكونة (6)

استدعاء المسئول عن انهيار بلكونة تسببت في مصرع شخصين

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالاسكندرية، اليوم الأحد، بشأن واقعة انهيار شرفة عقار بعزبة فرعون في أثناء رفع جهاز عروسة، طلب ملف العقار من الحي، ولجنة من المنشأت الآيلة للسقوط لمعاينته، واستدعاء المقاول، ومسئولي شركات المياه والكهرباء بعد أن لقي شخصين مصرعهما وأصيب أكثر من 13 آخرين، مساء يوم الجمعة الماضي، إثر انهيار شرفة شقة بعقار مكون من 4 طوابق عليهم. وتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه يفيد بانهيار شرفة عقار بقرية فرعون أثناء نقل اثاث عروسة، ما أسفر عن وجود ضحايا.
سجن

سجن مسئول صيانة وسائق استولوا على معدات بمحطة مريوط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، وعضوية المستشارين أشرف داوود بهجت، وأحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لـ"م. ا" مسئول صيانة بمحطة مريوط، و"م. ت"، سائق، لاتهامهما بالاستيلاء على عهدة المحطة الزراعية. وتعود الواقعة في القضية رقم 7776 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة، يفيد باستيلاء موظف بمحطة مريوط وسائق على معدات من المحطة.
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نسخة إلكترونية بديلة عن دفاتر القطاع المالي المحترق

كشف مصدر مطلع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في تصريح لـ"التحرير"، عن وجود نسخة إلكترونية على "سيرفر" خاص بالأوراق والدفاتر المحترقة بالقطاع المالي بالشركة، الذي شهد حريقا اليوم الأحد، دون خسائر في الأوراح، لافتا إلى أن الميزانية والموازنة الخاصة بالشركة تم مناقشتها واعتمادها من الشركة القابضة والجهاز المركزى للمحاسبات، في شهر أغسطس الماضي، ما ينفى أن يكون الحريق تم بفعل فاعل. وكانت أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة علي حريق شب في الدور الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بمدينة بنها.
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تفحم محتويات القطاع المالي بشركة مياه القليوبية

أخمدت قوات إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، حريقا نشب في الطابق الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بنها، نتج عنه احتراق محتوياته وسقوط السقف المعدني دون وقوع إصابات، ويجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة التي أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، في الوقت الذي وصل فيه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، لمعاينة موقع الحريق.
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مخدر-الحشيش

سقوط 3 تجار مُخدرات بخرطوش وبانجو في «السحر والجمال»

?ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الجمعة، القبض على ثلاث عناصر إجرامية من التجار المُترددين على منطقة «السحر والجمال»، المعروفة بكونها بؤرة لترويج المواد المُخدرة بالكيلو 18 بالطريق الواصل بين طريقي السويس و«مصر – الإسماعيلية» الصحراوي؛ على خلفية اتهامهم بحيازة كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بالإضافة إلى سلاح ناري وذخيرة، وجرى التحفظ عليهم وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
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القبض على عامل ضرب طفلا وكسر أسنانه بالشرقية (فيديو)

ألقى رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد هاني صفوت، وإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، منذ قليل، القبض على عامل، في نهاية العقد الخامس من العمر؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء بصورة «همجية» على طفل بالكاد تتجاوزت سنوات عمره الخمسة أعوام ببضعة أشهر، لا لشيء إلا لأجل تشاجر الصغير مع نجله في أحد شوارع قرية «بني حسن» التابعة لدائرة المركز، ما تسبب في كسر أسنان الصغير وإصابته بجرح قطعي في الوجه.
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شاب «يذبح» نفسه أمام النادي الاجتماعي بالشرقية

أقدم شاب في نهاية العقد الثالث من العمر، على محاولة التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ بعدما أحضر سلاحًا أبيض وذبح نفسه في الطريق العام بين المارة، أمام بوابة النادي «الاجتماعي» بجوار نادي «الري» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، فيما جرى نقله بين الحياة والموت إلى مستشفى «الأحرار» التعليمي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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ضبط عامل تعدى جنسيا على طفلته في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة ههيا التابع لمديرية أمن الشرقية برئاسة الرائد أحمد شاهين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، القبض على عامل، بمنتصف العقد الرابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بالتجرد من مشاعر الأبوة والإنسانية في آنٍ واحد، وتعديه جنسيا على نجلته الطفلة ذات الـ15 عاما، ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار مصطفى إسماعيل، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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