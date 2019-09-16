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تناول القرع والبامية للحفاظ على المغنسيوم في الجسم

ليست الخضراوات الورقية فقط هى التي تمنحك معدلات عالية من المغنسيوم، فالقرع أيضا مصدر رائع للحصول على المغنسيوم، فكوب واحد منه يحتوي على 40 ملليجرام من المغنسيوم
تحرير:إسراء سليمان ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الخضراوات الورقية
الخضراوات الورقية
يعد المغنسيوم من أكثر المعادن التي تمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية؛ فعلى سبيل المثال، يعمل على الوقاية من مرض السكري، ويخفف من حدة الصداع النصفي، وبالنسبة للقلب، يعمل بفاعلية كبيرة على التعزيز من صحة القلب، كما أنه يساعد على امتصاص الكالسيوم، بجانب تخفيف القلق، ويُنصح دائمًا بالإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على هذا المعدن؛ مثل السبانخ والبروكلي والقرع، كما يمكنك تناول مكملات غذائية غنية بهذا المعدن. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily health post".
بينما المعادن والفيتامينات يمكن تعويضها في الجسم من خلال تناول مكملات غذائية، فإن الطرق الطبيعية هي الأفضل دائمًا، وذلك من خلال إدراج كميات كافية من المغنسيوم في نظامك الغذائي، إذ عليك اختيار أطعمة صحية يمكنك من خلالها زيادة معدلات المغنسيوم في الدم، خاصة الخضراوات، بجانب الحصول على المعادن والفيتامينات
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فواكهة-للكيتو

تناول هذه الفاكهة الحارقة للدهون.. الكمثرى تشبعك

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الشوفان والعدس.. 6 مصادر طبيعية للبروتين

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