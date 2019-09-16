تناول القرع والبامية للحفاظ على المغنسيوم في الجسم

ليست الخضراوات الورقية فقط هى التي تمنحك معدلات عالية من المغنسيوم، فالقرع أيضا مصدر رائع للحصول على المغنسيوم، فكوب واحد منه يحتوي على 40 ملليجرام من المغنسيوم
يعد المغنسيوم من أكثر المعادن التي تمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية؛ فعلى سبيل المثال، يعمل على الوقاية من مرض السكري، ويخفف من حدة الصداع النصفي، وبالنسبة للقلب، يعمل بفاعلية كبيرة على التعزيز من صحة القلب، كما أنه يساعد على امتصاص الكالسيوم، بجانب تخفيف القلق، ويُنصح دائمًا بالإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على هذا المعدن؛ مثل السبانخ والبروكلي والقرع، كما يمكنك تناول مكملات غذائية غنية بهذا المعدن. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily health post".
بينما المعادن والفيتامينات يمكن تعويضها في الجسم من خلال تناول مكملات غذائية، فإن الطرق الطبيعية هي الأفضل دائمًا، وذلك من خلال إدراج كميات كافية من المغنسيوم في نظامك الغذائي، إذ عليك اختيار أطعمة صحية يمكنك من خلالها زيادة معدلات المغنسيوم في الدم، خاصة الخضراوات، بجانب الحصول على المعادن والفيتامينات
بينما المعادن والفيتامينات يمكن تعويضها في الجسم من خلال تناول مكملات غذائية، فإن الطرق الطبيعية هي الأفضل دائمًا، وذلك من خلال إدراج كميات كافية من المغنسيوم في نظامك الغذائي، إذ عليك اختيار أطعمة صحية يمكنك من خلالها زيادة معدلات المغنسيوم في الدم، خاصة الخضراوات، بجانب الحصول على المعادن والفيتامينات الأخرى، فكثير من الأشخاص لا يدركون أهمية المغنسيوم للصحة العامة للجسم.
توجد كثير من الحقائق العلمية التي توضح أن المغنسيوم هو رابع أكثر المعادن الشائعة في الجسم، إذن فإن نقص المغنسيوم يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية؛ مثل التعب والإرهاق واضطرابات الحالة المزاجية.
إضافةً إلى ذلك، تناول كميات كافية من المغنسيوم يساعد في الوقاية من مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وحتى المشكلات الصحية الأخرى التى تتمثل في الصداع النصفي والقلق والاكتئاب، وبجانب ذلك توجد العديد من الأسباب التي تؤدى إلى نقص المغنسيوم في الدم، ومن أكثر الأسباب الواضحة اتباع نظام غذائي يفتقر إلى الأطعمة الغنية بالمغنسيوم، ومشكلات أخرى تتمثل في تهيج الأمعاء.
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بغض النظر عن أسباب تناقص معدلات المغنسيوم في الدم، يوجد العديد من الخضراوات الورقية التي يجب أن تحرص على تناولها، للحفاظ على الصحة بشكل عام، بجانب الوقاية من المشكلات الناتجة عن نقص المغنسيوم في الدم:
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1- السبانخ
تعد من عائلة الخضراوات الورقية المهمة، ويمكن استهلاكها بطرق مختلفة، فيمكنك وضعها في طبق السلطة بجانب الخضراوات الأخرى، أو في السندوتشات، أو يمكن طهيها مع وضع قليل من الحمص عليها، لتحصل على قيمة غذائية عالية، وبالتالي ستحصل على معدلات عالية من المغنسيوم، فكوب واحد من السبانخ يحتوي على 150 ملليجرام من المغنسيوم، باعتباره أحد المعادن المهمة لصحة الجسم، فحاول أن تتناول السبانخ 3 مرات في الأسبوع.
2- البروكلي
يحتوي على كمية صغيرة من المغنسيوم، فكوب واحد من البروكلي يعادل 33 ملليجرام من المغنسيوم، ولكنه ما زال مصدرا جيدا للحصول على المغنسيوم، ويمكن استهلاكه بعدة طرق، سواء كان يتم تقديمه نيئًا أو مطبوخًا، فهو مصدر لذيذ ومُغذٍّ.
3- القرع
ليست الخضراوات الورقية فقط هى التي تمنحك معدلات عالية من المغنسيوم، فأيضًا القرع يعد مصدرا رائعا للحصول على المغنسيوم، فكوب واحد من القرع يحتوي على 40 ملليجرام من المغنسيوم، فإن شعرت بالإرهاق والتعب فاعلم أنك بحاجة إلى زيادة استهلاكك من المغنسيوم.
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4- البامية
تعد من الأطعمة الشهية التي يمكنك تناولها بجانب الأرز واللحوم، وبجانب ذلك فهى مصدر جيد للمغنسيوم، حيث إن كوبا واحدا من البامية غني بـ70 ملليجرام من المغنسيوم، فما المانع من إدراج البامية ضمن نظامك الغذائي اليومي؟! كما أن البنجر الأحمر من أفضل ما يمكن أن تتناوله للحصول على المغنسيوم.
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