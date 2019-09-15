بورنموث يكتسح إيفرتون في البريمرليج

تحرير:محمد جمال ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٢ م

بورنموث

نجح فريق بورنموث فى تحقيق الفوز على فريق إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب دين كروت، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، أحرز أهداف اللقاء لبورنموث كالوم ويلسون (هدفين)، وريان فريز هدف ، بينما أحرز هدف إيفرتون الوحيد دومينيك كالفيرت ليوين . وبهذا الفوز يحتل بورنموث المركز الثامن برصيد سبع نقاط متساويًا مع نادى إيفرتون بنفس الرصيد، بينما جاءت الخسارة جديداً لتكتب رقمًا قياسياً لماركو سيلفا مدرب إيفرتون الذي خسر من كل فرق الدورى الإنجليزي.

المباراة جاءت قوية بين الفريقين من حيث المحاولات على المرمى، لكن الخطورة كانت في مصلحة ايفرتون وعلى عكس سير الأحداث تمكن بورنموث من التقدم فى الدقيقة 23 من عمر المباراة بأقدام كالوم ويلسون، وبتمريرة مساعدة من جوشا كينج، ولم ينتظر إيفرتون حتى انتهاء الشوط الأول ليعود للمباراة بهدف كالفيرت ليوين فى الدقيقة



المباراة جاءت قوية بين الفريقين من حيث المحاولات على المرمى، لكن الخطورة كانت في مصلحة ايفرتون وعلى عكس سير الأحداث تمكن بورنموث من التقدم فى الدقيقة 23 من عمر المباراة بأقدام كالوم ويلسون، وبتمريرة مساعدة من جوشا كينج، ولم ينتظر إيفرتون حتى انتهاء الشوط الأول ليعود للمباراة بهدف كالفيرت ليوين فى الدقيقة 44 وبتمريرة مساعدة من ريشارليسون .



مع انطلاق الشوط الثانى استمرت المحاولات من الجانبين، لكن استطاع ريان فريزر لاعب وسط بورنموث من التقدم للفريق مرة أخرى، بهدف فى الدقيقة 67 من عمر المباراة، ثم جاء كالوم ويلسون بهدف ثالث فى الدقيقة 72 من عمر المباراة، لينقضى الوقت بفوز ثمين لبورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف .