من الصراخ إلى الرقص.. اعرف طريقك للسعادة في 7 أيام

عندما يحدث شيء سيئ لك، فبدلا من إغلاق عواطفك في صندوق، عليك منح نفسك 5 دقائق لتغضب أو تصرخ أو حتى تلقي كل الأشياء من حولك، فالسماح لنفسك بتلك الأمور يجعلك تنفجر

تحرير:فيروز ياسر ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

البحث عن السعادة

السعادة قرار، عليك أن تتخذه لتعيش في سلام وتصبح الحياة أمامك أفضل، ولكن جلوسك مكتئبا وبداخلك مشاعر الحزن وغيرها من الطاقة السلبية يؤثر فيك بشكل مبالغ فيه، كما يصيبك بمشكلات صحية، فكلما كنت سعيدا زادت صحتك وطال عمرك كما تقول الدراسات دائما. وإذا كنت تبحث عن السعادة وتحاول تحقيقها، فهناك دليل يساعدك في هذا الأمر، عليك أن تغير من نفسك أولا من الداخل وتشعر بحاجتك إلى أخذ الطريق الصحيح وبعدها ستعيش سعيدا خلال 7 أيام، حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.

السبت: الوضوح من أجل الحصول على السعادة، عليك أن تعرف أولا ما الذي يجعلك سعيدًا، ولهذا اشترِ دفترا وقم بتدوين 10 أشياء تجعلك سعيدا، كما عليك أن تكون محددا في ما تكتبه حتى تستطيع القيام به بالفعل ويسهل تحقيقه. الأحد: التضحية ماذا تفعل عندما تريد الحصول على شيء ما؟ في الغالب تضحي، وإذا كانت