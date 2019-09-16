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من الصراخ إلى الرقص.. اعرف طريقك للسعادة في 7 أيام

عندما يحدث شيء سيئ لك، فبدلا من إغلاق عواطفك في صندوق، عليك منح نفسك 5 دقائق لتغضب أو تصرخ أو حتى تلقي كل الأشياء من حولك، فالسماح لنفسك بتلك الأمور يجعلك تنفجر
تحرير:فيروز ياسر ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
البحث عن السعادة
البحث عن السعادة
السعادة قرار، عليك أن تتخذه لتعيش في سلام وتصبح الحياة أمامك أفضل، ولكن جلوسك مكتئبا وبداخلك مشاعر الحزن وغيرها من الطاقة السلبية يؤثر فيك بشكل مبالغ فيه، كما يصيبك بمشكلات صحية، فكلما كنت سعيدا زادت صحتك وطال عمرك كما تقول الدراسات دائما. وإذا كنت تبحث عن السعادة وتحاول تحقيقها، فهناك دليل يساعدك في هذا الأمر، عليك أن تغير من نفسك أولا من الداخل وتشعر بحاجتك إلى أخذ الطريق الصحيح وبعدها ستعيش سعيدا خلال 7 أيام، حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
السبت: الوضوح من أجل الحصول على السعادة، عليك أن تعرف أولا ما الذي يجعلك سعيدًا، ولهذا اشترِ دفترا وقم بتدوين 10 أشياء تجعلك سعيدا، كما عليك أن تكون محددا في ما تكتبه حتى تستطيع القيام به بالفعل ويسهل تحقيقه. الأحد: التضحية  ماذا تفعل عندما تريد الحصول على شيء ما؟ في الغالب تضحي، وإذا كانت
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شنطة الجامعة

لو سنة أولى جامعة.. استعدي بهذه الأدوات الشخصية

مع بداية العام الدراسي الجديد واستعداد الفتيات والشباب لدخول الجامعة، يجب أن تفكر كل فتاة في تجهيز بعض الأدوات المهمة التي يجب أن تكون داخل حقيبتها، للاستعانة بها خلال اليوم الدراسي، ومنها زجاجة مياه خاصة بها لتذكرها بتناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم، وأيضًا نظارة الشمس التي تحميها من أشعة الشمس، وبعض أدوات المكياج والعناية بالبشرة أيضًا. في السطور التالية نقدم بعض النصائح التي تساعد الفتيات في تجهيز أهم الأدوات الشخصية التي تحتاج إليها عند الذهاب للجامعة.
تنظيف البيت من أجل طفلك

لتشجيع طفلك على تناول الطعام.. اتبع 3 نصائح

يحب الأطفال دائمًا تناول الشيبسي والبسكويت، فمثل هذه الأطعمة تجذبهم دائمًا، ومن هنا تبدأ المشكلة، إذ يمتنع الأطفال عن تناول الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة يحتاج إليها الجسم، فتحاول الأم تجربة كل السبل، من أجل إرضاء طفلها، وفي نفس الوقت تغذيته بالأطعمة متعددة الفوائد، ولكن الحل يتمثل في بعض الخطوات، من بينها القضاء على توتر وقلق الطفل، وتقسيم الوجبات طوال اليوم، بحيث تحتوي كل وجبة على المعادن والفيتامينات المهمة. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line".
نظام-غذائي-لخصوبة-الرجل

لماذا يتجنب العديد من الرجال الذهاب إلى الطبيب؟

عند المقارنة بين رجل وامرأة مريضين، ففي الغالب ما تتوجه المرأة إلى الطبيب على الفور للكشف عن حالتها، ويبقى الرجل كما هو لا يحب الذهاب إلى الطبيب في كل مرة يصيبه شيء، وبالفعل قام استطلاع جديد حول هذا الأمر وكشف أن ما يقرب من ثلثي الرجال يتجنبون الذهاب إلى الطبيب لأطول فترة ممكنة، وقال 37% إنهم يحجبون معلومات عن أطبائهم، وبالتالي لا يستطيع الأطباء اكتشاف المشكلات التي تهدد حياتهم في وقت مبكر، مما يؤدي إلى مخاطر صحية أكبر وفي بعض الأحيان الموت، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
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عيد-الحب -

في اليوم العالمي لتقدير الزوجة.. كيف تُظهر اهتمامك؟

الزوجة عمود البيت مثل زوجها تماما، فهي التي تهتم بالمنزل والأطفال ولديها القدرة على تنظيم الوقت وإدارة كل ما يتطلبه المنزل، ولأن وراء كل رجل عظيم امرأة، فإنها لا تتردد في أي لحظة في تشجيعك والأخذ بيديك إلى سلم النجاح. قد ترغب كزوج جيد في أن تهدي زوجتك باقة من الأزهار المفضلة أو التخطيط لمفاجأة رائعة مثل قضاء سهرة معا بالخارج، وفي كل عام يحتفل العالم بيوم تقدير الزوجة الذي يقام يوم الأحد الثالث من شهر سبتمبر، وبناءً على ذلك تعرف على الطرق التي يمكنك من خلالها إظهار تقديرك لزوجتك، وفقا لما ذكره موقع Relationship on Female First.
الطلاق

دراسة: المطلقون أكثر عرضة للخرف من المتزوجين

حالات الطلاق المتزايدة لا تتوقف، حتى أصبحت مفزعة للكثير من العزاب، وتشير الأبحاث إلى أن حالات الطلاق لها علاقة بالإصابة بالخرف عند التقدم في العمر، حيث نظر علماء من جامعة ولاية ميشيجان في الوظيفة المعرفية لآلاف الأشخاص لديهم حالات زوجية مختلفة. ووجد العلماء أن المطلقين وبخاصة الرجال أكثر عرضة للإصابة بالخرف على مدى 14 عامًا من نظرائهم المتزوجين، كما يعتقدون أن اختلاف الموارد الاقتصادية والسلوكيات المتعلقة بالصحة قد يكون السبب، حيث تم ربط الدخل المنخفض والشعور بالوحدة بالخرف، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
تنظيم-وقت-المذاكرة

«التعبير عن الرأي».. نصائح ستحفز طفلك على التعلم

أيام قليلة تفصلنا عن العام الدراسي الجديد، وبعد إجازة طويلة كلها لعب وزيارة للأقارب والأصدقاء والترفيه من خلال الذهاب إلى النوادي لممارسة الرياضة سيكون طفلك في حاجة إلى نظام جديد يليق بالأيام المقبلة التي تحتاج إلى جدول معين. ونظرا لأن الإجازة كانت طويلة بما فيه الكفاية، سيكون طفلك في حاجة إلى التحفيز للمذاكرة والتعلم، ومن أكبر الأخطاء التي يمكن للمدرسين والآباء ارتكابها عندما يتعلق الأمر بتطوير الطلاب والأطفال هو قصر التعلم خلال الفصل الدراسي، وذلك وفقا لما ذكره موقع Education Corner.
اضطرابات-النوم-عند-الاطفال

في أول يوم دراسي.. ساعد طفلك على النوم مبكرا

يعلم الآباء والأمهات أن عادات النوم الجيدة مهمة للأطفال، لكن مواعيد عمل الوالدين المزدحمة وأنشطة ما بعد المدرسة، والواجبات المنزلية يمكن أن تقصر وقت الأسرة في الليالي المدرسية ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على مقدار نوم الطفل. بالنظر إلى حقيقة أن الوقت المتاح لكثير من الأسر يبدأ في نحو الساعة 6 أو 7 أو حتى وقت متأخر من المساء في ليلة مدرسية، فقد يكون من الصعب تحديد وقت نوم مبكر. وبما أن الخبراء يقولون إن الأطفال في سن المدرسة يحتاجون إلى نحو 9 إلى 11 ساعة من النوم، مما يعني أنهم بحاجة إلى الذهاب إلى السرير فى نحو الساعة 8 أو 9.
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