من الصراخ إلى الرقص.. اعرف طريقك للسعادة في 7 أيام

عندما يحدث شيء سيئ لك، فبدلا من إغلاق عواطفك في صندوق، عليك منح نفسك 5 دقائق لتغضب أو تصرخ أو حتى تلقي كل الأشياء من حولك، فالسماح لنفسك بتلك الأمور يجعلك تنفجر
السعادة قرار، عليك أن تتخذه لتعيش في سلام وتصبح الحياة أمامك أفضل، ولكن جلوسك مكتئبا وبداخلك مشاعر الحزن وغيرها من الطاقة السلبية يؤثر فيك بشكل مبالغ فيه، كما يصيبك بمشكلات صحية، فكلما كنت سعيدا زادت صحتك وطال عمرك كما تقول الدراسات دائما.
وإذا كنت تبحث عن السعادة وتحاول تحقيقها، فهناك دليل يساعدك في هذا الأمر، عليك أن تغير من نفسك أولا من الداخل وتشعر بحاجتك إلى أخذ الطريق الصحيح وبعدها ستعيش سعيدا خلال 7 أيام، حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
السبت: الوضوح
من أجل الحصول على السعادة، عليك أن تعرف أولا ما الذي يجعلك سعيدًا، ولهذا اشترِ دفترا وقم بتدوين 10 أشياء تجعلك سعيدا، كما عليك أن تكون محددا في ما تكتبه حتى تستطيع القيام به بالفعل ويسهل تحقيقه.
الأحد: التضحية
ماذا تفعل عندما تريد الحصول على شيء ما؟ في الغالب تضحي، وإذا كانت
السبت: الوضوح
من أجل الحصول على السعادة، عليك أن تعرف أولا ما الذي يجعلك سعيدًا، ولهذا اشترِ دفترا وقم بتدوين 10 أشياء تجعلك سعيدا، كما عليك أن تكون محددا في ما تكتبه حتى تستطيع القيام به بالفعل ويسهل تحقيقه.
الأحد: التضحية
ماذا تفعل عندما تريد الحصول على شيء ما؟ في الغالب تضحي، وإذا كانت السعادة تعني قضاء المزيد من الوقت مع أطفالك، ففكر اليوم في التضحية بالوظيفة أو هواية تحبها من أجل ذلك، لذا فكر في ما تريد التضحية به من أجل الحصول على ما تريد.
إذا كنت تريد الحصول على وزن مثالي، سيكون عليك التضحية ببعض الأطعمة التي تحبها وتتجنب تناولها.
الإثنين: اختيار من ترتاح لهم
قالت أوبرا وينفري ذات مرة إن الأشخاص إما يكونون سببا في الحصول على الطاقة الإيجابية وإما أنهم يسحبون طاقتك وتمتلئ أنت بالطاقة السلبية
، لذا عليك تحديد ما تريد الحصول عليه وما يجب التخلي عنه، مثل هل ترغب في قضاء المزيد من الوقت مع شخص ما أم لا؟ أو بمَ تشعر حينما يكون شخص ما بجانبك؟ فعليك اختيار الأشخاص الذين يبثون الحماس داخلك.
الثلاثاء: الامتنان
من الطبيعي أن تقابل بعض العواقب، مثل أشخاص سيئين، وهذا الأمر يشحنك بالطاقة السلبية التي تستهلكك طوال اليوم، ولهذا سيكون عليك ممارسة الامتنان منذ بداية اليوم في كل صباح، حيث يمكن قول (شكرا) 3 مرات بصوت عال وغالبا ما ستشعر بالحماقة وقتها لكن هذه الكلمة تشحنك بالطاقة الإيجابية وتنهي يومك ولديك ابتسامة عريضة، والآن عليك كتابة 3 أشياء أنت ممتن لها، كامتنانك لصديق لك أو شريكك ومن ثم عليك التواصل معه من جديد لإعادة العلاقات وتقويتها.
الأربعاء: ابتسم
في الغالب تكره الشخص الذي يخبرك بأن عليك أن تبتسم، ولكن في كثير من الأحيان سيكون عليك الابتسام حتى وإن لم ترد ذلك، كإلقاء التحية على الناس في الشارع المصحوبة بابتسامة، ومن هنا ستكون لديك طاقة إيجابية وتسعد كثيرا.
عليك معرفة أن التفاعل الإيجابي سيحسن مزاجك كثيرا، وتبين الدراسات أن القيام بأشياء من أجل الآخرين يجلب الفرح والسعادة لحياتك، لذا ابدأ اليوم بهذه الأعمال الطيبة، سواء من خلال الابتسامة لشخص يقابلك في الشارع أو القيام من على مقعدك في وسيلة المواصلات العامة من أجل إجلاس المسنين أو مساعدة شخص يحتاج لك كثيرا.
الخميس: أخرج طاقتك السلبية خلال 5 دقائق
عندما يحدث شيء سيئ لك، فبدلا من إغلاق عواطفك في صندوق، عليك منح نفسك 5 دقائق لتغضب أو تصرخ أو حتى تلقي كل الأشياء من حولك، فالسماح لنفسك بتلك الأمور يجعلك تنفجر وتخرج جميع الطاقة السلبية المكنونة والعودة سريعا إلى طبيعتك من أجل ممارسة حياتك اليومية.
أفضل علاج لك في هذه الحالة هو الرقص، إذا لم يكن لديك فرصة للصراخ في مكان بعيد، يمكنك تشغيل الموسيقى بصوت عال والرقص
بأي حركات حتى وإن كانت عشوائية، حتى تخرج ما بداخلك.
الجمعة: أرح جسدك قليلا
في الوقت الذي تعاني فيه من نقص المال، وستكون بحاجة إلى الحصول على مساج أو إراحة جسدك، فيمكنك القيام بالأمر في 10 دقائق، سواء من خلال الاستراحة على العشب، أو تناول مشروب ساخن والجلوس أمام النافذة، بالإضافة إلى الجلوس ومشاهدة صورك واستعادة الذكريات.