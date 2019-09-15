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تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك اليوم

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ م
سعر الدولار
سعر الدولار
تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري ومصر وكريدي أجريكول والبركة قرشين، إلى 16.35 جنيه للشراء، و16.45 جنيه للبيع، وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنكي العربي الإفريقي والتعمير والإسكان، إلى 16.34 جنيه للشراء، و16.44 جنيه للبيع، وانخفض سعر الدولار 4 قروش في بنك قناة السويس إلى 16.33 جنيه للشراء، و16.43 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 3 قروش إلى 16.32 جنيه للشراء، و16.42 جنيه للبيع. وهبط سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية 5 قروش إلى 16.35 جنيه للشراء، و16.45 جنيه للبيع. وظل سعر الدولار مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع. من جانبه، توقع محمد عبدالعال،
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بورصة (2)

البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه في أول جلسات الأسبوع

سجّلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.5 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 751.6 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنحو 0.58% ليبلغ مستوى 15023.23 نقطة،
اورنچ-مصر-تختتم النسخة-التاسعة-من مسابقة-اورنچ للمشروعات-الناشئة 2019 (1)

أورنج تعلن 3 فرق فائزة في مسابقة «المشروعات الناشئة 2019»

في ضوء مسؤوليتها المجتمعية تجاه الشباب والمساهمة في تطوير قدراتهم وتحسين مهاراتهم، أعلنت أورنج مصر نتائج النسخة التاسعة من المسابقة المحلية "أورنج للمشروعات الناشئة 2019" في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في مقر الشركة بالقرية الذكية، بحضور المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأورنج مصر وقيادات الشركة. وتقدم إلى المسابقة المحلية التي أطلقتها أورنج مصر في مارس الماضي وحتى نهاية شهر مايو، 55 من المشاريع الناشئة، بعد أن تم عرضها أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء متخصصين في مجال ريادة الأعمال.
انعقاد-الدورة-الثانية-لقمة-التجارة-الالكترونية (4)

إنطلاق القمة الثانية للتجارة الإلكترونية غدًا

تنطلق الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر أعمال النسخة الثانية لقمة التجارة الإلكترونية E-Commerce Summit والتي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال دعم تقديم الحلول التكنولوجية والتقنية لقطاعات متعددة، بحضور عدد من وزراء المجموعة الإقتصادية، ومسئوليين حكوميين وكبرى شركات القطاع الخاص، وأصحاب المشروعات الناشئة، وبمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية في أكثر من 15 قطاع مختلف. تستعرض القمة كيفية دعم وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، في ظل استراتيجية مصر 2030 للتحول الرقمي، والشمول المالي.
خلافات-زوجية-طلاق

الرقابة المالية تدرس إنشاء وثيقة تأمين إجباري للطلاق

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار وثيقة تأمين إجبارى على الطلاق يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد مدة محددة من الطلاق، بحسب تصريحات المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة. وأضاف النشار أن الوثيقة ما زالت تحت الدراسة، ولم نحدد قيمة التعويض أو الأقساط، وكذلك مدة صرف التعويض، وذلك بعد دراسة من الخبير الإكتوارى. وأكد النشار أن مجلس إدارة الهيئة يناقش مشروع قانون التأمين الموحد خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، وسينتهى منه خلال هذا الأسبوع.
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دولارات

الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.46 جنيه للبيع، و16.36 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع قرشين ليسجل 16.46 جنيه للبيع، و16.36 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرش واحد فقط ليسجل 16.47 جنيه للبيع، و16.37 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.49 جنيه للبيع، و16.39 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء.
دولار

الدولار ينخفض لأدنى مستوى له أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.52 جنيه للبيع، و16.42 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء.
دولارات

مستوردون يكشفون آثار تحرير الدولار الجمركي على السلع

يعد سعر الدولار الجمركي وتحديده أحد أهم العوامل المؤثرة على السوق المحلى، ومن خلاله يتم احتساب قيمة الجمارك على السلع المستوردة، والتى عادة ما يحملها المستورد على أصل سعر المنتج، لذا فإن زيادة سعر الدولار الجمركى أو انخفاضه تؤثر بالزيادة والنقصان فى أسعار السلع داخل السوق المصرية، وطالب المستوردون سابقا بتقسيم الدولار الجمركي إلى شرائح، ولم يكن قرار تحرير سعر الدولار وربطه بسعر البنك المركزي اليوم في الحسبان، إلا أن القرار لم يكن صادمًا لكون الفارق بين سعر الدولار في البنوك والدولار الجمركي 60 قرشاً تقريبًا.
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