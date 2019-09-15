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هواوي تحصل على أكثر من 20 جائزة بمعرض IFA

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م
جوائز هواوي
جوائز هواوي
فازت شركة هواوي بأكثر من 20 جائزة في معرض IFA لعام 2019 الذي أقيم ببرلين، ألمانيا، وذلك تعزيزًا منها لتقوية سمعتها كرائدة الصناعة بأكملها في تصميم المنتجات المبتكرة، بالإضافة إلى حصولها على عدد كبير من الجوائز. نالت هواوي الإشادة والإعجاب من قبل المستهلكين ووسائل الإعلام المتخصصة في مجال التكنولوجيا بالمعرض، نظرًا لما تقدمه من تجربة استخدام متصلة دائمًا عبر كل سيناريوهات الاستخدام، وأشاد كل من مجلة وموقع Popular Mechanics وموقع Android Central ومجلة وموقع Stuff بالمنتجات التي قدمتها هواوي بمعرض IFA لعام 2019.
وشملت المنتجات التي قدمتها هواوي رقاقة معالج Kirin 990 وسماعات HUAWEI FreeBuds 3 التي تتمتع بالانعزال عن الضوضاء الخارجية والإصدار الجديد من HUAWEI P30 Pro وجهاز الاتصال بالإنترنت Q2 Pro فائق السرعة. حصل هاتف HUAWEI P30 Pro على جائزة "أفضل هاتف ذكي لعام 2019- 2020" من قِبل جمعية خبراء التصوير والصوت
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هواوي تسقط دعوى قضائية ضد أمريكا بعد تصالح الطرفين

أسقطت شركة Huawei Technologies USA Inc فرع هواوي في الولايات المتحدة، دعوى قضائية في 9 سبتمبر ضد وزارة التجارة الأمريكية والعديد من الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى، التي رفعتها في يونيو على خلفية واقعة الاستيلاء على معدات الاتصالات السلكية واللا سلكية الخاصة بهواوي، والتي تم الاستيلاء عليها دون مبرر من قبَل المسؤولين الأمريكيين في سبتمبر 2017، وبعد مصادرة طويلة وغير مبررة، قررت هواوي إسقاط القضية بعد أن أعادت الحكومة الأمريكية المعدات، وهو ما تعدّه هواوي بمنزلة اعتراف ضمني بأن الاستيلاء نفسه كان غير قانوني وتعسفيا.
mwc 2019 و honor view 20 يفوز بجوائز النقاد (3)

بعد الهواتف.. HONOR تتجه للأجهزة القابلة للارتداء

أعلنت شركة HONOR، استراتيجيتها لتقنيات المنزل الذكي المدعمة بإنترنت الأشياء بهدف توفير تجربة سلسة عبر مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية، كما كشفت الشركة عن تطبيق PocketVision المدعم بالذكاء الاصطناعي والذي يساعد من يعانون من مشكلات في البصر على قراءة المستندات وغيرها من المواد النصية بسهولة، وقال كريس سان بايجونج، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تمتاز HONOR بكونها علامة التقنيات المحبوبة لدى الشباب في جميع أنحاء العالم، ونطمح إلى أن نبقى العلامة التجارية الرائدة والأولى في ذهن الشباب التي تدعمهم وتمكنهم من ممارسة شغفهم وتحقيق طموحاتهم.
فيس بوك

مزايا جديدة تقدمها «فيسبوك» للشخصيات العامة

قالت ماريا سميث – نائب مدير إدارة المنتجات، وسيبيل غولدمان – نائب مدير شراكات الترفيه العالمية، إن فيسبوك، تسعى لتقديم الدعم للشخصيات العامة، وفي إطار ذلك تقوم باستحداث ميزات جديدة وتطوير الأدوات الحالية لمساعدتهم على تحقيق ما يصبون إليه من أهداف على منصة فيسبوك، ومن أجل مساعدة الشخصيات العامة على اجتذاب متابعين جدد، أجرينا تجربة نحدد فيها قدرة مجموعة متعددة من الشخصيات العامة على المساهمة في قصة فيسبوك واحدة، أثناء حدث ما، بالإضافة إلى استحداث ميزة جديدة في آخر الأخبار (News Feed) لمساعدة مستخدمي فيسبوك على اكتشاف الشخصيات العامة ومتابعتهم".
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