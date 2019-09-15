هواوي تحصل على أكثر من 20 جائزة بمعرض IFA

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

جوائز هواوي

فازت شركة هواوي بأكثر من 20 جائزة في معرض IFA لعام 2019 الذي أقيم ببرلين، ألمانيا، وذلك تعزيزًا منها لتقوية سمعتها كرائدة الصناعة بأكملها في تصميم المنتجات المبتكرة، بالإضافة إلى حصولها على عدد كبير من الجوائز. نالت هواوي الإشادة والإعجاب من قبل المستهلكين ووسائل الإعلام المتخصصة في مجال التكنولوجيا بالمعرض، نظرًا لما تقدمه من تجربة استخدام متصلة دائمًا عبر كل سيناريوهات الاستخدام، وأشاد كل من مجلة وموقع Popular Mechanics وموقع Android Central ومجلة وموقع Stuff بالمنتجات التي قدمتها هواوي بمعرض IFA لعام 2019.

وشملت المنتجات التي قدمتها هواوي رقاقة معالج Kirin 990 وسماعات HUAWEI FreeBuds 3 التي تتمتع بالانعزال عن الضوضاء الخارجية والإصدار الجديد من HUAWEI P30 Pro وجهاز الاتصال بالإنترنت Q2 Pro فائق السرعة. حصل هاتف HUAWEI P30 Pro على جائزة "أفضل هاتف ذكي لعام 2019- 2020" من قِبل جمعية خبراء التصوير والصوت