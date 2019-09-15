رياضة

هاتريك «وادي» يقود المصري لفوز كبير على بطل زنجبار

تحرير:أحمد سعيد ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار، بأربعة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم لأحد، على ملعب عمان، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية الإفريقية، المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي المصري، التهديد الأول جاء عن طريق المهاجم الفلسطيني محمود وادي الذي كان على اعتاب أن يفتتح التسجيل لفريقه لكن كرته مرت بجوار القائم، ومن جديد واصل وادي إهدار الفرص في الدقيقة الثامنة بعدما انفرد بالمرمى، لكنه سدد ضعيفة ليتصدى لها الحارس على مرتين.
في الدقيقة 27 كسر وادي العقدة وتمكن من تسجيل الهدف الأول له، بعدما نفذ سعيدو سيمبوري مخالفة أرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء استقبلها وادي برأسية سكنت الشباك، وأضاف حسن علي الناشئ الهدف الثاني في الدقيقة 33، إثر تمريرة أوقف الكرة بيساره وسدد بيمينه محرزًا الهدف الثاني. ثم واصل وادي تألقه وسجل الهدف الثالث
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الاهلى-والزمالك تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

أعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019 - 2020، ووفقًا للجدول تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر المُقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة، على أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، بينما يفتتح الأهلي مشواره في المسابقة بمواجهة سموحة يوم يوم 23 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الـ5:30 مساءً، على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية. ويخرج الفريق الأحمر إلى أسوان من أجل مواجهة الأخير على ملعبه في الأسبوع الثالث، على أن يعود للقاهرة لمواجهة غريمه الزمالك في قمة مبكرة بالجولة الرابعة من عمر المسابقة.
محمد صلاح (1.) (2)

مانى يكشف آخر تطورات أزمته مع محمد صلاح

كشف الدولى السنغالى ساديو مانى لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن إنتهاء الأزمة التى كانت بينه وبين زميله فى الفريق محمد صلاح والتى تفجرت خلال مباراة بيرنلي فى الأسبوع الرابع من البريمرليج والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة. وقال مانى فى تصريحات لـ"قناة بلس" الفرنسية:" واقعتى مع صلاح؟، لقد نسيت الأمر وكل شئ انتهى بالنسبة لى، لأن مثل هذه الأشياء تحدث دائمًا فى كرة القدم " . وأكمل:" أحيانًا نحتاج إلى التحدث عن بعض الأشياء وجهًا لوجه، ويحدث بالفعل فى بعض الأحيان أُثناء المباريات التى لا أتلقي فيها أي تمريرات" .
بورنموث

بورنموث يكتسح إيفرتون في البريمرليج

نجح فريق بورنموث فى تحقيق الفوز على فريق إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب دين كروت، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، أحرز أهداف اللقاء لبورنموث كالوم ويلسون (هدفين)، وريان فريز هدف ، بينما أحرز هدف إيفرتون الوحيد دومينيك كالفيرت ليوين . وبهذا الفوز يحتل بورنموث المركز الثامن برصيد سبع نقاط متساويًا مع نادى إيفرتون بنفس الرصيد، بينما جاءت الخسارة جديداً لتكتب رقمًا قياسياً لماركو سيلفا مدرب إيفرتون الذي خسر من كل فرق الدورى الإنجليزي.
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ايهاب-جلال

إيهاب جلال يرفع شعار التحدي أمام بطل زنجبار

أكد إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، أنه يسعى لحسم تأهله للدور المقبل في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، خلال لقاء الذهاب، وذلك حين يواجه المصري ماليندي سيتي بطل زنجبار، غدًا الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية. إيهاب جلال قال في المؤتمر الصحفي: "هدفي هو حسم التأهل للدور المقبل من البطولة خلال مباراة الغد، والفريق في أعلى درجات تركيزه حاليا من أجل تحقيق ذلك، وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، تعطي دفعة معنوية للاعبين قبل مباراة العودة والتي تقام بعد نحو أسبوعين".
جماهير-المصرى (1)

عماد فتحي يعدد أسباب انضمامه للمصري

أبدى الوافد الجديد عماد فتحي، سعادته البالغة بالانتقال لصفوف المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأضاف فتحي صاحب الـ26 عامًا، في تصريحات لموقع ناديه، بأنه تلقى 7 عروض، لكن الفريق البورسعيدي كان اختياره الأفضل. وتابع عماد فتحي: "سبب انضمامي للمصري هو تاريخ وشعبية وجماهير النادي البورسعيدي، بجانب سعيه دائمًا للمنافسة على حصد الألقاب، وإيهاب جلال مدرب الفريق ساهم في إعادة بريق المصري من جديد، سننافس معه على جميع البطولات في الموسم الجديد".
ماشود سالي

ماشود سالي.. «وش السعد» على المصري في الكونفيدرالية

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020، والتي تجمع بين المصري البورسعيدي ومضيفه ماليندي بطل زنجبار، والمقرر إقامتها على استاد عمان بزنجبار في الخامس عشر من سبتمبر الجاري إلى طاقم تحكيم أوغندي مكون من ماشود سالي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا كمساعدين، بالإضافة إلى وليام أولويا حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الإثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.
المصري وبتروجيت‎ (6)

سالي حكمًا لمواجهة ماليندي والمصري بالكونفيدرالية

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020، والتي تجمع بين المصري البورسعيدي ومضيفه ماليندي بطل زنجبار، والمقرر إقامتها على استاد عمان بزنجبار في الخامس عشر من سبتمبر الجاري إلى طاقم تحكيم أوغندي مكون من ماشود سالي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا كمساعدين، بالإضافة إلى وليام أولويا حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الإثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.
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