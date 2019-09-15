هاتريك «وادي» يقود المصري لفوز كبير على بطل زنجبار

تحرير:أحمد سعيد ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

المصري البورسعيدي

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار، بأربعة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم لأحد، على ملعب عمان، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية الإفريقية، المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي المصري، التهديد الأول جاء عن طريق المهاجم الفلسطيني محمود وادي الذي كان على اعتاب أن يفتتح التسجيل لفريقه لكن كرته مرت بجوار القائم، ومن جديد واصل وادي إهدار الفرص في الدقيقة الثامنة بعدما انفرد بالمرمى، لكنه سدد ضعيفة ليتصدى لها الحارس على مرتين.

في الدقيقة 27 كسر وادي العقدة وتمكن من تسجيل الهدف الأول له، بعدما نفذ سعيدو سيمبوري مخالفة أرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء استقبلها وادي برأسية سكنت الشباك، وأضاف حسن علي الناشئ الهدف الثاني في الدقيقة 33، إثر تمريرة أوقف الكرة بيساره وسدد بيمينه محرزًا الهدف الثاني. ثم واصل وادي تألقه وسجل الهدف الثالث