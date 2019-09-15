مانى يكشف آخر تطورات أزمته مع محمد صلاح

تحرير:محمد جمال ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م

محمد صلاح

كشف الدولى السنغالى ساديو مانى لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن إنتهاء الأزمة التى كانت بينه وبين زميله فى الفريق محمد صلاح والتى تفجرت خلال مباراة بيرنلي فى الأسبوع الرابع من البريمرليج والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة. وقال مانى فى تصريحات لـ"قناة بلس" الفرنسية:" واقعتى مع صلاح؟، لقد نسيت الأمر وكل شئ انتهى بالنسبة لى، لأن مثل هذه الأشياء تحدث دائمًا فى كرة القدم " . وأكمل:" أحيانًا نحتاج إلى التحدث عن بعض الأشياء وجهًا لوجه، ويحدث بالفعل فى بعض الأحيان أُثناء المباريات التى لا أتلقي فيها أي تمريرات" .

وأوضح الدولى السنغالى خلال تصريحاته :" احيانًا نحتاج إلى الحديث عن بعض الأشياء وجهًا لوجه، وهو ما حدث بالفعل، لكننى تصالحت مع صلاح والأمر انتهى، العلاقة لم تتغير بنا ولن تتغير ابدًا، نحن صديقين مقربين". وكانت مباراة ليفربول وبيرنلي، شهدت تذمرًا من ماني تجاه مدربه يورجن كلوب عقب تبديله، بعدما أضاع عليه