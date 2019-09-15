رياضة

مانى يكشف آخر تطورات أزمته مع محمد صلاح

تحرير:محمد جمال ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشف الدولى السنغالى ساديو مانى لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن إنتهاء الأزمة التى كانت بينه وبين زميله فى الفريق محمد صلاح والتى تفجرت خلال مباراة بيرنلي فى الأسبوع الرابع من البريمرليج والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة. وقال مانى فى تصريحات لـ"قناة بلس" الفرنسية:" واقعتى مع صلاح؟، لقد نسيت الأمر وكل شئ انتهى بالنسبة لى، لأن مثل هذه الأشياء تحدث دائمًا فى كرة القدم " . وأكمل:" أحيانًا نحتاج إلى التحدث عن بعض الأشياء وجهًا لوجه، ويحدث بالفعل فى بعض الأحيان أُثناء المباريات التى لا أتلقي فيها أي تمريرات" .
وأوضح الدولى السنغالى خلال تصريحاته :" احيانًا نحتاج إلى الحديث عن بعض الأشياء وجهًا لوجه، وهو ما حدث بالفعل، لكننى تصالحت مع صلاح والأمر انتهى، العلاقة لم تتغير بنا ولن تتغير ابدًا، نحن صديقين مقربين". وكانت مباراة ليفربول وبيرنلي، شهدت تذمرًا من ماني تجاه مدربه يورجن كلوب عقب تبديله، بعدما أضاع عليه
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الاهلى-والزمالك تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

أعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019 - 2020، ووفقًا للجدول تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر المُقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة، على أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، بينما يفتتح الأهلي مشواره في المسابقة بمواجهة سموحة يوم يوم 23 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الـ5:30 مساءً، على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية. ويخرج الفريق الأحمر إلى أسوان من أجل مواجهة الأخير على ملعبه في الأسبوع الثالث، على أن يعود للقاهرة لمواجهة غريمه الزمالك في قمة مبكرة بالجولة الرابعة من عمر المسابقة.
ايهاب جلال-المصرى-البورسعيدى-2019 (3)

هاتريك «وادي» يقود المصري لفوز كبير على بطل زنجبار

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار، بأربعة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم لأحد، على ملعب عمان، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية الإفريقية، المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي المصري، التهديد الأول جاء عن طريق المهاجم الفلسطيني محمود وادي الذي كان على اعتاب أن يفتتح التسجيل لفريقه لكن كرته مرت بجوار القائم، ومن جديد واصل وادي إهدار الفرص في الدقيقة الثامنة بعدما انفرد بالمرمى، لكنه سدد ضعيفة ليتصدى لها الحارس على مرتين.
بورنموث

بورنموث يكتسح إيفرتون في البريمرليج

نجح فريق بورنموث فى تحقيق الفوز على فريق إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب دين كروت، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، أحرز أهداف اللقاء لبورنموث كالوم ويلسون (هدفين)، وريان فريز هدف ، بينما أحرز هدف إيفرتون الوحيد دومينيك كالفيرت ليوين . وبهذا الفوز يحتل بورنموث المركز الثامن برصيد سبع نقاط متساويًا مع نادى إيفرتون بنفس الرصيد، بينما جاءت الخسارة جديداً لتكتب رقمًا قياسياً لماركو سيلفا مدرب إيفرتون الذي خسر من كل فرق الدورى الإنجليزي.
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محمد-صلاح‎

صلاح أساسيا في مواجهة ليفربول ونيوكاسل

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب عن تشكيلة فريقه ليفربول الذي يستعد لاستقبال نيوكاسل اليوم السبت على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بينما يوجد نيوكاسل في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط، وشهد التشكيل الأساسي لليفربول غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والذي احتفل في المباراة السابقة أمام بيرنلي بتسجيل الهدف رقم 50 في مسيرته بالدوري الإنجليزي، حيث سيلعب بدلًا منه المهاجم ديفوك أوريجي.
محمد صلاح

صلاح يكشف أسباب صعوبة مواجهة نيوكاسل وهدف ليفربول

أكد الدولي المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة عندما يلاقي نظيره نيوكاسل بعد غد السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، عقب تتويجه بجائزة الأفضل في شهر أغسطس، قائلا: "أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات، لقد فزنا في جميع مبارياتنا الشهر الماضي بالدوري وحققنا نتائج جيدة.. لقد أمضينا شهرًا جيدًا، فزنا بكأس السوبر الأوروبي، لقد كان أمرًا لا يصدق بالنسبة لنا كفريق، الجميع أظهر إمكانياته وقدراته والطريقة التي يمكن أن نلعب بها".
محمد-صلاح‎

محمد صلاح يتوج بجائزة الأفضل مع ليفربول في أغسطس

أعلن نادي ليفربول رسميًا حصول نجمه المصري محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في النادي عشر شهر أغسطس بعد المستوى الذي ظهر عليه مع "الريدز" في بداية الموسم الجديد، لتكون ثاني الجوائز بعدما بدأ موسم حصد الجوائز الفردية، بتتويجه بجائزة أجمل هدف في شهر أغسطس، بتسجيله في شباك مرمى أرسنال، بينما حل هدف ساديو ماني في ساوثامبتون في المركز الثاني بالتصويت، وحصل الدولي المصري على الجائزة بعد استفتاء أجري للجماهير عبر الموقع الرسمي للنادي، ليتفوق "مو" على جميع لاعبي ليفربول عن شهر أغسطس.
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محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

توج نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، بجائزة أفضل هدف في شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي، وذلك عن الهدف الذي سجله في شباك آرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بعدما استقبل الكرة في وسط الملعب من الجانب الأيمن، وراوغ المدافع البرازيلي ديفيد لويز وانطلق بسرعة كبيرة تجاه منطقة الجزاء، قبل أن يسدد أرضية زاحفة متقنة، سكنت الزاوية اليمنى لشباك الحارس الألماني بيرند لينو، في المباراة التي انتهت بفوز الليفر بثلاثية مقابل هدف وحيد في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد، ليواصل ليفربول تصدره لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة.
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