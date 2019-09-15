اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

تحرير:أحمد سعيد ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

الأهلي والزمالك

أعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019 - 2020، ووفقًا للجدول تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر المُقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة، على أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، بينما يفتتح الأهلي مشواره في المسابقة بمواجهة سموحة يوم يوم 23 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الـ5:30 مساءً، على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية. ويخرج الفريق الأحمر إلى أسوان من أجل مواجهة الأخير على ملعبه في الأسبوع الثالث، على أن يعود للقاهرة لمواجهة غريمه الزمالك في قمة مبكرة بالجولة الرابعة من عمر المسابقة.

ترتيب مباريات الأهلي في الدور الأول بالدوري: الأسبوع الأول .. سموحة × الأهلي الأسبوع الثاني .. الأهلي × الإنتاج الحربي الأسبوع الثالث.. أسوان × الأهلي الأسبوع الرابع .. الأهلي × الزمالك الأسبوع الخامس .. الجونة × الأهلي الأسبوع السادس .. الأهلي × المصري الأسبوع