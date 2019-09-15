تعرف على موعد مواجهتي بيراميدز مع الأهلى والزمالك

تحرير:محمد جمال ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

بيراميدز

أعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى من المقرر أن تنطلق يوم 21 من الشهر الجارى بمواجهة بين فريقي المقاولون العرب وطلائع الجيش . ويعد بيراميدز أحد أهم الفرق خلال الموسم الحالى بعدما نجح في المنافسة على بطولة الدورى الموسم الماضى، واحتل فى المركز الثالث من جدول الدورى . ونجح الفريق في الموسم الماضي في احراج قطبي الكرة المصرية، خاصة الأهل الذي تغلب عليه رايح جاي في مسابقة الدوري، وفاز على الزمالك مرة واحدة.

ويبدأ بيراميدز بقيادة المدير الفنى سباستيان ديسابر أول مواجهة مع أحد قطبي كرة القدم وهو الزمالك والتى من المقرر إقامتها يوم 24 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الأسبوع السابع لمسابقة الدورى . اللقاء الثانى لبيراميدز سيكون مع الأهلى ومن المقرر إقامته يوم 18 يناير المقبل فى الأسبوع