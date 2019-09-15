رياضة

تعرف على موعد مواجهتي بيراميدز مع الأهلى والزمالك

تحرير:محمد جمال ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
بيراميدز
بيراميدز
أعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى من المقرر أن تنطلق يوم 21 من الشهر الجارى بمواجهة بين فريقي المقاولون العرب وطلائع الجيش . ويعد بيراميدز أحد أهم الفرق خلال الموسم الحالى بعدما نجح في المنافسة على بطولة الدورى الموسم الماضى، واحتل فى المركز الثالث من جدول الدورى . ونجح الفريق في الموسم الماضي في احراج قطبي الكرة المصرية، خاصة الأهل الذي تغلب عليه رايح جاي في مسابقة الدوري، وفاز على الزمالك مرة واحدة.
ويبدأ بيراميدز بقيادة المدير الفنى سباستيان ديسابر أول مواجهة مع أحد  قطبي كرة القدم وهو الزمالك والتى من المقرر إقامتها يوم 24 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الأسبوع السابع لمسابقة الدورى . اللقاء الثانى لبيراميدز سيكون مع الأهلى ومن المقرر إقامته يوم 18 يناير المقبل فى الأسبوع
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مؤمن زكريا

جماهير الأهلي تدعم مؤمن زكريا (صور)

حرص عدد من جماهير النادي الأهلي على التوجه إلى منزل مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي، لمؤازرته بعد ظهوره مؤخرا متأثرًا بالأزمة النفسية التي تعرض لها.. وظهر مؤمن زكريا عبر برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر" مساء الخميس الماضي لكشف تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية. وتجمعت الجماهير الحمراء أمام منزل نجم الأهلي، ورددت الهاتفات المؤيدة له وأعلنت عن دعمها له في محنته التي يمر بها، تعبيرًا عن حبها للاعب الذي أعطى الكثير للنادي.
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استئناف الكاف ترفض طعن الوداد على تتويج الترجي

استقرت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على قبول طعن نادى الوداد المغربي شكلا ورفضه موضوعًا من حيث المضمون والأصل، لتؤكد لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط بالكاف، وبالتالى أقرت بانسحاب الوداد البيضاوى من مباراة الإياب من نهائى دورى أبطال إفريقيا، وتتويج الترجى باللقب الإفريقي. وقدم نادي الوداد آخر مرافعاته اليوم أمام لجنة الاستئناف بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في القاهرة، مطالبًا بإعادة المباراة على ملعب محايد أو إعلانه بطلا للمسابقة، وهو ما رفضته اللجنة.
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أرسنال يتعثر أمام واتفورد في البريميرليج

سقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي، أمام مضيفه واتفورد بهدفين لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «فيكارج رود» ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020. جاء الهدف الأول للجانرز في الدقيقة 21 عن طريق النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج بتمريرة من كولاسينيتش سددها في شباك فوستر حارس مرمى واتفورد، وفي الدقيقة 32 تمكن اوباميانج من مضاعفة النتيجة بتمريرة أكثر من رائعة لمسعود أوزيل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون رد.
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حمدي النقاز يفتح النار على نجم الأهلي

علق حمدي النقاز، مدافع نادي الزمالك، اليوم الأحد، على تصريحات وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، بشأن مستواه مع الفريق الأبيض، وانتقاده في أكثر من مناسبة والتقليل من كونه يؤدي واجباته الدفاعية بنفس أدائه الهجومي. وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، سجل ثلاثية الأبيض يوسف أوباما في الدقيقة 51 وأضاف أشرف بن شرقي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63و83 من عمر اللقاء.
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ميتشو: مرتضى والجمهور كلمة السر.. ولا أفكر في الأهلي

أعرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر، على حساب بيراميدز، مؤكدا أن الفوز باللقب جاء بعد عمل كبير في الأسابيع الماضية عقب توليه مهمة تدريب الفريق الأبيض. وأوضح ميتشو، في تصريحاته لقناة أون سبورت، عقب المباراة، أن سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، تمكن من تكوين فريق قوي بأسلوب لعب رائع، لكن الزمالك استطاع أن يحسم اللقب لصالحه بعد تنفيذ كافة التفاصيل التي تم الاتفاق عليها خلال الأيام الماضية.
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نجم الأهلي: تمنيت فوز الزمالك على بيراميدز

اعترف وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، بأنه يتمنى فوز الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز، وقال وليد، خلال تصريحاته بحلقة الأحد، من برنامج «ستاد مصر» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة ON sport، إن انتمائه الأول بالطبع للنادي الأهلي، لكن في حالة عدم تواجد الفريق الأحمر كطرف فسيكون بالتالي داعما للفرق الجماهيرية مثل الزمالك، والاتحاد السكندري، والإسماعيلي، والمصري. ووجه صلاح الدين، الشكر لمسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، لاسهامه بحضور عدد كبير من الجماهير لمباراة نهائي الكأس. 
عمرو الجنايني

قرار نهائي.. الجبلاية تحسم نسخة كأس مصر 2019

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، موقف الجبلاية من تسليم بطل مسابقة كأس مصر، النسخة الجديدة من الكأس التي انتشرت في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز، التي ستجمعهما غدًا الأحد، سيتسلم النسخة القديمة من الكأس وليس الشكل الجديد كما يشاع، وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة، أن النادي الأهلي بطل مسابقة الدوري موسم 2018 /19 سيتسلم الدرع القديم، وسيقام له احنفالية بالتنسيق مع الشركة الراعية سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المُقبلة.
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