رياضة

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري الممتاز (صور)

تحرير:أحمد سعيد ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م
الأهلي
الأهلي
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019 - 2020، وحددت الجبلاية يوم 21 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق المسابقة بمباراة المقاولون العرب أمام نظيره فريق طلائع الجيش، وتقام على ستاد الجهاز الرياضة العسكري في تمام الثالثة عصرًا. وصرح حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه بموجب الجدول المعلن سينتهي الدور الأول للمسابقة في 24 يناير، وسيعلن موعد انطلاق الدور الثاني على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، وهو الأمر الذي سيتحدد قبل نهاية الدور الأول.
وكشف زناتي أن الأسبوع الـ8 هو الوحيد الذي اكتفى فيه بتحديد اقامته خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، انتظارا لوصول الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية لمرحلة المجموعات ومواعيد مبارياتها. وأشار إلى أن الدور الأول كله يتضمن 5 مباريات مؤجلة فقط منها 3 مؤجلات لفريق الجيش لمشاركته في بطولة العالم العسكرية
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جماهير الأهلي تدعم مؤمن زكريا (صور)

حرص عدد من جماهير النادي الأهلي على التوجه إلى منزل مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي، لمؤازرته بعد ظهوره مؤخرا متأثرًا بالأزمة النفسية التي تعرض لها.. وظهر مؤمن زكريا عبر برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر" مساء الخميس الماضي لكشف تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية. وتجمعت الجماهير الحمراء أمام منزل نجم الأهلي، ورددت الهاتفات المؤيدة له وأعلنت عن دعمها له في محنته التي يمر بها، تعبيرًا عن حبها للاعب الذي أعطى الكثير للنادي.
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استئناف الكاف ترفض طعن الوداد على تتويج الترجي

استقرت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على قبول طعن نادى الوداد المغربي شكلا ورفضه موضوعًا من حيث المضمون والأصل، لتؤكد لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط بالكاف، وبالتالى أقرت بانسحاب الوداد البيضاوى من مباراة الإياب من نهائى دورى أبطال إفريقيا، وتتويج الترجى باللقب الإفريقي. وقدم نادي الوداد آخر مرافعاته اليوم أمام لجنة الاستئناف بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في القاهرة، مطالبًا بإعادة المباراة على ملعب محايد أو إعلانه بطلا للمسابقة، وهو ما رفضته اللجنة.
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أرسنال يتعثر أمام واتفورد في البريميرليج

سقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي، أمام مضيفه واتفورد بهدفين لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «فيكارج رود» ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020. جاء الهدف الأول للجانرز في الدقيقة 21 عن طريق النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج بتمريرة من كولاسينيتش سددها في شباك فوستر حارس مرمى واتفورد، وفي الدقيقة 32 تمكن اوباميانج من مضاعفة النتيجة بتمريرة أكثر من رائعة لمسعود أوزيل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون رد.
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اتحاد الكرة يؤجل حفل تسليم درع الدوري للأهلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل احتفالية تسليم الأهلي درع الدوري، إلى ما بعد السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل. وأضاف مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» صباح اليوم الأحد، أن ضيق الوقت بين عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء من تنزانيا، واستعداد الفريق للسوبر، تسبب في عدم وجود فرصة لإقامة الاحتفالية قبل قمة الجمعة، ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر في الثامنة مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج.
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الزمالك يهزم الأهلي في قمة بطولة الجمهورية تحت18 سنة

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2001، بقيادة أمير عبد العزيز على نظيره الأهلي بقيادة أحمد سراج بهدف نظيف أحرزه أحمد خالد في الوقت القاتل للمباراة التي جمعتهما اليوم بمقر النادي الأبيض بميت عقبة، ضمن مواجهات الجولة الثانية لبطولة الجمهورية للناشئين. وتعد مواجهة الزمالك مع الأهلي اليوم، هي القمة الأولى في مسابقات الناشئين هذا الموسم بعد انطلاق البطولة يوم 23 أغسطس الجاري بمشاركة 17 فريقا بعد انسحاب أسوان. وشهد اللقاء حالتي طرد الأولى لمحمد طارق لاعب الزمالك في الشوط الثاني والثانية لأحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي في نهاية الشوط الأول.
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إيقاف محمد معروف بسبب موقعة الزمالك والمقاصة

علمت «التحرير» من مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إيقاف محمد معروف، الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره مصر للمقاصة، والتي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في ربع نهائي كأس مصر، وانتهت بفوز القلعة البيضاء بهدف نظيف ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر. وبحسب مصادر داخل الجبلاية فإن لجنة الحكام ترى أن معروف أخطأ في عدم احتساب 4 ركلات جزاء، اثنتان للفريق الأبيض ومثلهما للفريق الفيومي، ومن ثم قررت إيقافه.
لجنة -اتحاد- الكرة

اتحاد الكرة يكشف سر تأجيل الإعلان عن مدرب المنتخب

كشف أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، والمتحدث باسم الاتحاد، عن أسباب تأجيل إعلان اسم مدرب منتخب مصر، بعدما كان من المحتمل إعلانه الأربعاء. وقال إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن هناك أولويات لدى اتحاد الكرة على رأسها مواعيد جدول الدوري، مشيرًا إلى أنه من الوارد مناقشة المعايير الخاصة باختيار المدرب الجديد للمنتخب الوطني، نافيًا تصريحه في وسائل الإعلام بأن الإعلان اسم المدرب سيكون يوم الأربعاء، لكنه قال حينها أن ذلك أمر وارد.
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