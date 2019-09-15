اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري الممتاز (صور)

تحرير:أحمد سعيد ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م

الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019 - 2020، وحددت الجبلاية يوم 21 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق المسابقة بمباراة المقاولون العرب أمام نظيره فريق طلائع الجيش، وتقام على ستاد الجهاز الرياضة العسكري في تمام الثالثة عصرًا. وصرح حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه بموجب الجدول المعلن سينتهي الدور الأول للمسابقة في 24 يناير، وسيعلن موعد انطلاق الدور الثاني على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، وهو الأمر الذي سيتحدد قبل نهاية الدور الأول.

وكشف زناتي أن الأسبوع الـ8 هو الوحيد الذي اكتفى فيه بتحديد اقامته خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، انتظارا لوصول الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية لمرحلة المجموعات ومواعيد مبارياتها. وأشار إلى أن الدور الأول كله يتضمن 5 مباريات مؤجلة فقط منها 3 مؤجلات لفريق الجيش لمشاركته في بطولة العالم العسكرية