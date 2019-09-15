شكري: سنتعرض لأضرار حال عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م

وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر ستتعرض لأضرار في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي. وأوضح شكري في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة خارجية كينيا مونيكا جوما، اليوم الأحد، أن مصر تأمل بتجاوز بعض العوائق، والتوصل لاتفاق بشأن مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر تدعم حق إثيوبيا في التنمية.

وأكد أن مصر تقدم خطة متكاملة تحقق العدالة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا: "نتقبل أي نقاش أو ملاحظات للتوصل لاتفاق لأنه ليس هناك أي مجال لفرض طرف إرادته على طرف آخر".وأعرب شكري عن أمله في أن يسهم الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، في التوصل لاتفاق وفق جدول زمني ينمي العلاقة ويحمي مصالح