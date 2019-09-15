إيهاب جلال يكشف حقيقة ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني

تحرير:محمد جمال ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م

إيهاب جلال

كشف إيهاب جلال المدير الفنى الحالى لفريق المصرى البورسعيدي عن كواليس تعيينه مديرًا فنيًّا للمنتخب، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما سيحدث خلال الـ48 ساعة المقبلة وأنه فى حال تعيينه مديرًا فنيًّا سيظل القوام الأساسى معه فى المنتخب. وقال إيهاب جلال اليوم الأحد فى تصريحات إذاعية: "سأرد على هذا الأمر فى حالة حدوثه بشكل رسمي، وفى حالة حدوث ذلك سيظل القوام الأساسي معى". ويعد مدرب المصرى البورسعيدى أبرز المرشحين لقيادة الفراعنة خلال الفترة الجارية، ومن المنتظر أن يتم حسم ملف المدير الفنى للمنتخب خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المدير الفنى للمصرى خلال تصريحاته: "ليس عندى علم بما سيحدث خلال الفترة المقلبة، ولا معلومة أنه سيتم تعيين مدرب للمنتخب الوطنى خلال الـ48 ساعة المقبلة". واختتم خلال تصريحاته الإذاعية قائلا: "أنا سعيد بوجودى مع النادي المصرى ومع المجموعة الحالية من اللاعبين، والدعم الذي وجدته من الجماهير البورسيعيدية