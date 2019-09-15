رياضة

إيهاب جلال يكشف حقيقة ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني

تحرير:محمد جمال ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
كشف إيهاب جلال المدير الفنى الحالى لفريق المصرى البورسعيدي عن كواليس تعيينه مديرًا فنيًّا للمنتخب، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما سيحدث خلال الـ48 ساعة المقبلة وأنه فى حال تعيينه مديرًا فنيًّا سيظل القوام الأساسى معه فى المنتخب. وقال إيهاب جلال اليوم الأحد فى تصريحات إذاعية: "سأرد على هذا الأمر فى حالة حدوثه بشكل رسمي، وفى حالة حدوث ذلك سيظل القوام الأساسي معى". ويعد مدرب المصرى البورسعيدى أبرز المرشحين لقيادة الفراعنة خلال الفترة الجارية، ومن المنتظر أن يتم حسم ملف المدير الفنى للمنتخب خلال الأيام المقبلة.
وأوضح المدير الفنى للمصرى خلال تصريحاته: "ليس عندى علم بما سيحدث خلال الفترة المقلبة، ولا معلومة أنه سيتم تعيين مدرب للمنتخب الوطنى خلال الـ48 ساعة المقبلة". واختتم خلال تصريحاته الإذاعية قائلا: "أنا سعيد بوجودى مع النادي المصرى ومع المجموعة الحالية من اللاعبين، والدعم الذي وجدته من الجماهير البورسيعيدية
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جماهير الأهلي تدعم مؤمن زكريا (صور)

حرص عدد من جماهير النادي الأهلي على التوجه إلى منزل مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي، لمؤازرته بعد ظهوره مؤخرا متأثرًا بالأزمة النفسية التي تعرض لها.. وظهر مؤمن زكريا عبر برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر" مساء الخميس الماضي لكشف تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية. وتجمعت الجماهير الحمراء أمام منزل نجم الأهلي، ورددت الهاتفات المؤيدة له وأعلنت عن دعمها له في محنته التي يمر بها، تعبيرًا عن حبها للاعب الذي أعطى الكثير للنادي.
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أرسنال يتعثر أمام واتفورد في البريميرليج

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هاتريك «وادي» يقود المصري لفوز كبير على بطل زنجبار

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار، بأربعة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم لأحد، على ملعب عمان، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية الإفريقية، المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي المصري، التهديد الأول جاء عن طريق المهاجم الفلسطيني محمود وادي الذي كان على اعتاب أن يفتتح التسجيل لفريقه لكن كرته مرت بجوار القائم، ومن جديد واصل وادي إهدار الفرص في الدقيقة الثامنة بعدما انفرد بالمرمى، لكنه سدد ضعيفة ليتصدى لها الحارس على مرتين.
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تعرف على سر تأخر إعلان المدرب الجديد للمنتخب الوطني

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن آخر تطورات التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال فايق في تصريحات عبر برنامجه «ملعب 9090» صباح اليوم، إن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر تم تحديده بالفعل بناءً على تأكيد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وأكد أن المدير الفني الجديد هو إيهاب جلال، المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي.
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كواليس جديدة في مفاوضات إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اتفاقا بين مسؤولي اللجنة الخماسية بالجبلاية، في حالة التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، سيتم تركه لفترة مع فريق المصري، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن الاتفاق بين مسؤولي اللجنة الخماسية يرجع إلى منح المصري فرصة لتعيين مدرب بديل بعد رحيل إيهاب جلال حال إتمام التعاقد معه لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.
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إيهاب جلال يرفع شعار التحدي أمام بطل زنجبار

أكد إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، أنه يسعى لحسم تأهله للدور المقبل في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، خلال لقاء الذهاب، وذلك حين يواجه المصري ماليندي سيتي بطل زنجبار، غدًا الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية. إيهاب جلال قال في المؤتمر الصحفي: "هدفي هو حسم التأهل للدور المقبل من البطولة خلال مباراة الغد، والفريق في أعلى درجات تركيزه حاليا من أجل تحقيق ذلك، وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، تعطي دفعة معنوية للاعبين قبل مباراة العودة والتي تقام بعد نحو أسبوعين".
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