أرسنال يتعثر أمام واتفورد في البريميرليج

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م

أرسنال

سقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي، أمام مضيفه واتفورد بهدفين لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «فيكارج رود» ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020. جاء الهدف الأول للجانرز في الدقيقة 21 عن طريق النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج بتمريرة من كولاسينيتش سددها في شباك فوستر حارس مرمى واتفورد، وفي الدقيقة 32 تمكن اوباميانج من مضاعفة النتيجة بتمريرة أكثر من رائعة لمسعود أوزيل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني تمكن أصحاب الأرض من تقليص الفارق في الدقيقة 53 عن طريق كليفيرلي بتمريرة من دولوفيو، ولم يكتف واتفورد بذلك حيث تمكن روبرتو فيريرا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81 من ركلة جزاء سددها بنجاح على يمين لينو حارس المدفعجية. وشهدت الدقائق الأخيرة ضغط متواصل من لاعبي واتفورد على عكس المتوقع