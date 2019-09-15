رياضة

أرسنال يتعثر أمام واتفورد في البريميرليج

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م
أرسنال
أرسنال
سقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي، أمام مضيفه واتفورد بهدفين لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «فيكارج رود» ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020. جاء الهدف الأول للجانرز في الدقيقة 21 عن طريق النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج بتمريرة من كولاسينيتش سددها في شباك فوستر حارس مرمى واتفورد، وفي الدقيقة 32 تمكن اوباميانج من مضاعفة النتيجة بتمريرة أكثر من رائعة لمسعود أوزيل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني تمكن أصحاب الأرض من تقليص الفارق في الدقيقة 53 عن طريق كليفيرلي بتمريرة من دولوفيو، ولم يكتف واتفورد بذلك حيث تمكن روبرتو فيريرا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81 من ركلة جزاء سددها بنجاح على يمين لينو حارس المدفعجية. وشهدت الدقائق الأخيرة ضغط متواصل من لاعبي واتفورد على عكس المتوقع
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ارسنال

أرسنال يستهدف التوب 4 أمام واتفورد اليوم

تستكمل مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، اليوم الأحد، وذلك عندما يرحل أرسنال لمواجهة واتفورد في تمام الساعة 5:30 مساءً على ملعب فيكارج رود، ويحتل أرسنال المركز السابع برصيد 7 نقاط، بينما يوجد واتفورد في قاع جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، وحقق أرسنال الانتصار في مباراتين على حساب نيوكاسل بهدف نظيف، وعلى بيرنلي بنتيجة 2-1، وتعادل مع توتنهام 2-2، وخسر أمام ليفربول بنتيجة 3-1، أما واتفورد فخسر من برايتون 3-0 ومن إيفرتون 1-0 ومن وست هام 3-1، وتعادل مع نيوكاسل 1-1.
هاري كين

كين ينفي اتهامه بالتمثيل أمام أرسنال

أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين، عدم تعمده السقوط للحصول على ركلة جزاء، في الدقائق الأخيرة من مباراة أرسنال وتوتنهام في ديربي شمال لندن أمس الأحد، وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وسقط كين في منطقة الجزاء تحت الضغط من قبَل مدافع المدفعجية سوكراتيس، ليتعرض كين لانتقادات لاذعة من قبل لاعبي أرسنال، الذين اتهموه بالسقوط السهل للحصول على ركلة جزاء وهمية.
ارسنال (2)

آرسنال ينتفض ويتعادل مع توتنهام فى ديربى شمال لندن

تعادل آرسنال مع فريق توتنهام بنتيجة 2- 2، اليوم الأحد في المباراة التى أقيمت على ملعب الإمارات فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزي، وسجل لصالح الجانرز كل من لاكازيت، أوباميانج، بينما سجل لصالح السبيرز كل من إريكسن وهاري كين. وبهذا التعادل يملك آرسنال 7 نقاط محتلا المركز الخامس من جدول البريميرليج بينما يمتلك توتنهام 5 نقاط فى المركز السابع. وحقق كين رقما قياسيا جديدا حيث رفع رصيده من الأهداف في شباك آرسنال، إلى 10 أهداف، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا في ديربي شمال لندن، بالتساوي مع الثنائي (إيمانويل أديبايور، وبوبي سميث).
ايفرتون‎

إيفرتون يخطف الفوز من وولفرهامبتون في مباراة مثيرة

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