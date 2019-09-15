رياضة

استئناف الكاف ترفض طعن الوداد على تتويج الترجي

تحرير:محمد جمال ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م
الترجى والوداد
الترجى والوداد
استقرت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على قبول طعن نادى الوداد المغربي شكلا ورفضه موضوعًا من حيث المضمون والأصل، لتؤكد لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط بالكاف، وبالتالى أقرت بانسحاب الوداد البيضاوى من مباراة الإياب من نهائى دورى أبطال إفريقيا، وتتويج الترجى باللقب الإفريقي. وقدم نادي الوداد آخر مرافعاته اليوم أمام لجنة الاستئناف بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في القاهرة، مطالبًا بإعادة المباراة على ملعب محايد أو إعلانه بطلا للمسابقة، وهو ما رفضته اللجنة.
ورفض الوداد المغربي استكمال لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 31 مايو الماضي على ملعب رادس، بعد إلغاء هدفه ومطالبة اللاعبين للحكم الجامبي بكاري جاساما باللجوء لتقنية الفيديو، لكن ثبت بعد ذلك تعطل العمل بالفيديو. وأعلن الكاف تتويج الترجي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم (2018-
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مؤمن زكريا

جماهير الأهلي تدعم مؤمن زكريا (صور)

حرص عدد من جماهير النادي الأهلي على التوجه إلى منزل مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي، لمؤازرته بعد ظهوره مؤخرا متأثرًا بالأزمة النفسية التي تعرض لها.. وظهر مؤمن زكريا عبر برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر" مساء الخميس الماضي لكشف تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية. وتجمعت الجماهير الحمراء أمام منزل نجم الأهلي، ورددت الهاتفات المؤيدة له وأعلنت عن دعمها له في محنته التي يمر بها، تعبيرًا عن حبها للاعب الذي أعطى الكثير للنادي.
لاعبى-ارسنال (2)

أرسنال يتعثر أمام واتفورد في البريميرليج

سقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي، أمام مضيفه واتفورد بهدفين لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «فيكارج رود» ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020. جاء الهدف الأول للجانرز في الدقيقة 21 عن طريق النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج بتمريرة من كولاسينيتش سددها في شباك فوستر حارس مرمى واتفورد، وفي الدقيقة 32 تمكن اوباميانج من مضاعفة النتيجة بتمريرة أكثر من رائعة لمسعود أوزيل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون رد.
ايهاب جلال-المصرى-البورسعيدى-2019 (4)

إيهاب جلال يكشف حقيقة ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني

كشف إيهاب جلال المدير الفنى الحالى لفريق المصرى البورسعيدي عن كواليس تعيينه مديرًا فنيًّا للمنتخب، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما سيحدث خلال الـ48 ساعة المقبلة وأنه فى حال تعيينه مديرًا فنيًّا سيظل القوام الأساسى معه فى المنتخب. وقال إيهاب جلال اليوم الأحد فى تصريحات إذاعية: "سأرد على هذا الأمر فى حالة حدوثه بشكل رسمي، وفى حالة حدوث ذلك سيظل القوام الأساسي معى". ويعد مدرب المصرى البورسعيدى أبرز المرشحين لقيادة الفراعنة خلال الفترة الجارية، ومن المنتظر أن يتم حسم ملف المدير الفنى للمنتخب خلال الأيام المقبلة.
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الأهلى -واطلع برة (13)

صدام الهلال وإنييمبا الأبرز بدور الـ32 لدوري الأبطال

بعد نهاية جميع مباريات الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا، اكتملت الفرق المتأهلة لدور الـ32، إذ شهد الدور التمهيدي مفاجأة كبيرة بخروج فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أمام جرين إيجلز، بطل زامبيا. وفي المقابل، شارك الأهلي والزمالك في الدور التمهيدي الأول للبطولة، وفاز الأول على (اطلع بره) بطل جنوب السودان (13-0) مجموع المواجهتين، والثاني على ديكاداها الصومالي (13-0) مجموع المواجهتين، علمًا بأن الترجي التونسي (حامل اللقب) في آخر نسختين، لم يشارك في الدور التمهيدي الأول. وفي ما يلي جميع مباريات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا:
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

بامبو وبن شرقي يقودان الزمالك أمام بطل الصومال

أعلن ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم السبت، أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً. وشهد لقاء الذهاب انتصارا ساحقا للزمالك على ديكاداها بنتيجة (7- 0)، سجلها المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين (5- 55) ومولي مدافع ديكاداها في مرماه في الدقيقة 29، وعمر السعيد في الدقيقة 45، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 49، وكريم بامبو في الدقيقة 77، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.
الأهلى -واطلع برة (4)

الطيب: فوز الأهلي بشرة خير للفوز بالتاسعة بشرط

علق المعلق الكروي أحمد الطيب على فوز الأهلي التاريخي على نظيره اطلع برة، بطل جنوب السودان، بـ9 أهداف نظيفة، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري ابطال إفريقيا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقال: «فوز الأهلى بالتسعة بشرة خير للفوز بالتاسعة». وتأهل فريق الأهلى لدور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا على حساب فريق اطلع برة، بطل جنوب السودان، بعد الفوز التاريخي الذي حققه بنتيجة 9- صفر، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى دور الـ64 من البطولة الإفريقية.
وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (22)

حدث في المدرجات.. جماهير الأهلى تطالب برحيل "أزارو"

شنت جماهير القلعة الحمراء اليوم الجمعة، هجوما شديدًا من المدرجات على المغربى وليد أزارو مهاجم فريق الأهلى، وذلك أثناء المباراة التى جمعت فريق الأهلى بنظيره فريق اطلع برة الجنوب سودانى فى إطار الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز تاريخي للأهلى بتسع أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة المارد الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية. وجاءت أبرز هتافات الجماهير ضد أزارو على النحو التالي:" وليد أزارو مين ..تيشرت الأهلى تقيل"، "سيبنا بقى يا عم .. خلى عندك دم.. سيبنا بقى يا عم .. خلى عندك دم".
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