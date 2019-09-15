جماهير الأهلي تدعم مؤمن زكريا (صور)

تحرير:أحمد سعيد ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م

مؤمن زكريا

حرص عدد من جماهير النادي الأهلي على التوجه إلى منزل مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي، لمؤازرته بعد ظهوره مؤخرا متأثرًا بالأزمة النفسية التي تعرض لها.. وظهر مؤمن زكريا عبر برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر" مساء الخميس الماضي لكشف تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية. وتجمعت الجماهير الحمراء أمام منزل نجم الأهلي، ورددت الهاتفات المؤيدة له وأعلنت عن دعمها له في محنته التي يمر بها، تعبيرًا عن حبها للاعب الذي أعطى الكثير للنادي.

وهتفت جماهير الأهلي قائلة: "يا مالك قول لأبوك.. جماهير الأهلي بيحبوك".. وواصلت الجماهير قائلة: بنحبك يا مؤمن.. بنحبك يا مؤمن".. "أوووه مؤمن أووه مؤمن". وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًّا أكد خلاله أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا جناح الفريق، وأن النادي