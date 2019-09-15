رياضة

جماهير الأهلي تدعم مؤمن زكريا (صور)

تحرير:أحمد سعيد ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
حرص عدد من جماهير النادي الأهلي على التوجه إلى منزل مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي، لمؤازرته بعد ظهوره مؤخرا متأثرًا بالأزمة النفسية التي تعرض لها.. وظهر مؤمن زكريا عبر برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر" مساء الخميس الماضي لكشف تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية. وتجمعت الجماهير الحمراء أمام منزل نجم الأهلي، ورددت الهاتفات المؤيدة له وأعلنت عن دعمها له في محنته التي يمر بها، تعبيرًا عن حبها للاعب الذي أعطى الكثير للنادي.
وهتفت جماهير الأهلي قائلة: "يا مالك قول لأبوك.. جماهير الأهلي بيحبوك".. وواصلت الجماهير قائلة: بنحبك يا مؤمن.. بنحبك يا مؤمن".. "أوووه مؤمن أووه مؤمن". وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًّا أكد خلاله أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا جناح الفريق، وأن النادي
اقرأ المزيد
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما (1)

استئناف الكاف ترفض طعن الوداد على تتويج الترجي

استقرت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على قبول طعن نادى الوداد المغربي شكلا ورفضه موضوعًا من حيث المضمون والأصل، لتؤكد لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط بالكاف، وبالتالى أقرت بانسحاب الوداد البيضاوى من مباراة الإياب من نهائى دورى أبطال إفريقيا، وتتويج الترجى باللقب الإفريقي. وقدم نادي الوداد آخر مرافعاته اليوم أمام لجنة الاستئناف بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في القاهرة، مطالبًا بإعادة المباراة على ملعب محايد أو إعلانه بطلا للمسابقة، وهو ما رفضته اللجنة.
لاعبى-ارسنال (2)

أرسنال يتعثر أمام واتفورد في البريميرليج

سقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي، أمام مضيفه واتفورد بهدفين لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «فيكارج رود» ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020. جاء الهدف الأول للجانرز في الدقيقة 21 عن طريق النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج بتمريرة من كولاسينيتش سددها في شباك فوستر حارس مرمى واتفورد، وفي الدقيقة 32 تمكن اوباميانج من مضاعفة النتيجة بتمريرة أكثر من رائعة لمسعود أوزيل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون رد.
ايهاب جلال-المصرى-البورسعيدى-2019 (4)

إيهاب جلال يكشف حقيقة ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني

كشف إيهاب جلال المدير الفنى الحالى لفريق المصرى البورسعيدي عن كواليس تعيينه مديرًا فنيًّا للمنتخب، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما سيحدث خلال الـ48 ساعة المقبلة وأنه فى حال تعيينه مديرًا فنيًّا سيظل القوام الأساسى معه فى المنتخب. وقال إيهاب جلال اليوم الأحد فى تصريحات إذاعية: "سأرد على هذا الأمر فى حالة حدوثه بشكل رسمي، وفى حالة حدوث ذلك سيظل القوام الأساسي معى". ويعد مدرب المصرى البورسعيدى أبرز المرشحين لقيادة الفراعنة خلال الفترة الجارية، ومن المنتظر أن يتم حسم ملف المدير الفنى للمنتخب خلال الأيام المقبلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

بسبب الحكام.. تأجيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي

تأجل الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، إلى صباح غدٍ السبت، بسبب تأخر وصول طاقم حكام المباراة، بعد أن كان من المقرر عقد الاجتماع في العاشرة من صباح اليوم الجمعة وتم تأجيله للعاشرة مساء اليوم، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية لعدم وصول طاقم التحكيم وتم تحديد الثامنة من صباح غدٍ السبت موعدًا للاجتماع الفني. وتأهل الأهلي للدور 32 من البطولة الإفريقية بعد الفوز على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب اللتان أُقيمتا في ملعب برج العرب.
مروان-محسن-مؤمن-زكريا-باسم-على

بعد ظهوره المؤثر.. كيف دعم نجوم الرياضة مؤمن زكريا؟

أعلن عدد كبير من نجوم الكرة المصرية مساندتهم لمؤlن زكرdا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب ظهوره التليفزيوني والحديث عن لغز إصابته، التي تحولت إلى الشغل الشاغل للشارع الكروي المصري، ما دفع عدد كبير من الرياضيين لإعلان دعمهم الكامل لزكريا متمنين من الله أن يتم شفاه على خير، بعدما أبدى اللاعب حزنه الشديد من التجاهل الذي يعاني منه في الفترة الأخيرة والذي كان عاملاً سلبيًا على حالته النفسية، ما زاد من الغموض الذي يحيط به خاصة أنه بد أ فترة الإعداد مع الأهلي في اسبانيا وتوقع الكثيرون قيده محلياً لكن فوجئ الجميع بعدم قيده في القائمة.
مؤمن زكريا

أرقام وألقاب من مسيرة مؤمن زكريا مع الأهلي

بدأ مؤمن زكريا عباس، الشهير بـ«مؤمن زكريا» مسيرته الكروية مع النادي الأهلي من عام 2004 حتى 2008، ثم انضم إلى الإنتاج الحربي موسم 2010- 2009، وخاض معهم 40 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر، قبل أن ينتقل للنادي المصري مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم 2011- 2010 مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربي كشرط جزائي، ولعب مؤمن مع الفريق البورسعيدي 22 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3 أخرى، ثم انتقل مؤمن زكريا إلى إنبي في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2012- 2011 مقابل مليون جنيه ونصف المليون، ولعب مع الفريق البترولي 18 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 2 آخرين.
مؤمن-زكريا-مباراة-الاهلى-والنجوم-تصوير-سامح-ابو-حسن

مؤمن زكريا.. بين دعم شيكابالا ورسالة الخطيب

يرى مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، أن إصابته الحالية نفسية أكثر من أي شيء آخر، وهي سبب الابتعاد عن المباريات الفترة الماضية. وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر": "إصابتي حالة نفسية من الدرجة الأولى بنسبة 60%، والتفكير أمر سيئ بعد صدمات كثيرة في الفترة الأخيرة، والدتي خضعت لعملية بسبب ما يقال عني ووالدي أيضا تعرض للمرض. لفترة كنت وحيدا دون دعم أو مساندة، وسأذهب إلى ألمانيا من أجل العلاج الفترة المقبلة، والتأخير في السفر نصيب لأذهب في ذلك التوقيت، فأنا راضٍ".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org