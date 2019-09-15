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البرهان يجري حركة «ترقيات» و«تقاعد» بالجيش السوداني

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م
البرهان
البرهان
أصدر رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، عددا من القرارات، تم بموجبها ترقية عدد من الضباط في الرتب المختلفة للرتبة الأعلى، وإحالة آخرين إلى التقاعد. وقال المتحدث الرسمي للجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، في بيان: "إن القرارات تأتي في إطار الإجراءات الدورية التي تتم وفقا لقوانين ولوائح القوات المسلحة للمحافظة على التدرج الوظيفي والهرمية".
كان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أكد، في تصريحات سابقة، ضرورة إعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى. وأكد أن القوات المسلحة السودانية سيتم النأي بها عن الاستقطاب والعمل السياسي للتركيز على تطويرها لتحقيق تطلعات جنودها والشعب. وقال البرهان، في كلمته خلال تخرج عدد من طلاب الكليات العسكرية،
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انتخابات تونس

16 % نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع بانتخابات تونس

أعلنت حسناء بنت سليمان، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في النصف الأول لهذا اليوم بلغت 16% في كامل الدوائر الانتخابية بالبلاد، وفقا لـ"العين الإخبارية". وقالت "سليمان" في تصريح صحفي: "إن عملية الاقتراع تسير بشكل طبيعي في أكثر من 4000 مركز انتخاب موزعة على كامل المحافظات التونسية البالغ عددها 24". كان الاتحاد العام التونسي للشغل، حذر في بيان سابق، من وجود "تجاوزات خطيرة في مركز الاقتراع بمحافظة سليانة".
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نتنياهو يؤكد استعداد إسرائيل لضرب غزة وإسقاط حماس

كشف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تجهيز بلاده خطة عسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة. وقال نتنياهو في حوار للموقع الإلكتروني العبري "واللا": "إن هذه العملية العسكرية المرتقبة لن تكون مثل العمليات العسكرية الثلاث الأخيرة على غزة"، وفقا لـ"سبوتنيك". يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق أن قام بثلاث عمليات عسكرية على القطاع، الأولى في عام 2008- 2009، وسميت بـ"الرصاص المصبوب"، والثانية في عام 2012، وسميت بـ"عمود السحاب"، والثالثة في عام 2014، وسميت بـ"الجرف الصامد".
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السعودية عن تصريحات نتنياهو: باطلة ومرفوضة

استنكر وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، اليوم الأحد، الإجراءات وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم غور الأردن والضفة الغربية، واعتبر العساف خلال كلمة ألقاها في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في جدة، أن تلك الإجراءات باطلة وكل ما ينتج عنها باطل ومرفوض. وتابع: "ندين التصعيد الخطير من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي"، الذي أعرب الأسبوع الماضي عن نيته، إذا فاز بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة، ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، وغور الأردن.
انتخابات تونس

العليا للانتخابات التونسية تكشف موعد الجولة الثانية

قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس: "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون إما في 29 سبتمبر وإما فى 6 أكتوبر إذا حصل طعون في الدور الأول أو 13 أكتوبر في حال حصول استئناف"، وفقا لـ"سكاي نيوز". وأضاف رئيس الهيئة: "لم يثبت حتى الآن وجود شراء أصوات من المرشحين"، مؤكدا أنه لا بد من وجود بعض الشوائب في الانتخابات ولكن ليس هناك انتهاكات خطيرة، متابعا: "لدينا أكثر من 13 ألف مكتب اقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية"، وفتحت مراكز الاقتراع في تونس، اليوم، أبوابها أمام الناخبين التونسيين لاختيار رئيس للجمهورية في انتخابات مبكرة غير مسبوقة.
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عبدالله-حمدوك (1)

«بينهم 4 نساء».. أول حكومة بعد البشير تضم 19 وزيرًا

أصدر المجلس السيادي في السودان، اليوم الخميس، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إذ تضم الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 18 وزيرًا، بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.، كما يضم التشكيل أيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير منيس، ووزير الدفاع جمال عمر محمد، ووزير الداخلية الطريفي إدريس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، ووزير المالية إبراهيم البدوي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
العاصمة السودانية الخرطوم

هل تنجح «الوثيقة الدستورية» فى لم شمل السودان؟

فى خطوة وصفها المجتمع الدولى بالإيجابية لحل أزمة الخرطوم عقب رحيل عمر البشير عن الحكم، أبريل الماضى، وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلو المعارضة اتفاق تقاسم السلطة، الذي ينص على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، ويمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية. وقع "الوثيقة الدستورية"، أول من أمس، كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، وممثل تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع، بحضور رؤساء وزراء من مختلف دول العالم، وفى مقدمتهم مصر وإثيوبيا.
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البشير في القفص بتهم فساد وتمويل الإرهاب (صور)

ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الإثنين، لأول مرة، وهو داخل قفص الاتهام، خلال أولى جلسات محاكمته بتهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام المال العام. ووفقا لـ"السودان تريبيون"، فقد ارتدى البشير الزي السوداني التقليدي، وبدا في بعض الصور مبتسما، وفي أخرى يحيي بعض الحاضرين داخل قاعة المحكمة، وفي ثالثة وهو يتحدث على ما يبدو مع أحد محاميه. وأضافت الصحيفة أنه بعد الاستماع إلى أقواله، قضت المحكمة بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عامًا.
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (5)

تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل

أعلن موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له، أنه تقرر تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى السبت المقبل في تهم تتعلق بالفساد، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وعقدت أولى جلسات محاكمة البشير، اليوم الإثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الخرطوم حيث يواجه تهما بالفساد. وبينما أعلن سابقا عن أن جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة، منع المصورون من الدخول إلى قاعة المحكمة، وسمح للصحفيين فقط بالدخول مع التحفظ على أجهزة الهاتف خارج القاعة.
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