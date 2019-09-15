شطة يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي مع ديسابر

تحرير:أحمد محمد ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م

عبدالمنعم شطة

يرى عبدالمنعم شطة نجم الأهلي السابق أنه من الصعب الحكم على رينيه فايلر المدير الفني السويسري الجديد الذي تولى قيادة تدريب الفريق، بعد مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا، والتي نجح الأهلي خلالها في تحقيق الفوز على نظيره الغيني بثنائية نظيفة. وقال شطة في تصريحات لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم: "أنا شخصيا لا أستطيع الحكم على السويسري الا بعد مرور سبع جولات من الدوري الممتاز، لمعرفة طريقة إدارته للأمور في الفريق وحتى هذا الموعد لابد أن يقف الجميع خلف هذا الرجل بعد ترشيحه من جانب لجنة التخطيط بالنادي.

وكشف شطة أن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفنى الحالى لفريق براميدز -الذي يرتبط معه بعلاقة قوية جدا- كانت لديه رغبة قوية في تدريب الأهلي، وأن هناك اتصالات تمت بين الطرفين، لكن إدارة الأهلي وقتها تمسكت باستمرار الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، وهو القرار الذي وصفه نجم الأهلي السابق بأنه