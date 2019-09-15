شطة يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي مع ديسابر
تحرير:أحمد محمد
١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م
عبدالمنعم شطة
يرى عبدالمنعم شطة نجم الأهلي السابق أنه من الصعب الحكم على رينيه فايلر المدير الفني السويسري الجديد الذي تولى قيادة تدريب الفريق، بعد مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا، والتي نجح الأهلي خلالها في تحقيق الفوز على نظيره الغيني بثنائية نظيفة.
وقال شطة في تصريحات لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم: "أنا شخصيا لا أستطيع الحكم على السويسري الا بعد مرور سبع جولات من الدوري الممتاز، لمعرفة طريقة إدارته للأمور في الفريق وحتى هذا الموعد لابد أن يقف الجميع خلف هذا الرجل بعد ترشيحه من جانب لجنة التخطيط بالنادي.
وكشف شطة أن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفنى الحالى لفريق براميدز -الذي يرتبط معه بعلاقة قوية جدا- كانت لديه رغبة قوية في تدريب الأهلي، وأن هناك اتصالات تمت بين الطرفين، لكن إدارة الأهلي وقتها تمسكت باستمرار الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، وهو القرار الذي وصفه نجم الأهلي السابق بأنه
وكشف شطة أن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفنى الحالى لفريق براميدز -الذي يرتبط معه بعلاقة قوية جدا- كانت لديه رغبة قوية في تدريب الأهلي، وأن هناك اتصالات تمت بين الطرفين، لكن إدارة الأهلي وقتها تمسكت باستمرار الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، وهو القرار الذي وصفه نجم الأهلي السابق بأنه لم يكن موفقا مؤكدا أن الأوروجوياني كان يجب أن يرحل بعد التتويج بالدوري.
وتمكن الأهلي من تحقيق فوز مهم على نظيره كانو سبورت بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد مالابو، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يلتقى الأهلى الفريق السنغالى فى مباراة الإياب يوم 27 من الشهر الحالى.