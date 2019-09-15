رياضة

شطة يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي مع ديسابر

تحرير:أحمد محمد ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م
عبدالمنعم شطة
عبدالمنعم شطة
يرى عبدالمنعم شطة نجم الأهلي السابق أنه من الصعب الحكم على رينيه فايلر المدير الفني السويسري الجديد الذي تولى قيادة تدريب الفريق، بعد مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا، والتي نجح الأهلي خلالها في تحقيق الفوز على نظيره الغيني بثنائية نظيفة. وقال شطة في تصريحات لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم: "أنا شخصيا لا أستطيع الحكم على السويسري الا بعد مرور سبع جولات من الدوري الممتاز، لمعرفة طريقة إدارته للأمور في الفريق وحتى هذا الموعد لابد أن يقف الجميع خلف هذا الرجل بعد ترشيحه من جانب لجنة التخطيط بالنادي.
وكشف شطة أن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفنى الحالى لفريق براميدز -الذي يرتبط معه بعلاقة قوية جدا- كانت لديه رغبة قوية في تدريب الأهلي، وأن هناك اتصالات تمت بين الطرفين، لكن إدارة الأهلي وقتها تمسكت باستمرار الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، وهو القرار الذي وصفه نجم الأهلي السابق بأنه
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عبد المنعم شطة (4)

عن أزمة لقب نادي القرن.. شطة يوجه رسالة للزمالك

أكد عبدالمنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أنه لم يكن يعمل في اللجنة الفنية للكاف وقت اختيار النادي الأهلي كنادي القرن في القارة الإفريقية. وقال شطة في تصريحات إذاعية لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم، إن المعايير تم وضعها في ذلك الوقت من جانب اللجنة الفنية، ومصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد، وكانت نسخة طبق الأصل لنفس اللقب أو الجائزة بالاتحاد الأوروبي للعبة والتي على أساسها تم اختيار ريال مدريد ناديًا للقرن الماضي في القارة الأوروبية.
كهربا (4)

هل ينتقل محمود «كهربا» للأهلي؟ شطة يجيب

كشف عبدالمنعم شطة نجم الأهلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم، أن فكرة انتقال محمود كهربا لاعب الزمالك الهارب من القلعة البيضاء للدوري البرتغالي مستبعدة تماما بل تعتبر مستحيلة، لأن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء يعرف جيدا أن هذا ضد مبادئ النادي الأهلى، وإلا فعليه أن يسمح بعودة عصام الحضري مرة أخرى لأن ما حدث من محمود عبدالمنعم كهربا فى أزمة الزمالك الأخيرة نسخة مكررة مما حدث من عصام الحضرى فى وقت سابق عندما رحل عن النادى بنفس الطريقة.
مؤمن زكريا

جماهير الأهلي تدعم مؤمن زكريا (صور)

حرص عدد من جماهير النادي الأهلي على التوجه إلى منزل مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي، لمؤازرته بعد ظهوره مؤخرا متأثرًا بالأزمة النفسية التي تعرض لها.. وظهر مؤمن زكريا عبر برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر" مساء الخميس الماضي لكشف تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية. وتجمعت الجماهير الحمراء أمام منزل نجم الأهلي، ورددت الهاتفات المؤيدة له وأعلنت عن دعمها له في محنته التي يمر بها، تعبيرًا عن حبها للاعب الذي أعطى الكثير للنادي.
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ايمن-اشرف

طبيب الأهلي يكشف إصابة أشرف.. وغموض موقفه من السوبر

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام كانو سبورت الغيني، بعد أن اضطر لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 83 متأثرًا بالإصابة وحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له. وفاز الأهلي على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، سجل ثنائية القلعة الحمراء صلاح محسن ووليد سليمان. وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أيمن أشرف شعر بإجهاد في العضلتين الخلفيتين ولم يتمكن من استكمال اللقاء".
رينيه فايلر (4)

فايلر: كانو فريق مميز.. وسعيد بأول فوز لي مع الأهلي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أعرب عن سعادته بتحقيق الفوز الأول له مع المارد الأحمر على حساب كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، سجل ثنائية القلعة الحمراء صلاح محسن ووليد سليمان. وقال فايلر في المؤتمر الصحفي: "كان لدينا أكثر من فرصة في الشوط الأول، ولكن لم يحالفنا الحظ لحسن الحظ استطعنا ترجمة الفرص في الشوط الثاني لهدفين وتحقيق نتيجة مميزة قبل مباراة العودة".
الأهلى -واطلع برة (2)

الأهلي يسقط كانو سبورت بثنائية في دوري أبطال إفريقيا

تمكن الأهلي من تحقيق فوزًا مهما على نظيره كانو سبورت بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد مالابو، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي الأهلي وحاول لاعبو الأطراف سواء أحمد فتحي أو علي معلول إرسال عرضيات مكثفة للاعبي الهجوم من أجل استغلال ثغرات دفاع كانو سبورت في الكرات العرضية، أول تهديد خطير من الأهلي كان من عرضية أحمد فتحي من الجبهة اليمنى حولها حمدي فتحي برأسه لتعلو العارضة في أول فرصة للأهلي.
الأهلى -واطلع برة (12)

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة كانو سبورت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية وخصوصًا أنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
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