هل ينتقل محمود «كهربا» للأهلي؟ شطة يجيب

تحرير:أحمد محمد ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

محمود عبدالمنعم كهربا

كشف عبدالمنعم شطة نجم الأهلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم، أن فكرة انتقال محمود كهربا لاعب الزمالك الهارب من القلعة البيضاء للدوري البرتغالي مستبعدة تماما بل تعتبر مستحيلة، لأن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء يعرف جيدا أن هذا ضد مبادئ النادي الأهلى، وإلا فعليه أن يسمح بعودة عصام الحضري مرة أخرى لأن ما حدث من محمود عبدالمنعم كهربا فى أزمة الزمالك الأخيرة نسخة مكررة مما حدث من عصام الحضرى فى وقت سابق عندما رحل عن النادى بنفس الطريقة.

وقال شطة: "اللاعبون ووكلاؤهم يستغلون لوائح فيفا في مراعاة بقاء اللاعب في مكان كسب رزقه وعدم إيقافه للهروب وللأسف الأندية لا حيلة لها سوى انتظار العقوبة". وكشف شطة: أن الحضري كان مهددًا بالحرمان من اللعب بعد هروبه من الأهلي بسبب الغرامة الضخمة، وشخص واحد أنقذه من هذا المصير هو جمال الوالي رئيس نادي المريخ