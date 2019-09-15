تونس: نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة بلغت 45 %
تحرير:وكالات
١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م
الانتخابات في تونس
كشفت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي الذي أقيم اليوم الأحد، وصلت إلى 45.02 في المائة، أثر انتهاء عملية فرز الأصوات بشكل كامل داخل البلاد، إذ أوضحت الهيئة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن نسبة مشاركة الناخبين التونسيين في الخارج وصلت 19.7 في المائة، علما بأن بعض مكاتب التصويت في بعض مناطق العالم مثل أمريكا وكندا لم تغلق بعد»..
ووصف رئيس الهيئة، نبيل بافون، نسبة المشاركة في الانتخابات، بـ«المقبولة»، فيما لاحظ متابعون نوعا من العزوف عن التصويت في الشارع من جراء الاستياء من الوضع الاقتصادي في البلاد.
وانطلقت عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس، اليوم الأحد، حيث يتنافس 24 مرشحا على أصوات المسجلين في قوائم الانتخاب، وذلك وفقًا لسكاي نيوز.
يذكر أن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 386 ألفا و53 ناخبا.
وقالت
وانطلقت عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس، اليوم الأحد، حيث يتنافس 24 مرشحا على أصوات المسجلين في قوائم الانتخاب، وذلك وفقًا لسكاي نيوز.
يذكر أن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 386 ألفا و53 ناخبا.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنها هيأت 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4 آلاف و567 مركز اقتراع في الداخل و303 مكاتب بالخارج.
وشهدت مكاتب الاقتراع للرئاسيات في الدول العربية إقبالا كبيرا، بينما كان الإقبال أضعف في باقي الدول، وكشف رئيس الهيئة نبيل بافون، عن أنه "إلى حدود منتصف نهار اليوم بتوقيت جرينتش، تم فتح نحو 80% من مكاتب الاقتراع بالخارج، أي نحو 340 مكتبا".