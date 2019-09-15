تونس: نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة بلغت 45 %

تحرير:وكالات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م

الانتخابات في تونس

كشفت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي الذي أقيم اليوم الأحد، وصلت إلى 45.02 في المائة، أثر انتهاء عملية فرز الأصوات بشكل كامل داخل البلاد، إذ أوضحت الهيئة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن نسبة مشاركة الناخبين التونسيين في الخارج وصلت 19.7 في المائة، علما بأن بعض مكاتب التصويت في بعض مناطق العالم مثل أمريكا وكندا لم تغلق بعد».. ووصف رئيس الهيئة، نبيل بافون، نسبة المشاركة في الانتخابات، بـ«المقبولة»، فيما لاحظ متابعون نوعا من العزوف عن التصويت في الشارع من جراء الاستياء من الوضع الاقتصادي في البلاد.

وانطلقت عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس، اليوم الأحد، حيث يتنافس 24 مرشحا على أصوات المسجلين في قوائم الانتخاب، وذلك وفقًا لسكاي نيوز. يذكر أن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 386 ألفا و53 ناخبا. وقالت