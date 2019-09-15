الجزائر: بدء الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر المقبل

تحرير:وكالات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م

عبدالقادر بن صالح

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، اليوم الأحد، في خطاب بثه التليفزيون الجزائري، ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أنه وقع مرسوما رئاسيا بدعوة الهيئة الناخبة، إذ قال بن صالح: «لقد قررت أن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون الخميس 12 ديسمبر 2019»، داعيًا الشعب الجزائري التوجه لصناديق الاقتراع في يوم 12 ديسمبر قائلا: «أدعوكم لجعل هذا الموعد مسارا لتجديد دولتنا والعمل جماعيا بقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا من اختيار رئيس يترجم تطلعاته».

ولفت الرئيس الجزائري المؤقت إلى أنه أوعز للحكومة بتوفير كل الوسائل التي من شأنها إنجاح الانتخابات، وفقًا لسكاي نيوز. وأقر نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري في جلسة علنية، الخميس الماضي، مشروع قانون السلطة المستقلة للانتخابات، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد عقب استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز