عن أزمة لقب نادي القرن.. شطة يوجه رسالة للزمالك

تحرير:أحمد محمد ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م

عبدالمنعم شطة

أكد عبدالمنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أنه لم يكن يعمل في اللجنة الفنية للكاف وقت اختيار النادي الأهلي كنادي القرن في القارة الإفريقية. وقال شطة في تصريحات إذاعية لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم، إن المعايير تم وضعها في ذلك الوقت من جانب اللجنة الفنية، ومصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد، وكانت نسخة طبق الأصل لنفس اللقب أو الجائزة بالاتحاد الأوروبي للعبة والتي على أساسها تم اختيار ريال مدريد ناديًا للقرن الماضي في القارة الأوروبية.

وأضاف شطة، بعد الإعلان عن فوز الأهلي حدث جدل كبير مازال مستمرًا حتى الآن، من أندية أخرى ترى أنها الأحق مثل نادي الزمالك ونادي كوتوكو الغاني، لكن لم يتحرك أحد لإثبات حقه بشكل رسمي، وحتى الآن لم يتقدم الزمالك بطلب أو شكوى لأي من لجان الكاف بخصوص لقب نادي القرن، فقط يكتفون بالحديث عبر وسائل الإعلام عن