رياضة

عن أزمة لقب نادي القرن.. شطة يوجه رسالة للزمالك

تحرير:أحمد محمد ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م
عبدالمنعم شطة
عبدالمنعم شطة
أكد عبدالمنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أنه لم يكن يعمل في اللجنة الفنية للكاف وقت اختيار النادي الأهلي كنادي القرن في القارة الإفريقية. وقال شطة في تصريحات إذاعية لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم، إن المعايير تم وضعها في ذلك الوقت من جانب اللجنة الفنية، ومصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد، وكانت نسخة طبق الأصل لنفس اللقب أو الجائزة بالاتحاد الأوروبي للعبة والتي على أساسها تم اختيار ريال مدريد ناديًا للقرن الماضي في القارة الأوروبية.
وأضاف شطة، بعد الإعلان عن فوز الأهلي حدث جدل كبير مازال مستمرًا حتى الآن، من أندية أخرى ترى أنها الأحق مثل نادي الزمالك ونادي كوتوكو الغاني، لكن لم يتحرك أحد لإثبات حقه بشكل رسمي، وحتى الآن لم يتقدم الزمالك بطلب أو شكوى لأي من لجان الكاف بخصوص لقب نادي القرن، فقط يكتفون بالحديث عبر وسائل الإعلام عن
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كهربا (4)

هل ينتقل محمود «كهربا» للأهلي؟ شطة يجيب

كشف عبدالمنعم شطة نجم الأهلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم، أن فكرة انتقال محمود كهربا لاعب الزمالك الهارب من القلعة البيضاء للدوري البرتغالي مستبعدة تماما بل تعتبر مستحيلة، لأن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء يعرف جيدا أن هذا ضد مبادئ النادي الأهلى، وإلا فعليه أن يسمح بعودة عصام الحضري مرة أخرى لأن ما حدث من محمود عبدالمنعم كهربا فى أزمة الزمالك الأخيرة نسخة مكررة مما حدث من عصام الحضرى فى وقت سابق عندما رحل عن النادى بنفس الطريقة.
سباستيان-ديسابر (7)

شطة يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي مع ديسابر

يرى عبدالمنعم شطة نجم الأهلي السابق أنه من الصعب الحكم على رينيه فايلر المدير الفني السويسري الجديد الذي تولى قيادة تدريب الفريق، بعد مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا، والتي نجح الأهلي خلالها في تحقيق الفوز على نظيره الغيني بثنائية نظيفة. وقال شطة في تصريحات لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم: "أنا شخصيا لا أستطيع الحكم على السويسري الا بعد مرور سبع جولات من الدوري الممتاز، لمعرفة طريقة إدارته للأمور في الفريق وحتى هذا الموعد لابد أن يقف الجميع خلف هذا الرجل بعد ترشيحه من جانب لجنة التخطيط بالنادي.
مؤمن زكريا

جماهير الأهلي تدعم مؤمن زكريا (صور)

حرص عدد من جماهير النادي الأهلي على التوجه إلى منزل مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي، لمؤازرته بعد ظهوره مؤخرا متأثرًا بالأزمة النفسية التي تعرض لها.. وظهر مؤمن زكريا عبر برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر" مساء الخميس الماضي لكشف تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية. وتجمعت الجماهير الحمراء أمام منزل نجم الأهلي، ورددت الهاتفات المؤيدة له وأعلنت عن دعمها له في محنته التي يمر بها، تعبيرًا عن حبها للاعب الذي أعطى الكثير للنادي.
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كهربا‎

أول تعليق من كهربا بعد وصول البطاقة الدولية

علق محمود عبدالمنعم كهربا، المنتقل حديثًا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على استخراج بطاقة دولية مؤقتة، ليكون جاهزًا للمشاركة مع ناديه البرتغالي، لحين انتهاء التحقيقات في نزاعه مع الزمالك فريقه السابق، الذي رحل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالرغم من سريان تعاقد اللاعب من القلعة البيضاء، لمدة ثلاثة مواسم، حيث نشر اللاعب عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "ألوووو... علِّي صوتك بتقول إيه! البطاقة الدولية وصلت الحمدلله كثيرا اليوم استلمت بطاقتي الدولية".
اتحاد-الكرة

برئاسة الجنايني.. الفيفا يعلن تشكيل لجنة اتحاد الكرة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمى مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها، لا يحق الترشح على أى منصب فى الانتخابات المقبلة.
ميتشو 3

ميتشو يبدأ مهمته في الزمالك بجلسة مع اللاعبين

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميًّا، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض المقامة حاليًّا، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.
مرتضى منصور (1)

مرتضى للخطيب: «ثقافتك محدودة ومهارتك كانت في رجليك»

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ثقافته محدودة ومهارته في رجليه فقط»، وقال مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «لما اعتزل خلاص انتهت مهارته، لكن أنا تاريخ»، وتابع: «الأهلي تحدث مع وكيل ميتشو، وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك.. الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
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