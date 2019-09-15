حمدوك يقيل مدير الإذاعة والتلفزيون بالسودان

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م

رئيس وزراء السودان

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، قرارا بإعفاء إسماعيل محمد أحمد عيساوي من وظيفة المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وقال في بيان: "على وزارتي الثقافة والإعلام (الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون) والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار". وأضاف البيان "تم تكليف إبراهيم محمد إبراهيم البزعي بتولي مهام المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون".