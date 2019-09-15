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حمدوك يقيل مدير الإذاعة والتلفزيون بالسودان

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م
رئيس وزراء السودان
رئيس وزراء السودان
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، قرارا بإعفاء إسماعيل محمد أحمد عيساوي من وظيفة المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وقال في بيان: "على وزارتي الثقافة والإعلام (الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون) والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار". وأضاف البيان "تم تكليف إبراهيم محمد إبراهيم البزعي بتولي مهام المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون".

وتأتي إقالة عيساوي من منصبه في وقت تطالب فيه أطياف واسعة من الشارع السوداني حكومة حمدوك بإجراء إصلاحات فورية على الخدمة المدنية وجميع القطاعات التي تأثرت بسياسات نظام الرئيس السابق عمر البشير.


انتخابات تونس

انتخابات تونس.. قيس سعيد ونبيل القروي في الإعادة (نتائج أولية)

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس مساء اليوم الأحد، وانتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، لتتجه الأنظار نحو ترقب النتائج الأولية، التي ما زالت غير محسومة، بعد تنافس محموم بين 24 مرشحًا. وبدأت عمليات الفرز مباشرة بعد غلق مراكز الاقتراع، تحت إشراف أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومراقبين محليين ودوليين، وأنظار الجيش التونسي. وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى تصدر كل من المرشح المستقل قيس سعيّد بنسبة 19.5%، ومرشح "قلب تونس" نبيل القروي بنسبة 15.5% ليمرًا معًا إلى جولة الإعادة الثانية.
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رئيس وزراء السودان يزور مصر قبل السفر إلى نيويورك

يزور رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مصر وفرنسا قبل توجهه إلى نيويورك في الأيام المقبلة. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم الأحد أن حمدوك سيقوم بزيارته الأوروبية قبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
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الجزائر: بدء الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر المقبل

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، اليوم الأحد، في خطاب بثه التليفزيون الجزائري، ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أنه وقع مرسوما رئاسيا بدعوة الهيئة الناخبة، إذ قال بن صالح: «لقد قررت أن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون الخميس 12 ديسمبر 2019»، داعيًا الشعب الجزائري التوجه لصناديق الاقتراع في يوم 12 ديسمبر قائلا: «أدعوكم لجعل هذا الموعد مسارا لتجديد دولتنا والعمل جماعيا بقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا من اختيار رئيس يترجم تطلعاته».
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تونس: نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة بلغت 45 %

كشفت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي الذي أقيم اليوم الأحد، وصلت إلى 45.02 في المائة، أثر انتهاء عملية فرز الأصوات بشكل كامل داخل البلاد، إذ أوضحت الهيئة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن نسبة مشاركة الناخبين التونسيين في الخارج وصلت 19.7 في المائة، علما بأن بعض مكاتب التصويت في بعض مناطق العالم مثل أمريكا وكندا لم تغلق بعد».. ووصف رئيس الهيئة، نبيل بافون، نسبة المشاركة في الانتخابات، بـ«المقبولة»، فيما لاحظ متابعون نوعا من العزوف عن التصويت في الشارع من جراء الاستياء من الوضع الاقتصادي في البلاد.
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي: نستهدف رفع معدل النمو إلى 8% عام 2022

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى 8% بحلول عام 2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها والتوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة، جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد.
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حمدوك: حريصون على تمكين العلاقات الأزلية مع مصر

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حرص حكومته على تمتين العلاقات الأزلية مع مصر، وذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري، في مقر رئاسة الوزراء في الخرطوم. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء عمر منيس، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن حمدوك استقبل شكري، في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إلى السودان، بعد أداء وزراء الحكومة القسم الدستوري، أمس الأحد، وأول يوم عمل للحكومة الجديدة، مضيفا: "نقل شكري، تحيات القيادة المصرية، وأعرب عن استعداد مصر الدائم لتفعيل آليات التعاون بين الجانبين، بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين والحكومتين".
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

الحكومة السودانية تؤدي اليمين الدستورية أمام البرهان

أدى وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، اليمين الدستورية، في القصر الجمهوري اليوم الأحد، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ورئيس القضاء عباس بابكر، وتعد حكومة حمدوك الحكومة الأولى بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم عزل بعدما حكم البلاد على مدار 30 عاما، ومن المقرر أن تحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات، تم التوصل إليه الشهر الماضي، بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
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«بينهم 4 نساء».. أول حكومة بعد البشير تضم 19 وزيرًا

أصدر المجلس السيادي في السودان، اليوم الخميس، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إذ تضم الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 18 وزيرًا، بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.، كما يضم التشكيل أيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير منيس، ووزير الدفاع جمال عمر محمد، ووزير الداخلية الطريفي إدريس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، ووزير المالية إبراهيم البدوي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
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