انتخابات تونس.. قيس سعيد ونبيل القروي في الإعادة (نتائج أولية)

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م

الانتخابات في تونس

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس مساء اليوم الأحد، وانتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، لتتجه الأنظار نحو ترقب النتائج الأولية، التي ما زالت غير محسومة، بعد تنافس محموم بين 24 مرشحًا. وبدأت عمليات الفرز مباشرة بعد غلق مراكز الاقتراع، تحت إشراف أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومراقبين محليين ودوليين، وأنظار الجيش التونسي. وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى تصدر كل من المرشح المستقل قيس سعيّد بنسبة 19.5%، ومرشح "قلب تونس" نبيل القروي بنسبة 15.5% ليمرًا معًا إلى جولة الإعادة الثانية.

وانطلقت عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس، اليوم الأحد، حيث يتنافس 24 مرشحا على أصوات المسجلين في قوائم الانتخاب، وذلك وفقًا لسكاي نيوز.يذكر أن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 386 ألفا و53 ناخبا.وقالت