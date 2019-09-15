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انتخابات تونس.. قيس سعيد ونبيل القروي في الإعادة (نتائج أولية)

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م
الانتخابات في تونس
الانتخابات في تونس
أغلقت مراكز الاقتراع في تونس مساء اليوم الأحد، وانتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، لتتجه الأنظار نحو ترقب النتائج الأولية، التي ما زالت غير محسومة، بعد تنافس محموم بين 24 مرشحًا. وبدأت عمليات الفرز مباشرة بعد غلق مراكز الاقتراع، تحت إشراف أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومراقبين محليين ودوليين، وأنظار الجيش التونسي. وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى تصدر كل من المرشح المستقل قيس سعيّد بنسبة 19.5%، ومرشح "قلب تونس" نبيل القروي بنسبة 15.5% ليمرًا معًا إلى جولة الإعادة الثانية.
وانطلقت عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس، اليوم الأحد، حيث يتنافس 24 مرشحا على أصوات المسجلين في قوائم الانتخاب، وذلك وفقًا لسكاي نيوز.يذكر أن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 386 ألفا و53 ناخبا.وقالت
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رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

حمدوك يقيل مدير الإذاعة والتلفزيون بالسودان

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، قرارا بإعفاء إسماعيل محمد أحمد عيساوي من وظيفة المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وقال في بيان: "على وزارتي الثقافة والإعلام (الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون) والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار". وأضاف البيان "تم تكليف إبراهيم محمد إبراهيم البزعي بتولي مهام المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون".
عبد القادر-بن -صالح (1)

الجزائر: بدء الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر المقبل

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، اليوم الأحد، في خطاب بثه التليفزيون الجزائري، ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أنه وقع مرسوما رئاسيا بدعوة الهيئة الناخبة، إذ قال بن صالح: «لقد قررت أن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون الخميس 12 ديسمبر 2019»، داعيًا الشعب الجزائري التوجه لصناديق الاقتراع في يوم 12 ديسمبر قائلا: «أدعوكم لجعل هذا الموعد مسارا لتجديد دولتنا والعمل جماعيا بقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا من اختيار رئيس يترجم تطلعاته».
انتخابات-تونس (1)

تونس: نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة بلغت 45 %

كشفت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي الذي أقيم اليوم الأحد، وصلت إلى 45.02 في المائة، أثر انتهاء عملية فرز الأصوات بشكل كامل داخل البلاد، إذ أوضحت الهيئة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن نسبة مشاركة الناخبين التونسيين في الخارج وصلت 19.7 في المائة، علما بأن بعض مكاتب التصويت في بعض مناطق العالم مثل أمريكا وكندا لم تغلق بعد».. ووصف رئيس الهيئة، نبيل بافون، نسبة المشاركة في الانتخابات، بـ«المقبولة»، فيما لاحظ متابعون نوعا من العزوف عن التصويت في الشارع من جراء الاستياء من الوضع الاقتصادي في البلاد.
عبدالفتاح-البرهان

البرهان يجري حركة «ترقيات» و«تقاعد» بالجيش السوداني

أصدر رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، عددا من القرارات، تم بموجبها ترقية عدد من الضباط في الرتب المختلفة للرتبة الأعلى، وإحالة آخرين إلى التقاعد. وقال المتحدث الرسمي للجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، في بيان: "إن القرارات تأتي في إطار الإجراءات الدورية التي تتم وفقا لقوانين ولوائح القوات المسلحة للمحافظة على التدرج الوظيفي والهرمية".
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انتخابات-تونس (1)

تونس: نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة بلغت 45 %

كشفت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي الذي أقيم اليوم الأحد، وصلت إلى 45.02 في المائة، أثر انتهاء عملية فرز الأصوات بشكل كامل داخل البلاد، إذ أوضحت الهيئة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن نسبة مشاركة الناخبين التونسيين في الخارج وصلت 19.7 في المائة، علما بأن بعض مكاتب التصويت في بعض مناطق العالم مثل أمريكا وكندا لم تغلق بعد».. ووصف رئيس الهيئة، نبيل بافون، نسبة المشاركة في الانتخابات، بـ«المقبولة»، فيما لاحظ متابعون نوعا من العزوف عن التصويت في الشارع من جراء الاستياء من الوضع الاقتصادي في البلاد.
انتخابات تونس

16 % نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع بانتخابات تونس

أعلنت حسناء بنت سليمان، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في النصف الأول لهذا اليوم بلغت 16% في كامل الدوائر الانتخابية بالبلاد، وفقا لـ"العين الإخبارية". وقالت "سليمان" في تصريح صحفي: "إن عملية الاقتراع تسير بشكل طبيعي في أكثر من 4000 مركز انتخاب موزعة على كامل المحافظات التونسية البالغ عددها 24". كان الاتحاد العام التونسي للشغل، حذر في بيان سابق، من وجود "تجاوزات خطيرة في مركز الاقتراع بمحافظة سليانة".
انتخابات تونس

العليا للانتخابات التونسية تكشف موعد الجولة الثانية

قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس: "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون إما في 29 سبتمبر وإما فى 6 أكتوبر إذا حصل طعون في الدور الأول أو 13 أكتوبر في حال حصول استئناف"، وفقا لـ"سكاي نيوز". وأضاف رئيس الهيئة: "لم يثبت حتى الآن وجود شراء أصوات من المرشحين"، مؤكدا أنه لا بد من وجود بعض الشوائب في الانتخابات ولكن ليس هناك انتهاكات خطيرة، متابعا: "لدينا أكثر من 13 ألف مكتب اقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية"، وفتحت مراكز الاقتراع في تونس، اليوم، أبوابها أمام الناخبين التونسيين لاختيار رئيس للجمهورية في انتخابات مبكرة غير مسبوقة.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: تونس تختار رئيسها وتضامن كامل مع السعودية

تصدرت الانتخابات التونسية المبكرة التي تنطلق اليوم الأحد، عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، كما استعرضت تداعيات الهجوم الذي شهدته السعودية أمس وردود الأفعال على هذا الاستهداف، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه يتوجه صباح اليوم نحو 7 ملايين ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع الموزعة على 27 دائرة انتخابية داخل تونس، لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين 24 طامحا لرئاسة تونس. وأوضحت صحيفة "الخليج" أن الهيئة العليا للانتخابات خصصت أكثر من 4500 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.
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