وجه له رسالة.. محمود وادى يدعم مؤمن زكريا بطريقته

تحرير:محمد جمال ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

لاعبو المصرى البورسعيدي

احتفل الفلسطيني محمود وادى لاعب المصرى البورسعيدي مع زملائه فى الفريق بالأهداف الثلاثة التي أحرزها اليوم في مرمى بطل زنجبار، على طريقة مؤمن زكريا تضامنًا معه وذلك خلال المباراة اليوم الأحد التى نجح فيها الفريق المصري البورسعيدي فى تحقيق فوز كبير على نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار، بأربعة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب عمان، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية. وشهدت المباراة تألق اللاعب الفلسطيني الذى أحرز ثلاثة أهداف خلال المباراة التي قطع فيها فريق المصري شوطًا كبيرًا للتأهل لدور المجموعات.

وعلق وادى على الاحتفال على طريقة مؤمن زكريا قائلا: "لا تربطني أي علاقة قوية باللاعب، ولكننى أعلم أنه أحد أهم اللاعبين فى مصر والوطن العربى والنادي الأهلي". وتابع: "نحن نشعر كلاعبين بالمعاناة التى يمر بها أى لاعب خلال أي أزمة صحية، بخلاف أن اللاعب يعاني من أزمة نفسية هي التي تسببت في الحالة التي وصل