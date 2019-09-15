رياضة

وجه له رسالة.. محمود وادى يدعم مؤمن زكريا بطريقته

تحرير:محمد جمال ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م
لاعبو المصرى البورسعيدي
لاعبو المصرى البورسعيدي
احتفل الفلسطيني محمود وادى لاعب المصرى البورسعيدي مع زملائه فى الفريق بالأهداف الثلاثة التي أحرزها اليوم في مرمى بطل زنجبار، على طريقة مؤمن زكريا تضامنًا معه وذلك خلال المباراة اليوم الأحد التى نجح فيها الفريق المصري البورسعيدي فى تحقيق فوز كبير على نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار، بأربعة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب عمان، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية. وشهدت المباراة تألق اللاعب الفلسطيني الذى أحرز ثلاثة أهداف خلال المباراة التي قطع فيها فريق المصري شوطًا كبيرًا للتأهل لدور المجموعات.
وعلق وادى على الاحتفال على طريقة مؤمن زكريا قائلا: "لا تربطني أي علاقة قوية باللاعب، ولكننى أعلم أنه أحد أهم اللاعبين فى مصر والوطن العربى والنادي الأهلي". وتابع: "نحن نشعر كلاعبين بالمعاناة التى يمر بها أى لاعب خلال أي أزمة صحية، بخلاف أن اللاعب يعاني من أزمة نفسية هي التي تسببت في الحالة التي وصل
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فتح الله يعلن اعتزاله الكرة ويكشف خطوته المقبلة

أعلن محمود فتح الله، لاعب منتخب مصر، ونادي النجوم والزمالك السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد سنوات طويلة مع الساحرة المستديرة، وقبل انطلاق النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020. وأكد فتح الله، في تصريحاته مساء الأحد، لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة صدى البلد، أن قراره جاء بعد تفكير، قبل أن يستقر عليه في النهاية، مؤكدًا أن الأمر صعبًا عليه، لكنها سنة الحياة وأن القرار كان سوف يتخذه آجلًا أم عاجلًا.
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المصري يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، عن حقيقة وداع المدرب إيهاب جلال للاعبي الفريق بعد نهاية مباراة ماليندي، معلقا: «الفيديو المتداول كان يعبر عن فرحة اللاعبين والمدرب بعد نهاية مباراة ماليندي بالفوز وما حدث امر تقليدي يحدث بين المدرب واللاعبين ولا يعتبر وداعا». وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن هناك خلافا بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال حول الجهاز المعاون معه بمنتخب مصر. وحقق المصري فوزًا كبيرًا على ماليندي بطل زنجبار، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما عصر الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.
فرحة الهدف

ميلان ينتزع فوزًا صعبًا من هيلاس فيرونا في الكالشيو

حقق فريق إيه سي ميلان فوزًا صعبًا على حساب مضيفه هيلاس فيرونا، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد مارك أنطونيو بنتيجودي» ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. وجاء هدف الروسونيري والوحيد في اللقاء عن طريق شيشتوف بيونتك من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة ، سددها بطريقة رائعة على يمين حارس هيلاس فيرونا، ليحقق ميلان فوزه الثاني على التوالي حتى الآن في الكالشيو.
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مؤمن زكريا

جماهير الأهلي تدعم مؤمن زكريا (صور)

حرص عدد من جماهير النادي الأهلي على التوجه إلى منزل مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي، لمؤازرته بعد ظهوره مؤخرا متأثرًا بالأزمة النفسية التي تعرض لها.. وظهر مؤمن زكريا عبر برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر" مساء الخميس الماضي لكشف تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية. وتجمعت الجماهير الحمراء أمام منزل نجم الأهلي، ورددت الهاتفات المؤيدة له وأعلنت عن دعمها له في محنته التي يمر بها، تعبيرًا عن حبها للاعب الذي أعطى الكثير للنادي.
ايهاب جلال-المصرى-البورسعيدى-2019 (4)

إيهاب جلال يكشف حقيقة ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني

كشف إيهاب جلال المدير الفنى الحالى لفريق المصرى البورسعيدي عن كواليس تعيينه مديرًا فنيًّا للمنتخب، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما سيحدث خلال الـ48 ساعة المقبلة وأنه فى حال تعيينه مديرًا فنيًّا سيظل القوام الأساسى معه فى المنتخب. وقال إيهاب جلال اليوم الأحد فى تصريحات إذاعية: "سأرد على هذا الأمر فى حالة حدوثه بشكل رسمي، وفى حالة حدوث ذلك سيظل القوام الأساسي معى". ويعد مدرب المصرى البورسعيدى أبرز المرشحين لقيادة الفراعنة خلال الفترة الجارية، ومن المنتظر أن يتم حسم ملف المدير الفنى للمنتخب خلال الأيام المقبلة.
ايهاب جلال-المصرى-البورسعيدى-2019 (3)

هاتريك «وادي» يقود المصري لفوز كبير على بطل زنجبار

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار، بأربعة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم لأحد، على ملعب عمان، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية الإفريقية، المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي المصري، التهديد الأول جاء عن طريق المهاجم الفلسطيني محمود وادي الذي كان على اعتاب أن يفتتح التسجيل لفريقه لكن كرته مرت بجوار القائم، ومن جديد واصل وادي إهدار الفرص في الدقيقة الثامنة بعدما انفرد بالمرمى، لكنه سدد ضعيفة ليتصدى لها الحارس على مرتين.
مؤمن زكريا

الأهلي: نتحمل نفقات علاج مؤمن زكريا ولم نقصر معه

أصدر جهاز كرة القدم بالنادي الأهلي بيانا أكد خلاله أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كل تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه، وتابع أن الخطيب عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له على أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من جميع الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.
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