رياضة

مارسيليا يقتنص فوزًا صعبًا من موناكو

تحرير:محمد جمال ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م
لاعبى موناكو
لاعبى موناكو
نجح فريق أوليمبيك مارسيليا في اقتناص فوز صعب من نظيره موناكو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التى أقيمت اليوم الأحد على ملعب لويس الثانى، وجاءت المباراة فى إطار الأسبوع الرابع من عمر بطولة الدورى الفرنسي، سجل لصالح مارسيليا داريو بينيدتو (هدفين) وفاليرى جيرماين وديمتى باييت، بينما سجل لصالح فريق موناكو وسام بن يدر ( هدفين ) كيتا بالدى دياو . ولم يستطع موناكو الفوز فى آخر أربع مباريات أمام مارسيليا حيث انتهت مبارتين بالتعادل ومباراتين بالخسارة .
وبدأت المباراة قوية بين الفريقين ليفتتح وسام بن يدر أول أهداف المباراة فى الدقيقة 17 من عمر المباراة، واستمر ضغط موناكو واستطاعوا السيطرة على أجواء المباراة ليعزز بن يدر تقدم موناكو بالهدف الثانى بعد 9 دقائق فقط من هدفه الأول. بعد الهدف الثانى انتفض لاعبو مارسيليا وسجلوا الهدف الأول فى الدقيقة 38 بتوقيع
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الزمالك-ونجوم-المستقبل (2)

فتح الله يعلن اعتزاله الكرة ويكشف خطوته المقبلة

أعلن محمود فتح الله، لاعب منتخب مصر، ونادي النجوم والزمالك السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد سنوات طويلة مع الساحرة المستديرة، وقبل انطلاق النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020. وأكد فتح الله، في تصريحاته مساء الأحد، لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة صدى البلد، أن قراره جاء بعد تفكير، قبل أن يستقر عليه في النهاية، مؤكدًا أن الأمر صعبًا عليه، لكنها سنة الحياة وأن القرار كان سوف يتخذه آجلًا أم عاجلًا.
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المصري يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، عن حقيقة وداع المدرب إيهاب جلال للاعبي الفريق بعد نهاية مباراة ماليندي، معلقا: «الفيديو المتداول كان يعبر عن فرحة اللاعبين والمدرب بعد نهاية مباراة ماليندي بالفوز وما حدث امر تقليدي يحدث بين المدرب واللاعبين ولا يعتبر وداعا». وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن هناك خلافا بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال حول الجهاز المعاون معه بمنتخب مصر. وحقق المصري فوزًا كبيرًا على ماليندي بطل زنجبار، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما عصر الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.
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ميلان ينتزع فوزًا صعبًا من هيلاس فيرونا في الكالشيو

حقق فريق إيه سي ميلان فوزًا صعبًا على حساب مضيفه هيلاس فيرونا، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد مارك أنطونيو بنتيجودي» ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. وجاء هدف الروسونيري والوحيد في اللقاء عن طريق شيشتوف بيونتك من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة ، سددها بطريقة رائعة على يمين حارس هيلاس فيرونا، ليحقق ميلان فوزه الثاني على التوالي حتى الآن في الكالشيو.
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محمد صلاح (1.) (2)

مانى يكشف آخر تطورات أزمته مع محمد صلاح

كشف الدولى السنغالى ساديو مانى لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن إنتهاء الأزمة التى كانت بينه وبين زميله فى الفريق محمد صلاح والتى تفجرت خلال مباراة بيرنلي فى الأسبوع الرابع من البريمرليج والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة. وقال مانى فى تصريحات لـ"قناة بلس" الفرنسية:" واقعتى مع صلاح؟، لقد نسيت الأمر وكل شئ انتهى بالنسبة لى، لأن مثل هذه الأشياء تحدث دائمًا فى كرة القدم " . وأكمل:" أحيانًا نحتاج إلى التحدث عن بعض الأشياء وجهًا لوجه، ويحدث بالفعل فى بعض الأحيان أُثناء المباريات التى لا أتلقي فيها أي تمريرات" .
نيمار ‎ (3)

نيمار: أعترف أنى كنت أريد الرحيل وحزين لذلك السبب

علق البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، على أزمته الأخيرة التى كانت بسبب رغبته فى العودة لفريقه السابق (برشلونة) خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وأشار الدولى البرازيلي بشكل واضح إلى أنه كان يريد الرحيل عن صفوف فريقه، وإن ذلك كان ظاهرًا للجميع، وأنه على الرغم من ذلك يركز حاليًّا بشكل كامل مع فريقه الحالى. وقال نيمار فى تصريحات عقب مباراة الفريق الباريسي اليوم: "الجميع يعلم جيدًا أننى كنت أريد الرحيل، وأنا أَوضحت ذلك تمامًا".
نيمار

هدف قاتل لنيمار يمنح باريس سان جيرمان فوزا مهما

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا على ستراسبورج بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهم اليوم السبت على ملعب بارك دى برينس، والتى تأتى فى إطار الاسبوع الخامس من الدورى الفرنسي، وجاء الهدف مفاجأة للجميع حيث كان الهدف من توقيع نيمار دا سيلفا، والذى كان بدوره مفاجأة لجماهير الفريق الباريسي الذين هاجموه فى آخر مباراة للفريق. وباقتناص البى إس جى للثلاث نقاط يستر الفريق الباريسي محتلا المركز الأول برصيد 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن رين الوصيف برصيد 9 نقاط.
نيمار

سان جيرمان يؤجل لقاء نيمار مع الجماهير

تنتظر جماهير فريق باريس سان جيرمان الفرنسى وجماهير الكرة العالمية بوجه عام، موعد الظهور الأول للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الباريسي، مع فريقه من جديد بعد تعثر انتقاله إلى برشلونة الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية. وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها أن نيمار ابتعد عن صفوف البى إس جى ما يقرب من 4 أشهر، حيث يعود آخر ظهور له خلال المباراة التي انتهت بفوز الباريسي على نظيره فريق آنجيه (2- 1) ببطولة الدوري في 11 مايو الماضى.
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