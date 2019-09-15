مارسيليا يقتنص فوزًا صعبًا من موناكو

تحرير:محمد جمال ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م

لاعبى موناكو

نجح فريق أوليمبيك مارسيليا في اقتناص فوز صعب من نظيره موناكو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التى أقيمت اليوم الأحد على ملعب لويس الثانى، وجاءت المباراة فى إطار الأسبوع الرابع من عمر بطولة الدورى الفرنسي، سجل لصالح مارسيليا داريو بينيدتو (هدفين) وفاليرى جيرماين وديمتى باييت، بينما سجل لصالح فريق موناكو وسام بن يدر ( هدفين ) كيتا بالدى دياو . ولم يستطع موناكو الفوز فى آخر أربع مباريات أمام مارسيليا حيث انتهت مبارتين بالتعادل ومباراتين بالخسارة .

وبدأت المباراة قوية بين الفريقين ليفتتح وسام بن يدر أول أهداف المباراة فى الدقيقة 17 من عمر المباراة، واستمر ضغط موناكو واستطاعوا السيطرة على أجواء المباراة ليعزز بن يدر تقدم موناكو بالهدف الثانى بعد 9 دقائق فقط من هدفه الأول. بعد الهدف الثانى انتفض لاعبو مارسيليا وسجلوا الهدف الأول فى الدقيقة 38 بتوقيع

وبدأت المباراة قوية بين الفريقين ليفتتح وسام بن يدر أول أهداف المباراة فى الدقيقة 17 من عمر المباراة، واستمر ضغط موناكو واستطاعوا السيطرة على أجواء المباراة ليعزز بن يدر تقدم موناكو بالهدف الثانى بعد 9 دقائق فقط من هدفه الأول.

بعد الهدف الثانى انتفض لاعبو مارسيليا وسجلوا الهدف الأول فى الدقيقة 38 بتوقيع داريو بينيديتو، ليعود الفريق لأجواء المباراة ثم يعود فاليرى جيرمان بمارسيليا بشكل أكبر بهدف التعادل فى الدقيقة 41 .



وفي الشوط الثانى بدت الأجواء هادئة حتى أشعل لاعبو مارسيليا المباراة بهدف ثالث بأقدام باييت، ثم أضاف بينيدتو الهدف الرابع لمارسيليا فى الدقيقة 66، ونجح موناكو من جانبه تعديل النتيجة بتسجيل كيتا للهدف الثالث فى الدقيقة 75 ويشتعل اللقاء أكثر مع محاولات قوية من الجانبين لتسجيل هدف، لكن صافرة النهاية اعلنت فوز مارسيليا 4-3 .