رياضة

ميلان ينتزع فوزًا صعبًا من هيلاس فيرونا في الكالشيو

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م
ميلان
ميلان
حقق فريق إيه سي ميلان فوزًا صعبًا على حساب مضيفه هيلاس فيرونا، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد مارك أنطونيو بنتيجودي» ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. وجاء هدف الروسونيري والوحيد في اللقاء عن طريق شيشتوف بيونتك من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة ، سددها بطريقة رائعة على يمين حارس هيلاس فيرونا، ليحقق ميلان فوزه الثاني على التوالي حتى الآن في الكالشيو.
وقدم ميلان بقيادة مدربه ماركو جيامباولو، مستوى جيد طوال الـ90 دقيقة لكنه لم يتمكن من استغلال طرد ماريوز ستيبنسكي، لاعب هيلاس فيرونا منذ الدقيقة 21، حيث ظل التعادل السلبي مسيطرا حتى نهاية الشوط الأول بدون أهداف. وفي الشوط الثاني واصل ميلان سعيه لاحراز هدف التقدم دون أي جديد في الدقيقة، حتى حصل على ركلة
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فتح الله يعلن اعتزاله الكرة ويكشف خطوته المقبلة

أعلن محمود فتح الله، لاعب منتخب مصر، ونادي النجوم والزمالك السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد سنوات طويلة مع الساحرة المستديرة، وقبل انطلاق النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020. وأكد فتح الله، في تصريحاته مساء الأحد، لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة صدى البلد، أن قراره جاء بعد تفكير، قبل أن يستقر عليه في النهاية، مؤكدًا أن الأمر صعبًا عليه، لكنها سنة الحياة وأن القرار كان سوف يتخذه آجلًا أم عاجلًا.
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المصري يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، عن حقيقة وداع المدرب إيهاب جلال للاعبي الفريق بعد نهاية مباراة ماليندي، معلقا: «الفيديو المتداول كان يعبر عن فرحة اللاعبين والمدرب بعد نهاية مباراة ماليندي بالفوز وما حدث امر تقليدي يحدث بين المدرب واللاعبين ولا يعتبر وداعا». وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن هناك خلافا بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال حول الجهاز المعاون معه بمنتخب مصر. وحقق المصري فوزًا كبيرًا على ماليندي بطل زنجبار، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما عصر الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.
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مارسيليا يقتنص فوزًا صعبًا من موناكو

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ميلان يسعى لتصحيح المسار أمام فيرونا بالكالتشيو

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل هيلاس فيرونا نظيره ميلان، الساعة 8:45 مساءً على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ويحتل فيرونا المركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الـ12 برصيد 3 نقاط، كما يستقبل روما نظيره ساسولو الساعة السادسة مساءً على ملعب الأولمبيكو، ويحتل ذئاب العاصمة المركز الـ15 برصيد نقطتين، بينما يوجد ساسولو في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل جنوة نظيره أتلانتا الساعة 12:30 ظهرًا على ملعب لويجي فيراريس.
يوفنتوس

يوفنتوس يتعادل سلبيًّا أمام فيورنتينا

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رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن عن ضم إيكاردى (صورة)

أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى عن إتمام صفقة انتقال ماورو إيكاردى إلى صفوفه قادمًا من نادى إنتر ميلان الإيطالى، وذلك في الدقائق الأخيرة من موسم الانتقالات الصيفية الحالية والتى يتبقى على إغلاقها أقل من ساعة. ومن المقرر أن تكون الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود خيار الشراء فى نهاية الموسم الحالى. وتواصلت إدارة الإنتر الأسبوع الماضى مع وكيل أعمال ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا، خاصة أن الأخيرة تحاول بشتى الطرق إقناع زوجها بالرحيل عن صفوف الإنتر.
انتر ميلان‎

إنتر ميلان يتخطى كالياري في الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا صعبا على نظيره كاليري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد سانت إيليا، ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الإيطالي. ونجح الأرجنتيني لوتارو مارتنينيز، في قص شريط الأهداف لإنتر ميلان في الديقة 25 بعد تمريرة رائعة من ستيفانو سينسي تمكن لوتارو من تسجيلها، وعاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو، لكن أكدت التقنية صحة الهدف. وفي الدقيقة 50 عدل فريق كاليري النتيجة بعد أن أرسل ناهيتان نانديز كرة رائعة لجواو بيدرو الذي ارتقى وأودعها بالرأس في شباك إنتر مدركًا التعادل.
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