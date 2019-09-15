ميلان ينتزع فوزًا صعبًا من هيلاس فيرونا في الكالشيو
تحرير:سعد الدين محمود
١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م
ميلان
حقق فريق إيه سي ميلان فوزًا صعبًا على حساب مضيفه هيلاس فيرونا، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد مارك أنطونيو بنتيجودي» ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2019-2020.
وجاء هدف الروسونيري والوحيد في اللقاء عن طريق شيشتوف بيونتك من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة ، سددها بطريقة رائعة على يمين حارس هيلاس فيرونا، ليحقق ميلان فوزه الثاني على التوالي حتى الآن في الكالشيو.
وقدم ميلان بقيادة مدربه ماركو جيامباولو، مستوى جيد طوال الـ90 دقيقة لكنه لم يتمكن من استغلال طرد ماريوز ستيبنسكي، لاعب هيلاس فيرونا منذ الدقيقة 21، حيث ظل التعادل السلبي مسيطرا حتى نهاية الشوط الأول بدون أهداف.
وفي الشوط الثاني واصل ميلان سعيه لاحراز هدف التقدم دون أي جديد في الدقيقة، حتى حصل على ركلة
وقدم ميلان بقيادة مدربه ماركو جيامباولو، مستوى جيد طوال الـ90 دقيقة لكنه لم يتمكن من استغلال طرد ماريوز ستيبنسكي، لاعب هيلاس فيرونا منذ الدقيقة 21، حيث ظل التعادل السلبي مسيطرا حتى نهاية الشوط الأول بدون أهداف.
وفي الشوط الثاني واصل ميلان سعيه لاحراز هدف التقدم دون أي جديد في الدقيقة، حتى حصل على ركلة جزاء من تسديدة هاكان تشالهان أوجلو التي ارتطمت بيد كوراي جانتر، سددها بيونتك في الشباك بنجاح، قبل أن يضيف هدفًا ثانيًا في الدقيقة 82، لكن حكم اللقاء ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو بسبب مخالفة لصالح حارس فيرونا.
بهذه النتيجة رفع إيه سي ميلان رصيده إلى 6 نقاط جمعهما من الفوز في مباراتين، فيما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 4 نقاط في المركز الـ11 بجدول ترتيب المسابقة، والذي يتصدره إنتر ميلان برصيد 9 نقاط.