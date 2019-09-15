ميلان ينتزع فوزًا صعبًا من هيلاس فيرونا في الكالشيو

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م

ميلان

حقق فريق إيه سي ميلان فوزًا صعبًا على حساب مضيفه هيلاس فيرونا، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد مارك أنطونيو بنتيجودي» ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. وجاء هدف الروسونيري والوحيد في اللقاء عن طريق شيشتوف بيونتك من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة ، سددها بطريقة رائعة على يمين حارس هيلاس فيرونا، ليحقق ميلان فوزه الثاني على التوالي حتى الآن في الكالشيو.

وقدم ميلان بقيادة مدربه ماركو جيامباولو، مستوى جيد طوال الـ90 دقيقة لكنه لم يتمكن من استغلال طرد ماريوز ستيبنسكي، لاعب هيلاس فيرونا منذ الدقيقة 21، حيث ظل التعادل السلبي مسيطرا حتى نهاية الشوط الأول بدون أهداف. وفي الشوط الثاني واصل ميلان سعيه لاحراز هدف التقدم دون أي جديد في الدقيقة، حتى حصل على ركلة