بعد انتهاء الجولة الأولى.. من يحسم السباق إلى قصر قرطاج؟

يفوز بالانتخابات المرشح القادر على حصد أغلبية الأصوات بنسبة 50%+1 وفي حالة عدم نجاح أي من المرشحين في حصد تلك النسبة تجرى جولة الإعادة بين المرشحين الأكثر حصدا للأصوات

تحرير:أحمد منصور ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م

الانتخابات التونسية

بنسبة مشاركة وصلت إلى 45.02 في المائة، أغلقت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، مساء الأحد، مراكز الاقتراع بعد انتهاء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وسط إقبال وُصف بالمحدود. وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في وقت سابق وجود تفاوت ملحوظ في نسب التصويت تبعا للمناطق، موضحة في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن نسبة مشاركة الناخبين التونسيين في الخارج وصلت إلى 19.7 في المائة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

رئيس الهيئة، نبيل بافون، وصف نسبة المشاركة في الانتخابات، بـ"المقبولة"، فيما قال لاحظ متابعون نوعا من العزوف عن التصويت في الشارع من جراء الاستياء من الوضع الاقتصادي في البلاد. مشاركة ضعيفة وشهدت هذه الانتخابات نسبة مشاركة ضعيفة مقارنة بانتخابات 2014 التي بلغت 64 بالمائة، ومقاطعة كبيرة من فئة الشباب،