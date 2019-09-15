رياضة

المصري يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
كشف محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، عن حقيقة وداع المدرب إيهاب جلال للاعبي الفريق بعد نهاية مباراة ماليندي، معلقا: «الفيديو المتداول كان يعبر عن فرحة اللاعبين والمدرب بعد نهاية مباراة ماليندي بالفوز وما حدث امر تقليدي يحدث بين المدرب واللاعبين ولا يعتبر وداعا». وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن هناك خلافا بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال حول الجهاز المعاون معه بمنتخب مصر. وحقق المصري فوزًا كبيرًا على ماليندي بطل زنجبار، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما عصر الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.
وأوضح الخولي أن هناك خلافا بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال حول الجهاز المعاون معه بمنتخب مصر، متما: «بالفعل هناك حديث بين مسئولين من اتحاد الكرة وإيهاب جلال لتدريب المنتخب الفترة القادمة، لكن يبقى الوضع كما هو عليه». وواصل: «الجهاز المعاون هو العقبة الوحيدة التي تؤجل إتمام التعاقد مع إيهاب
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الزمالك-ونجوم-المستقبل (2)

فتح الله يعلن اعتزاله الكرة ويكشف خطوته المقبلة

أعلن محمود فتح الله، لاعب منتخب مصر، ونادي النجوم والزمالك السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد سنوات طويلة مع الساحرة المستديرة، وقبل انطلاق النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020. وأكد فتح الله، في تصريحاته مساء الأحد، لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة صدى البلد، أن قراره جاء بعد تفكير، قبل أن يستقر عليه في النهاية، مؤكدًا أن الأمر صعبًا عليه، لكنها سنة الحياة وأن القرار كان سوف يتخذه آجلًا أم عاجلًا.
فرحة الهدف

ميلان ينتزع فوزًا صعبًا من هيلاس فيرونا في الكالشيو

حقق فريق إيه سي ميلان فوزًا صعبًا على حساب مضيفه هيلاس فيرونا، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد مارك أنطونيو بنتيجودي» ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. وجاء هدف الروسونيري والوحيد في اللقاء عن طريق شيشتوف بيونتك من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة ، سددها بطريقة رائعة على يمين حارس هيلاس فيرونا، ليحقق ميلان فوزه الثاني على التوالي حتى الآن في الكالشيو.
خسارة-فريق-موناكو

مارسيليا يقتنص فوزًا صعبًا من موناكو

نجح فريق أوليمبيك مارسيليا في اقتناص فوز صعب من نظيره موناكو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التى أقيمت اليوم الأحد على ملعب لويس الثانى، وجاءت المباراة فى إطار الأسبوع الرابع من عمر بطولة الدورى الفرنسي، سجل لصالح مارسيليا داريو بينيدتو (هدفين) وفاليرى جيرماين وديمتى باييت، بينما سجل لصالح فريق موناكو وسام بن يدر ( هدفين ) كيتا بالدى دياو . ولم يستطع موناكو الفوز فى آخر أربع مباريات أمام مارسيليا حيث انتهت مبارتين بالتعادل ومباراتين بالخسارة .
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ايهاب-جلال

كواليس جديدة في مفاوضات إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اتفاقا بين مسؤولي اللجنة الخماسية بالجبلاية، في حالة التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، سيتم تركه لفترة مع فريق المصري، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن الاتفاق بين مسؤولي اللجنة الخماسية يرجع إلى منح المصري فرصة لتعيين مدرب بديل بعد رحيل إيهاب جلال حال إتمام التعاقد معه لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.
أحمد أحمد رئيس الكاف

تهديد سامورا يُطيح بالمدير المالي لاتحاد الكرة

قررت اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، توجيه الشكر إلى محمد الشريعي المدير المالي الجديد، وذلك بعد أسبوع واحد من تعيينه في منصبه، وجاء القرار بعد تهديدات من السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي، والمشرفة على الاتحاد الأفريقي، بإقالة اللجنة الخماسية، لوجود أزمات سابقة بينه وبين الاتحاد الافريقي لكرة القدم، حيث كان يعمل مديرًا للتسويق داخل الكاف، وأبدت سامورا، غضبها الشديد بسبب تعيين الشريعي، بعد خلافاته مع الإدارة الحالية برئاسة أحمد أحمد.
ايهاب-جلال

المصري يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال لقيادة الفراعنة

كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن ناديه لم يتلق أي شىء من اتحاد الكرة، بشأن تولي إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مهمة قيادة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن النادي لم يتلق أي شىء حول رحيل جلال عن قيادة الفريق البورسعيدي. جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "لم يتحدث أحد من اللجنة المؤقتة لقيادة شؤون الجبلاية، مع مجلس إدارة المصري بشأن البحث عن مدرب آخر، يكون بديلا لإيهاب جلال في حالة توليه تدريب منتخب مصر".
لجنة -اتحاد- الكرة

الجبلاية تكشف سبب تأخر الإعلان عن المدير الفني للمنتخب

تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، عن، عودة الجماهير للملعب، قائلا إنه "كابوس مخيف" ظل مستمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الملف قارب على الانتهاء، موضحا خلال المؤتمر الصحفي بمقر اتحاد الكرة، اليوم السبت، أن حضور الجماهير في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بمثابة تجربة لعودتهم من جديد في مباريات الدوري.. وكان مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قد أقاموا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مسابقات الموسم المقبل، وقرروا إقامة مسابقة القسم الثانى بـ36 فريقا، وسيتم تقسيمه على 3 مجموعات.
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