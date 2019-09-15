المصري يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م

إيهاب جلال

كشف محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، عن حقيقة وداع المدرب إيهاب جلال للاعبي الفريق بعد نهاية مباراة ماليندي، معلقا: «الفيديو المتداول كان يعبر عن فرحة اللاعبين والمدرب بعد نهاية مباراة ماليندي بالفوز وما حدث امر تقليدي يحدث بين المدرب واللاعبين ولا يعتبر وداعا». وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن هناك خلافا بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال حول الجهاز المعاون معه بمنتخب مصر. وحقق المصري فوزًا كبيرًا على ماليندي بطل زنجبار، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما عصر الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.

وأوضح الخولي أن هناك خلافا بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال حول الجهاز المعاون معه بمنتخب مصر، متما: «بالفعل هناك حديث بين مسئولين من اتحاد الكرة وإيهاب جلال لتدريب المنتخب الفترة القادمة، لكن يبقى الوضع كما هو عليه». وواصل: «الجهاز المعاون هو العقبة الوحيدة التي تؤجل إتمام التعاقد مع إيهاب