رياضة

فتح الله يعلن اعتزاله الكرة ويكشف خطوته المقبلة

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص
محمود فتح الله
محمود فتح الله
أعلن محمود فتح الله، لاعب منتخب مصر، ونادي النجوم والزمالك السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد سنوات طويلة مع الساحرة المستديرة، وقبل انطلاق النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020. وأكد فتح الله، في تصريحاته مساء الأحد، لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة صدى البلد، أن قراره جاء بعد تفكير، قبل أن يستقر عليه في النهاية، مؤكدًا أن الأمر صعبًا عليه، لكنها سنة الحياة وأن القرار كان سوف يتخذه آجلًا أم عاجلًا.
وتابع: «أتمنى أن يكون قراري موفقًا، وتأخري في اتخاذ القرار جاء بسبب أنني تلقيت العديد من العروض المحلية والخارجية، لكنني شعرت بمخاطرة كبيرة فيها، بسبب امكانياتها الضعيفة وعدم وجود مقومات للنجاح». وعن الخطوة التي ينوي اتخاذهابعد الإعتزال، علق: «سأكون قريبا من الوسط الرياضي، من الممكن
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ايهاب-جلال

المصري يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، عن حقيقة وداع المدرب إيهاب جلال للاعبي الفريق بعد نهاية مباراة ماليندي، معلقا: «الفيديو المتداول كان يعبر عن فرحة اللاعبين والمدرب بعد نهاية مباراة ماليندي بالفوز وما حدث امر تقليدي يحدث بين المدرب واللاعبين ولا يعتبر وداعا». وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن هناك خلافا بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال حول الجهاز المعاون معه بمنتخب مصر. وحقق المصري فوزًا كبيرًا على ماليندي بطل زنجبار، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما عصر الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.
فرحة الهدف

ميلان ينتزع فوزًا صعبًا من هيلاس فيرونا في الكالشيو

حقق فريق إيه سي ميلان فوزًا صعبًا على حساب مضيفه هيلاس فيرونا، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد مارك أنطونيو بنتيجودي» ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. وجاء هدف الروسونيري والوحيد في اللقاء عن طريق شيشتوف بيونتك من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة ، سددها بطريقة رائعة على يمين حارس هيلاس فيرونا، ليحقق ميلان فوزه الثاني على التوالي حتى الآن في الكالشيو.
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مارسيليا يقتنص فوزًا صعبًا من موناكو

نجح فريق أوليمبيك مارسيليا في اقتناص فوز صعب من نظيره موناكو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التى أقيمت اليوم الأحد على ملعب لويس الثانى، وجاءت المباراة فى إطار الأسبوع الرابع من عمر بطولة الدورى الفرنسي، سجل لصالح مارسيليا داريو بينيدتو (هدفين) وفاليرى جيرماين وديمتى باييت، بينما سجل لصالح فريق موناكو وسام بن يدر ( هدفين ) كيتا بالدى دياو . ولم يستطع موناكو الفوز فى آخر أربع مباريات أمام مارسيليا حيث انتهت مبارتين بالتعادل ومباراتين بالخسارة .
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كوفري-ايبونج‎

المقاولون العرب يتعاقد مع مهاجم نيجيريا

أعلن نادي المقاولون العرب تعاقده مع المهاجم النيجيري كوفري إيبونج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي بني غازي الليبي السابق لمدة 4 سنوات، ليعوض رحيل أحمد علي، الذي رحل إلى فريق بيراميدز في بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قام بتسديد قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع ذئاب الجبل، لينهي مشواره بعد أن قضى ثلاثة مواسم، داخل جدران الجبل الأخضر، عقب انتقاله في موسم 2015، من وادي دجلة، وفي موسمه الأخير مع الذئاب توج بلقب هداف بطولة الدوري الممتاز، بتسجيله 18 هدفًا.
لجنة -اتحاد- الكرة

الجبلاية تكشف سبب تأخر الإعلان عن المدير الفني للمنتخب

تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، عن، عودة الجماهير للملعب، قائلا إنه "كابوس مخيف" ظل مستمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الملف قارب على الانتهاء، موضحا خلال المؤتمر الصحفي بمقر اتحاد الكرة، اليوم السبت، أن حضور الجماهير في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بمثابة تجربة لعودتهم من جديد في مباريات الدوري.. وكان مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قد أقاموا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مسابقات الموسم المقبل، وقرروا إقامة مسابقة القسم الثانى بـ36 فريقا، وسيتم تقسيمه على 3 مجموعات.
إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد: وصف مروان محسن بمهاجم مصر الأول مصيبة

علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على رحيل الأورجوياني مارتن لاسارتي عن النادي الأهلي، قبل أيام، قائلا: «كان لا بد أن يرحل لاسارتي بجهازه المعاون من الأهلي». وأشار سعيد، في تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين، إلى أن الفريق الأحمر يحتاج إلى مهاجم جديد، ساخرا: «عندما يُطلق على مروان محسن مهاجم منتخب مصر الأول فهذه مصيبة سوداء». وانتقل لاعب الزمالك السابق، للحديث عن الفريق الأبيض، مؤكدا أن عودة محمود عبد الرازق «شيكابالا» للفريق هذا الموسم سيكون لها فائدة كبيرة، على المستويين الفني والمعنوي مع اللاعبين، إنها فرصة جيدة له لتقديم مستويات جيدة.
مجدى عبد الغنى

مجدي عبدالغني يكشف حقيقة التحقيق معه

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن محاكمته من قبل نيابة الأموال العامة، بعد اتهامات مالية أثناء فترة عمله داخل الجبلاية، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "تناولت بعض المواقع أخبارا مغلوطة عنى؛ الأمر الذى أساء لى مع العلم بأننى طوال سنوات تواجدى بالاتحاد لم أشغل أى منصب مالي وكنت بعيدا تمامًا عن أية نواحٍ مادية أو مالية وأنا أنأى بنفسي عن كل هذه المغالطات.. وهذا للتوضيح".
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