فتح الله يعلن اعتزاله الكرة ويكشف خطوته المقبلة

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص

محمود فتح الله

أعلن محمود فتح الله، لاعب منتخب مصر، ونادي النجوم والزمالك السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد سنوات طويلة مع الساحرة المستديرة، وقبل انطلاق النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020. وأكد فتح الله، في تصريحاته مساء الأحد، لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة صدى البلد، أن قراره جاء بعد تفكير، قبل أن يستقر عليه في النهاية، مؤكدًا أن الأمر صعبًا عليه، لكنها سنة الحياة وأن القرار كان سوف يتخذه آجلًا أم عاجلًا.

وتابع: «أتمنى أن يكون قراري موفقًا، وتأخري في اتخاذ القرار جاء بسبب أنني تلقيت العديد من العروض المحلية والخارجية، لكنني شعرت بمخاطرة كبيرة فيها، بسبب امكانياتها الضعيفة وعدم وجود مقومات للنجاح». وعن الخطوة التي ينوي اتخاذهابعد الإعتزال، علق: «سأكون قريبا من الوسط الرياضي، من الممكن