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الضرائب عن حفلات الفنانين: عمرو دياب دفع 2 مليون جنيه

تحرير:إسلام الشاذلي ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ ص
عمرو دياب
عمرو دياب
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن مصلحة الضرائب تأخذ ضريبة على الأراضي العقارية وهي تؤخذ منذ عهد محمد علي باشا، وضريبة على محالت الفرجة والمعروفة بالملاهي وهي من الخمسينيات، إضافة إلى العقارات. وكشفت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال استضافتها ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن المصلحة تحصِّل ضريبة على الحفلات التي تقام بالساحل الشمالي.
وتابعت أن "المصلحة تحصِّل ضرائب على الحفلات الغنائية والمسارح والسينمات، ونعفي من ذلك الحفلات ذات الطابع القومي، أو مباريات الكرة".وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية: "في يناير حصلنا ضريبة بقيمة 4.5 مليون جنيه، عن حفلة هوت تشيلي التي أقيمت بسفح الأهرامات، حيث كانت الفرقة تحتفل بتأسيسها، وهي ضريبة لم
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