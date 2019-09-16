لجنة «القصور الرئاسية» توضح حقيقة استراحة المعمورة

تحرير:إسلام الشاذلي ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ ص

محمد الباز

كشف المستشار خالد محجوب، أمين عام لجنة جرد القصور الرئاسية في مصر، أنه تم تشكيل لجنة بعد 2011 من قبل وزير العدل، وكان لها دور كبير في الجرد والتأكد من سلامة تلك القصور الرئاسية، منوها إلى أن القصور كان أغلبها في القاهرة، ولكن الإسكندرية كانت تحتوي على بعض الاستراحات فقط مكونة من طابقين، والتي تم إنشاؤها في عهد الرؤساء السابقين، خلال فترة الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" و"محمد أنور السادات".

وأضاف محجوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن اللجنة كانت لإجراء جرد كامل لكل القصور الرئاسية، لافتا إلى أن اللجنة كانت من النيابة العامة، التفتيش القضائي ووزارة الثقافة فضلا عن بعض الهيئات الحكومة.وأوضح أمين عام لجنة جرد القصور الرئاسية،