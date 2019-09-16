«ميعرفوش ربنا».. أحمد موسى يُحذر من اللجان الإلكترونية

تحرير:إسلام الشاذلي ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ ص

أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام أصبح غير مهني، متابعا «في الماضي كانت الوثائق تدعم الأخبار، ولا يمكن نشر أي خبر إلا بوجود وثيقة تؤكد الخبر»، مشددا على أن الإعلام الدولي يبحث فقط عن الشائعات، لذا يشتم الرئيس الأمريكي ترامب يوميا إعلامه لأنه لا يقول الحقيقة. وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي حظي بحب شعبي كبير لم يحظَ به أي رئيس سابق، وكان من الممكن ألا يتخذ قرارات الإصلاح الاقتصادي حفاظا على هذه الشعبية.

وأوضح: «الفترة المقبلة صعبة تحتاج إلى وقوف المواطن بجوار بلده»، متابعا «هناك لجان إلكترونية رهيبة في الفترة الحالية، والشتيمة واحدة، دول ناس ميعرفوش ربنا وملهمش علاقة بالدين».وأشار موسى، إلى أن «بي بي سي» تهتم بنشر كل ما يهدد الدولة، متابعا «معنديش مشكلة ومش شايفك خالص.. مش ده اللي هيخوفنا»، موضحا «بي