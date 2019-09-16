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«ميعرفوش ربنا».. أحمد موسى يُحذر من اللجان الإلكترونية

تحرير:إسلام الشاذلي ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ ص
أحمد موسى
أحمد موسى
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام أصبح غير مهني، متابعا «في الماضي كانت الوثائق تدعم الأخبار، ولا يمكن نشر أي خبر إلا بوجود وثيقة تؤكد الخبر»، مشددا على أن الإعلام الدولي يبحث فقط عن الشائعات، لذا يشتم الرئيس الأمريكي ترامب يوميا إعلامه لأنه لا يقول الحقيقة. وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي حظي بحب شعبي كبير لم يحظَ به أي رئيس سابق، وكان من الممكن ألا يتخذ قرارات الإصلاح الاقتصادي حفاظا على هذه الشعبية.
وأوضح: «الفترة المقبلة صعبة تحتاج إلى وقوف المواطن بجوار بلده»، متابعا «هناك لجان إلكترونية رهيبة في الفترة الحالية، والشتيمة واحدة، دول ناس ميعرفوش ربنا وملهمش علاقة بالدين».وأشار موسى، إلى أن «بي بي سي» تهتم بنشر كل ما يهدد الدولة، متابعا «معنديش مشكلة ومش شايفك خالص.. مش ده اللي هيخوفنا»، موضحا «بي
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محمد -الباز

لجنة «القصور الرئاسية» توضح حقيقة استراحة المعمورة

كشف المستشار خالد محجوب، أمين عام لجنة جرد القصور الرئاسية في مصر، أنه تم تشكيل لجنة بعد 2011 من قبل وزير العدل، وكان لها دور كبير في الجرد والتأكد من سلامة تلك القصور الرئاسية، منوها إلى أن القصور كان أغلبها في القاهرة، ولكن الإسكندرية كانت تحتوي على بعض الاستراحات فقط مكونة من طابقين، والتي تم إنشاؤها في عهد الرؤساء السابقين، خلال فترة الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" و"محمد أنور السادات".
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

الضرائب عن حفلات الفنانين: عمرو دياب دفع 2 مليون جنيه

قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن مصلحة الضرائب تأخذ ضريبة على الأراضي العقارية وهي تؤخذ منذ عهد محمد علي باشا، وضريبة على محالت الفرجة والمعروفة بالملاهي وهي من الخمسينيات، إضافة إلى العقارات. وكشفت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال استضافتها ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن المصلحة تحصِّل ضريبة على الحفلات التي تقام بالساحل الشمالي.
انتخابات- تونس (2)

بعد انتهاء الجولة الأولى.. من يحسم السباق إلى قصر قرطاج؟

بنسبة مشاركة وصلت إلى 45.02 في المائة، أغلقت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، مساء الأحد، مراكز الاقتراع بعد انتهاء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وسط إقبال وُصف بالمحدود. وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في وقت سابق وجود تفاوت ملحوظ في نسب التصويت تبعا للمناطق، موضحة في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن نسبة مشاركة الناخبين التونسيين في الخارج وصلت إلى 19.7 في المائة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
سامح-شكرى (1)

شكري: سنتعرض لأضرار حال عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر ستتعرض لأضرار في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي. وأوضح شكري في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة خارجية كينيا مونيكا جوما، اليوم الأحد، أن مصر تأمل بتجاوز بعض العوائق، والتوصل لاتفاق بشأن مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر تدعم حق إثيوبيا في التنمية.
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براين-هوك

مكافأة أمريكية 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أنشطة لإيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مكافأة مقدارها 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أي أنشطة تخص الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات جديدة ضد إيران شملت 16 كيانا و10 أفراد، كما وضعت 11 سفينة على قائمة سوداء. براين هوك، أضاف أن أمريكا ستفرض عقوبات أيضا بحق كل مَن يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية.
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

عقوبات جديدة.. أمريكا تحاصر إيران في الفضاء

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 3 وكالات فضاء إيرانية اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط على برنامج طهران النووي، إذ قالت في بيان، إنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية. وأوضح وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إن فرض عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية لاشتراكها في أنشطة حساسة تتعلق بانتشار الأسلحة، مضيفا: "هذه أول مرة تفرض فيها عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية بسبب أنشطة مرتبطة بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية".
التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

وزارة الدفاع الأمريكية تشن الحرب على الأخبار الكاذبة

تشكل الأخبار الكاذبة تهديدا لأمن الولايات المتحدة، وهو ما دفع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إلى إطلاق مشروع لصد "هجمات التضليل الأتوماتيكي واسعة النطاق"، في الوقت الذي عرقل فيه كبار النواب الجمهوريين في الكونجرس الجهود المبذولة لحماية نزاهة الانتخابات. أنشأت وكالة مشاريع البحوث المتقدمة بوزارة الدفاع برنامجا مخصصا يمكنه الكشف عن الأخبار الكاذبة والشائعات، من بين أكثر من 500 ألف قصة وصورة وفيديو ومقطع صوتى. وإذا نجحت الوكالة في ذلك، فقد يتوسع النظام بعد أربع سنوات من التجارب، لاكتشاف المنشورات الخبيثة ومنع الأخبار المزيفة من الانتشار.
احتجاجات هونج كونج

تعليق خدمة القطارات لمطار هونج كونج بسبب الاحتجاجات

قالت شركة "ماس ترانسيت ريلواي" المشغلة للقطارات في هونج كونج، في إخطار لمحطات القطارات، إنها علقت حركة القطارات إلى مطار هونج كونج الدولي، اليوم الأحد، بعدما هدد المحتجون المؤيدون للديمقراطية بتعطيل حركة النقل للمطار، موضحة: "بناء على طلب حكومة هونج كونج وهيئة المطار لتسهيل ترتيبات التحكم في الوصول إلى المطار". ويعتزم المتظاهرون سد الطرق إلى المطار، اليوم، بعد ليلة من الفوضى دارت فيها معارك بين الشرطة ومحتجين ملثمين، في أحدث موجة من الاضطرابات في المدينة التي تحكمها الصين.
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