وفاة أرملة الرئيس التونسي عن عمر يُناهز 83 عامًا

تحرير:التحرير ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ ص

أعلن نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، حافظ قايد السبسي، وفاة والدته أرملة الرئيس الراحل شاذلية عن عمر يناهز 83 عامًا، صباح أمس الأحد، بحسب "فرانس 24". وكتب حافظ على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن أرملة الرئيس الراحل توفيت في ساعة مبكرة من صباح أمس.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن السيدة شاذلية توفيت في المستشفى العسكري بالعاصمة إثر أزمة صحية ألمت بها منذ أمس السبت.

وتوفي السبسي في 25 يوليو الماضي، قبل أشهر قليلة من انتهاء ولايته الرئاسية التي بدأت في 2014، وتجري اليوم انتخابات رئاسية مبكرة.

