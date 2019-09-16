ترامب: نعلم من المتورط بهجمات أرامكو وجاهزون للرد

تحرير:التحرير ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ ص

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعلم من الجاني في تنفيذ الهجمات على منشآت النفط السعودية مؤكدا أن واشنطن جاهزة للرد على من قام بهذا الاعتداء، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر: "هوجمت إمدادات النفط السعودية، هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، ونحن جاهزون للرد على الاعتداء اعتمادًا على التحقق أولا." وأضاف: "لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة العربية السعودية حول من تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وكيف سنمضي قدما!"

من جهة أخرى، عقد مجلس الأمن القومي الأمريكي اجتماعا بحضور نائب الرئيس ووزير الدفاع لمناقشة الهجوم على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية.وحول لقائه المتوقع بالرئيس الإيراني حسن روحاني، قال ترامب في تغريدة أخرى "إنه ليس صحيحا بأنني أرغب بلقاء الإيرانيين دون شروط."وكان مسؤولون أمريكيون بارزون قد استشهدوا