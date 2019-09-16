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ترامب: نعلم من المتورط بهجمات أرامكو وجاهزون للرد

تحرير:التحرير ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ ص
ترامب
ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعلم من الجاني في تنفيذ الهجمات على منشآت النفط السعودية مؤكدا أن واشنطن جاهزة للرد على من قام بهذا الاعتداء، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر: "هوجمت إمدادات النفط السعودية، هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، ونحن جاهزون للرد على الاعتداء اعتمادًا على التحقق أولا." وأضاف: "لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة العربية السعودية حول من تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وكيف سنمضي قدما!"
من جهة أخرى، عقد مجلس الأمن القومي الأمريكي اجتماعا بحضور نائب الرئيس ووزير الدفاع لمناقشة الهجوم على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية.وحول لقائه المتوقع بالرئيس الإيراني حسن روحاني، قال ترامب في تغريدة أخرى "إنه ليس صحيحا بأنني أرغب بلقاء الإيرانيين دون شروط."وكان مسؤولون أمريكيون بارزون قد استشهدوا
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البيت-الأبيض

أمريكا: سنتحرك ضد أي هجوم إيراني على السعودية

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، استعداد الولايات المتحدة للتحرك عسكريا في حالة وقوع أي هجوم إيراني على المملكة العربية السعودية. كان البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط، وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية. وقالت شايلين هاينز، المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن "وزير الطاقة ريك بيري مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان".
أرامكو

بعد هجمات أرامكو.. واشنطن تتعهد باستخدام الاحتياطي النفطي

قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الأمريكي الطارئ إذ لزم الأمر بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط في السعودية. وقالت شايلين هاينز إن وزير الطاقة ريك بيري "مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان. وكان البيت الأبيض قد أكد إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية.
حمزة بن لادن

ترامب عن حمزة بن لادن: قتل بين أفغانستان وباكستان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مقتل حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب بمنطقة بين أفغانستان وباكستان، وفقا لـ"سكاي نيوز". وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا في أغسطس الماضي، أن حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي كان مرشحا لوراثة موقع والده على رأس التنظيم، قُتل في عملية "لعبت الولايات المتحدة دورا فيها". وبعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 في غارة على أبوت آباد في باكستان، بدأ اثنان من كبار مساعديه في إعداد حمزة بن لادن للقيام بدور قيادي، للانتقام لموت والده.
دونالد-ترامب (3)

ترامب يخرج عن صمته.. ويكشف سبب «لونه البرتقالي»

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن صمته لأول مرة حول لونه البرتقالي، وألقى باللوم على المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة كونها السبب في بشرته، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست". وقال ترامب في كلمة له في بالتيمور: "المصابيح الكهربائية... يتساءل البعض، وما الغلط في هذه المصابيح؟ أنا أقول الأمر يكمن فيما يلي: أولا، الشيء الأكثر أهمية هو أن ضوء هذه المصابيح الكهربائية التي نضطر إلى استخدامها، في غاية السوء.. لوني يبدو دائما برتقاليا، وكذلك أنتم.. هذا الضوء مثير للاشمئزاز".
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البيت-الأبيض

أمريكا: سنتحرك ضد أي هجوم إيراني على السعودية

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، استعداد الولايات المتحدة للتحرك عسكريا في حالة وقوع أي هجوم إيراني على المملكة العربية السعودية. كان البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط، وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية. وقالت شايلين هاينز، المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن "وزير الطاقة ريك بيري مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان".
السفير-الامريكي-جون-أبي-زيد (2)

إدانة أمريكية لاستهداف مواقع نفطية سعودية: غير مقبول

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين. وكتب السفير الأمريكي في الرياض، جون أبي زيد، عبر حسابه في "تويتر": "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص"، وفقا لـ"العربية". وأضاف "أبي زيد" أن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلا أم آجلا إلى فقدان أرواح بريئة.
مارك-اسبر (3)

البنتاجون: الحوثيون يرتكبون فظائع في اليمن

اتهم وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، الحوثيين «بارتكاب فظائع في اليمن». وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أضاف وزير الدفاع الأمريكي أن «طهران هي من تحركهم وتوجههم». وقال مارك إسبر إن «المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها مليشيات الحوثي». ووصف مارك إسبر إيران بأنها «مصدر الكثير من السلوك الفظ في المنطقة، في اليمن أو سوريا أو لبنان»، متهما إياها بالسعي لامتلاك صواريخ نووية بعيدة المدى.
براين-هوك

مكافأة أمريكية 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أنشطة لإيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مكافأة مقدارها 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أي أنشطة تخص الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات جديدة ضد إيران شملت 16 كيانا و10 أفراد، كما وضعت 11 سفينة على قائمة سوداء. براين هوك، أضاف أن أمريكا ستفرض عقوبات أيضا بحق كل مَن يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية.
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