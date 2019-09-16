الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الإثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 33شبين الكوم 24 33طنطا 24 32دمنهور 24 32الإسكندرية 24 31بلطيم 24 30مطروح 23 30السلوم 22 31سيوة 20 32بورسعيد 23 29دمياط 24 29الزقازيق 23 32الإسماعيلية 22 33السويس 23 32العريش 21 30رفح 20 29رأس سدر 23 35نخل 16 32نويبع 27 33طابا 23 31كاترين