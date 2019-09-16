سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إيران: إطلاق ناقلة النفط البريطانية خلال أيام

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص
الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية
الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إنه سيتم إطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية المحتجزة، خلال أيام، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل. وفي 5 سبتمبر الماضي، أعلن مالك ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، أن إيران أفرجت عن 7 أفراد من طاقم الناقلة المحتجزة لديها، مؤكدا أنهم الآن خارج حدودها. وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت في 19 يوليو الماضي، عن احتجاز الناقلة لدى عبورها مضيق هرمز في الخليج العربي، وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية، لأنها اصطدمت بقارب صيد.
ومن ناحية أخرى، صرحت الوزارة، اليوم، بأن الاتهامات بأن لها دور في الهجوم على المنشآت البترولية السعودية غير مقبولة ولا أساس لها. ودان عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، هذه الادعاءات، معتبرا أن نسب هجوم أرامكو لإيران لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار الحد الأقصى
اقرأ المزيد
Federica-Mogherini-فيديريكا-موجيريني

تحذير أوروبي عقب استهداف منشآت نفطية سعودية

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بعد هجمات على منشأتين نفطيتين بالسعودية، هددت بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية. وقالت فيدريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان: "هجوم أمس بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية، يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي". وأضافت موجيريني: "في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار"، داعية إلى "أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد".
الاتحاد الأوروبي

15 مليار دولار من أوروبا في أينستكس للتعامل مع إيران

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبي ذو النور، اليوم الأحد، أن الدول الأوروبية وافقت على إيداع 15 مليار دولار في الآلية المالية الأوروبية للتعامل مع إيران "أينستكس" على ثلاث دفعات. وقال ذو النور: "إن الأوروبيين وافقوا على إيداع 15 مليار دولار في الآلية المالية الأوروبية مع إيران أينستكس، على ثلاث دفعات، وهذا المبلغ كدفعة أولية لتجارة النفط"، وفقا لـ"إرنا". وأضاف: "إذا لم تحصل تبادلات تجارية نفطية فلهم الحق في سحب هذه الأموال"، مشددا على أن الأوروبيين وعدوا برفع العقبات أمام التجارة مع الإيرانية.
محمد-جواد-ظريف

ظريف لأمريكا: إلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "أمريكا أخفقت في إستراتيجية أقصى ضغط على إيران، وتحولت إلى أقصى خداع". وأفاد ظريف في تغريدة عبر "تويتر": "بعد أن فشل مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في أقصى ضغط، فإن واشنطن تلجأ إلى أقصى خداع ممكن". وتابع وزير الخارجية الإيراني: "الولايات المتحدة وعملاؤها عالقون في اليمن، بسبب وهم أن تفوق السلاح سيؤدي إلى نصر عسكري، وإلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة"، مؤكدا أن بلاده قبلت اتفاق الخامس عشر من أبريل لإنهاء الحرب.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-18

المعارضة التركية: أردوغان فقد فرصه في الرئاسة

اعتبرت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، أنه لم تعد هناك فرصة أمام الرئيس رجب طيب أردوغان، لانتخابه رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023، وفقا لموقع "خبردار" التركية. وأضافت أكشينار في تصريحات، أن أردوغان يعلم جيدًا أن فرص فوزه ثانية بمنصب رئيس تركيا باتت ضئيلة إن لم تكن معدومة. وأشارت إلى أن النظام الرئاسي الذي تم تفعيله في تركيا العام الماضي "أثبت فشله على جميع الأصعدة؛ إذ إنه أشبه ما يكون بنظام الرجل الواحد الذي يمسك في يده بجميع مقاليد السلطة دون اعتبار للبرلمان".
اقرأ المزيد من الأخبار
ترامب وروحاني

هل تمهد إقالة بولتون لعودة ترامب وروحاني للمفاوضات؟

في الوقت الذي تمارس فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا قصوى للحد من الأنشطة الإيرانية الرامية إلى تطوير أسلحة نووية، كشفت واشنطن عن استعداد ترامب لعقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. ففي ظل الأجواء التي يسودها التوتر بين البلدين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب قد يجتمع "دون شروط مسبقة" مع الرئيس الإيراني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل في نيويورك. كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن ترامب مستعد للقاء حسن روحاني دون شروط مسبقة مع استمرار حملة الضغوط على طهران.
النفط-في-إيران

صادرات النفط الإيراني تكشف نقاط ضعف سياسة واشنطن

بدا من الواضح أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ممارسة نوع من الضغط السياسي على إيران، ليست على المستوى الأمثل من الفعالية، خاصة أن طهران لا تزال قادرة على تصدير كميات معقولة من النفط خلال الأشهر القليلة الماضية. وأشار عدد من التقارير الدولية إلى أن إيران لا تزال لديها قدرات معقولة على تصدير النفط في العديد من الأجزاء على مستوى العالم، وهو الأمر الذي قد يشير إلى بعض نقاط الضعف في السياسة الأمريكية تجاه طهران بشكل واضح على مدى الأشهر الماضية.
دونالد ترامب

ترامب يهمش بولتون في الملفات السياسية الكبرى

على مدى تاريخ طويل، كان أسلاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكفون على دراسة كيفية تقييم وجود الولايات المتحدة العسكري والمدني خارج البلاد، والتنسيق مع الحلفاء ومدى الاستثمار بكثافة في المسار الدبلوماسي، بعد التشاور مع مستشاري الأمن القومي، الذين كانوا من العوامل الرئيسية لتحديد المسار الذي يختاره قائد البيت الأبيض، إلا أن ترامب اتخذ مسارًا مختلفًا بشكل خطير، سواء في عملية صنع القرار أو دراسة العواقب التي قد تنتج عنه على المستويين السياسي والعسكري.
طائرة-مسيرة (3)

حماية للخليج.. بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة

تدرس بريطانيا، إمكانية إرسال طائرات مسيرة للخليج في ظل تصاعد الأزمة مع إيران، وتوتر علاقتها مع دول الخليج، وذكرت قناة سكاي نيوز، اليوم الإثنين، أن لدى سلاح الجو الملكي البريطاني عددًا من طائرات "ريبر" المسيرة متمركزة في الكويت للقيام بعمليات في أجواء العراق وسوريا، موضحة أنه يمكن تكليف هذه الطائرات بمهام أخرى، إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج. وأضافت القناة، أن الطائرات المسيرة ستساعد في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org