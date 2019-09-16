إيران: إطلاق ناقلة النفط البريطانية خلال أيام

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص

الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إنه سيتم إطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية المحتجزة، خلال أيام، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل. وفي 5 سبتمبر الماضي، أعلن مالك ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، أن إيران أفرجت عن 7 أفراد من طاقم الناقلة المحتجزة لديها، مؤكدا أنهم الآن خارج حدودها. وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت في 19 يوليو الماضي، عن احتجاز الناقلة لدى عبورها مضيق هرمز في الخليج العربي، وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية، لأنها اصطدمت بقارب صيد.

ومن ناحية أخرى، صرحت الوزارة، اليوم، بأن الاتهامات بأن لها دور في الهجوم على المنشآت البترولية السعودية غير مقبولة ولا أساس لها. ودان عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، هذه الادعاءات، معتبرا أن نسب هجوم أرامكو لإيران لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار الحد الأقصى