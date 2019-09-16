إيران: إطلاق ناقلة النفط البريطانية خلال أيام
١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص
الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إنه سيتم إطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية المحتجزة، خلال أيام، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل. وفي 5 سبتمبر الماضي، أعلن مالك ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، أن إيران أفرجت عن 7 أفراد من طاقم الناقلة المحتجزة لديها، مؤكدا أنهم الآن خارج حدودها. وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت في 19 يوليو الماضي، عن احتجاز الناقلة لدى عبورها مضيق هرمز في الخليج العربي، وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية، لأنها اصطدمت بقارب صيد.
ومن ناحية أخرى، صرحت الوزارة، اليوم، بأن الاتهامات بأن لها دور في الهجوم على المنشآت البترولية السعودية غير مقبولة ولا أساس لها. ودان عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، هذه الادعاءات، معتبرا أن نسب هجوم أرامكو لإيران لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار الحد الأقصى
ومن ناحية أخرى، صرحت الوزارة، اليوم، بأن الاتهامات بأن لها دور في الهجوم على المنشآت البترولية السعودية غير مقبولة ولا أساس لها. ودان عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، هذه الادعاءات، معتبرا أن نسب هجوم أرامكو لإيران لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار الحد الأقصى من الكذب.
وأكد الموسوي أنه لن يكون هناك لقاء بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والأمريكي دونالد ترامب، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
وتعرضت السعودية، أول من أمس السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ10 طائرات مسيرة.