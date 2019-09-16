إرهاب

مقتل 14 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص
حركة طالبان - صورة أرشيفية
حركة طالبان - صورة أرشيفية
شنت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم الإثنين، عمليات أمنية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 من مسلحي طالبان، وتدمير عدة مخابئ للأسلحة في 3 أقاليم مختلفة. ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن تصريح لمسؤولين عسكريين أفغان، قولهم اليوم الإثنين، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 5 من طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة في منطقة أنار داره في إقليم فراه غرب أفغانستان، مضيفا أن القوات الخاصة قتلت 9 من مقاتلي طالبان خلال عملية في منطقة جورزيوان في إقليم فارياب شمال البلاد، كما دمرت مخبأ لأسلحة طالبان خلال نفس الغارة.
وفي الوقت نفسه، قال المسؤولون إن القوات الخاصة الأفغانية دمرت مخبأ أسلحة آخر في إقليم جازني جنوب شرقي أفغانستان.وألغت حركة طالبان الأفغانية، أمس الأحد، حظرا كانت تفرضه على عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقدمت ضمانات أمنية لموظفيها الذين يقومون بأعمال إغاثة إنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال
اقرأ المزيد
حركة-طالبان

حركة طالبان تلغي حظرا على عمل الصليب الأحمر

ألغت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، حظرا كانت تفرضه على عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقدمت ضمانات أمنية لموظفيها الذين يقومون بأعمال إغاثة إنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في بيان: "الإمارة الإسلامية تعيد الضمانات الأمنية السابقة للجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان، وتأمر كل المجاهدين بتمهيد الطريق لأنشطة اللجنة، وأن يضعوا أمن موظفي ومعدات تلك اللجنة في الاعتبار". وتشير طالبان لنفسها باسم إمارة أفغانستان الإسلامية. ولم يأتِ المتحدث على ذكر منظمة الصحة العالمية في بيانه.
حمزة بن لادن

بعد مقتل حمزة بن لادن.. هل تنتهي «القاعدة»؟

لم يمر سوى ستة أشهر على رصد الولايات المتحدة الأمريكية، مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على حمزة نجل أسامة بن لادن، حتى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه اليوم خبر مقتله. الرئيس الأمريكي، قال في بيان "قُتل حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة بين أفغانستان وباكستان"، من دون أن يحدد تاريخ هذه العملية، بحسب "فرانس برس".
تنظيم-جبهة-النصرة

إرهابيو النصرة يمنعون المدنيين من مغادرة إدلب

أقدمت جبهة النصرة الإرهابية، اليوم السبت، على منع العديد من السيارات التي تقل الأهالي من الخروج من محافظة إدلب، وقامت بإطلاق الرصاص عليها. كانت القوات الحكومية السورية قد فتحت ممرا آمنًا، للسماح لسكان من إدلب شمال غربي البلاد بالمغادرة، لكن "لم يخرج أحد". وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا": إن "المتشددين الذين يسيطرون على معظم محافظة إدلب، التي يقطنها نحو 3 ملايين شخص، منعوا المدنيين من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عبر معبر أبو الضهور".
قوات-عراقية

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابيين بالموصل

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال إرهابيين اثنين في منطقة «القيارة» جنوبي مدينة الموصل، إذ ذكرت المدرية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء المشاة 76 والفرقة 16 قيادة عمليات نينوي بالتعاون مع مكتب استخبارات ومكافحة إرهاب نينوي، ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين بعد نصب كمين لهما في مدخل القيارة الجنوبي بالموصل، مشيرة إلى إلى أن المتهمين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
اقرأ المزيد من الأخبار
حركة-طالبان

حركة طالبان تلغي حظرا على عمل الصليب الأحمر

ألغت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، حظرا كانت تفرضه على عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقدمت ضمانات أمنية لموظفيها الذين يقومون بأعمال إغاثة إنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في بيان: "الإمارة الإسلامية تعيد الضمانات الأمنية السابقة للجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان، وتأمر كل المجاهدين بتمهيد الطريق لأنشطة اللجنة، وأن يضعوا أمن موظفي ومعدات تلك اللجنة في الاعتبار". وتشير طالبان لنفسها باسم إمارة أفغانستان الإسلامية. ولم يأتِ المتحدث على ذكر منظمة الصحة العالمية في بيانه.
تفجير-في-أفغانستان (3)

4 قتلى و3 مصابين في هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني

قتل 4 جنود أفغان، وأصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، إثر هجوم انتحاري على قاعدة للقوات الخاصة بالجيش الأفغاني، وذلك حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل. وأعلن الجيش الأفغاني، في بيان له، صباح اليوم، مقتل اثنين من كبار قادة حركة طالبان في إقليم فرياب بشمال أفغانستان على أثر غارة جوية، قائلا: "قوات الأمن نفذت الغارة الجوية في مقاطعة ألمار بإقليم فرياب، أسفرت عن مقتل الملا دامالا ساروار رئيس حكومة الظل لطالبان في مقاطعة ألمار، بالإضافة إلى مقتل الملا قطب الدين قائد الوحدة الحمراء لطالبان في الإقليم نفسه".
داعش

الإفتاء: داعش أكثر التنظيمات نشاطا الأسبوع الماضي

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، صادر اليوم الخميس، إن نشاط الجماعات الإرهابية فى النصف الثاني من عام 2019، ما زال مستمرا ومتزايدا بالرغم من الجهود التنسيقية، التي تقوم بها أجهزة الأمن في مختلف البلدان، موضحا أن مؤشر الإرهاب الأسبوعي الصادر عنه، رصد أن الجماعات الإرهابية نفذت 18 هجوما إرهابيا في 9 دول مختلفة، أدت إلى سقوط ما يقارب 148 ما بين قتيل وجريح، إذ أودت بحياة 90 شخصا وإصابة 58 شخصا.
تفجير-في-أفغانستان (2)

ارتفاع عدد ضحايا انفجار كابول إلى 3 قتلي و30 مصابا

قال مسئول أفغاني، اليوم الخميس، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون جراء الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة "كابول" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى. ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن جول أحمد أيوبي مدير مستشفى وزير محمد أكبر خان قوله، إن المستشفى استقبل 3 جثث و30 مصابا. ومن جانبه، قال المتحدث باسم قائد شرطة كابول "فردوس فارامارز" إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالعاصمة، مرجحا أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة "شاش درك" حيث توجد مكاتب سلطات الأمن القومي الأفغانية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org