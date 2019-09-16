مقتل 14 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص

حركة طالبان - صورة أرشيفية

شنت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم الإثنين، عمليات أمنية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 من مسلحي طالبان، وتدمير عدة مخابئ للأسلحة في 3 أقاليم مختلفة. ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن تصريح لمسؤولين عسكريين أفغان، قولهم اليوم الإثنين، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 5 من طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة في منطقة أنار داره في إقليم فراه غرب أفغانستان، مضيفا أن القوات الخاصة قتلت 9 من مقاتلي طالبان خلال عملية في منطقة جورزيوان في إقليم فارياب شمال البلاد، كما دمرت مخبأ لأسلحة طالبان خلال نفس الغارة.

وفي الوقت نفسه، قال المسؤولون إن القوات الخاصة الأفغانية دمرت مخبأ أسلحة آخر في إقليم جازني جنوب شرقي أفغانستان.وألغت حركة طالبان الأفغانية، أمس الأحد، حظرا كانت تفرضه على عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقدمت ضمانات أمنية لموظفيها الذين يقومون بأعمال إغاثة إنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال