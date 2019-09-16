نجم ريال مدريد هدف اليونايتد لتعويض رحيل بوجبا

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص

بول بوجبا

بدأ مانشستر يونايتد التحرك لتعويض الرحيل المنتظر للنجم الفرنسي بول بوجبا، وذلك بعدما أعرب الفرنسي في وقت سابق هذا الصيف، عن رغبته في خوض تحدّ جديد بعد وجوده في صفوف مانشستر يونايتد لمدة 3 سنوات، وأثيرت الكثير من التكهنات حول مستقبله مع ربط اسمه بالانتقال إلى أي من ريال مدريد أو يوفنتوس، إلا أنه استمر في نهاية المطاف مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وعانى من جديد من بداية ضعيفة للموسم من خلال تحقيق انتصارين فقط على حساب كل من تشيلسي وليستر سيتي والتعادل في مباراتين مع وولفر هامبتون وساوثهامبتون والخسارة على أرضه أمام كريستال بالاس.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يفكر مانشستر يونايتد كثيرًا في التعاقد مع متوسط ميدان ريال مدريد، النجم الألماني توني كروس. ويأمل مانشستر يونايتد في موافقة ريال مدريد على التفريط في خدمات نجمه الألماني مقابل الحصول على 75 مليون يورو، خاصة أن عقد كروس الحالي يمتد إلى شهر مايو من عام 2023. يذكر أن بوجبا

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يفكر مانشستر يونايتد كثيرًا في التعاقد مع متوسط ميدان ريال مدريد، النجم الألماني توني كروس.



ويأمل مانشستر يونايتد في موافقة ريال مدريد على التفريط في خدمات نجمه الألماني مقابل الحصول على 75 مليون يورو، خاصة أن عقد كروس الحالي يمتد إلى شهر مايو من عام 2023.



يذكر أن بوجبا يخوض الموسم الرابع له مع مانشستر يونايتد، ولم يتوج مع الفريق سوى بلقبين هما كأس الرابطة الإنجليزية في موسم 2016- 2017، إلى جانب الدوري الأوروبي في نفس الموسم.



أما كروس فيملك سجلا حافلا بالبطولات مع ريال مدريد، إذ توج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 4 مرات والسوبر الأوروبي مرتين، ولقب وحيد في كل من الدوري الإسباني والسوبر الإسباني.