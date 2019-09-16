رياضة

نجم ريال مدريد هدف اليونايتد لتعويض رحيل بوجبا

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص
بول بوجبا
بول بوجبا
بدأ مانشستر يونايتد التحرك لتعويض الرحيل المنتظر للنجم الفرنسي بول بوجبا، وذلك بعدما أعرب الفرنسي في وقت سابق هذا الصيف، عن رغبته في خوض تحدّ جديد بعد وجوده في صفوف مانشستر يونايتد لمدة 3 سنوات، وأثيرت الكثير من التكهنات حول مستقبله مع ربط اسمه بالانتقال إلى أي من ريال مدريد أو يوفنتوس، إلا أنه استمر في نهاية المطاف مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وعانى من جديد من بداية ضعيفة للموسم من خلال تحقيق انتصارين فقط على حساب كل من تشيلسي وليستر سيتي والتعادل في مباراتين مع وولفر هامبتون وساوثهامبتون والخسارة على أرضه أمام كريستال بالاس.
وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يفكر مانشستر يونايتد كثيرًا في التعاقد مع متوسط ميدان ريال مدريد، النجم الألماني توني كروس. ويأمل مانشستر يونايتد في موافقة ريال مدريد على التفريط في خدمات نجمه الألماني مقابل الحصول على 75 مليون يورو، خاصة أن عقد كروس الحالي يمتد إلى شهر مايو من عام 2023. يذكر أن بوجبا
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ماوريسيو-بوكيتينو (1)

بوكيتينو يكشف موقفه من ثلاثي توتنهام

يشعر ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، بالإيجابية تجاه ما يمكن أن يحققه توتنهام خلال الأشهر المقبلة عقب إغلاق نافذة الانتقالات دون أي انحرافات تؤثر فى فريقه، واضطر مدرب توتنهام للحديث عن مستقبل اللاعبين الرئيسيين مثل كريستيان إريكسن وتوبي ألدرفيريلد ويان فيرتونخن الذين لم يتبق في عقودهم سوى عام واحد. وقال ماوريسيو بوكيتينو: "أعتقد أننا متفقون جميعا على أن توتنهام دائما لديه شائعات أكثر من الأندية الأخرى، ففي شهر واحد أعتقد أنه سيبدأ مرة أخرى بالشائعات، بالتأكيد، لأن وضع الفريق سيساعد على ظهور هذه الشائعات، أعتقد أننا تحدثنا كثيرا".
تامي-أبراهام

أبراهام يحلم بمواصلة التألق مع تشيلسي

أعرب مهاجم تشيلسي، تامي أبراهام، عن تطلعه لمواصلة المستويات المميزة التي يقدمها هذا الموسم، وكان آخرها تسجيل هاتريك في شباك وولفر هامبتون في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 7 أهداف مناصفةً مع مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، وقال أبراهام، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لفريق تشيلسي: "أقدم كل ما لديّ بجدية تامة على أمل أن يكون هذا الموسم هو موسمي، الآن الأمر بيدي أن أقدم كل شيء سواء التدريبات أو المباريات، خاصة أنني شغوف بشدة لتحقيق النجاحات".
مرتضى منصور (2)

تصريح مفاجئ من مرتضى منصور عن مواجهة الخطيب

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مواجهة السوبر بين فريقه ونظيره الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وأوضح أنه لا يريد إشعال الأمور مع الغريم التقليدي، قائلًا إنه سيعانق محمود الخطيب رئيس الأهلي، إذا قابله في مباراة السوبر، ولكن الأول لن يفعل ذلك وسيدير وجهه، مثلما فعل ممثل القلعة الحمراء عندما انسحب من اجتماع اتحاد الكرة لوجودي، وتابع مرتضى: «لو تقابلت مع الخطيب سأمنحه درع النادي الأبيض، لأنني أريد التهدئة والبعد عن اللعب بالنار».
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فياريال-ريال مدريد

8 أخطاء ارتكبها ريال مدريد هذا الصيف

انتهى الميركاتو الصيفي أمس الإثنين، وسط شكوك حول تحقيق ريال مدريد الاستفادة القصوى منه، وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى ارتكاب ريال مدريد 8 أخطاء أولها عدم إحداث ثورة في تشيكل الفريق، حيث لم يتعاقد الريال سوى مع نجم وحيد هو إيدين هازارد، ولا تختلف تشكيلته الأساسية الحالية عن تلك التي اعتمد عليها من 5 سنوات كثيرًا، كما أنفق الريال 305 ملايين يورو على صفقات لا تنتمي إلى النخبة، ومع ذلك يعول الريال على صفقاته الجديدة في المستقبل، كما فرط الريال في خدمات العديد من اللاعبين بالمجان أو على سبيل الإعارة.
ايكاردى‎ (2)

صفقات بالجملة في اليوم الأخير من الميركاتو

أغلق أمس الإثنين سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الذي شهد العديد من الصفقات، حيث انتقل الأرميني هنريك مخيتاريان إلى صفوف روما على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال، لعام واحد، في الوقت الذي ودع فيه مانشستر يونايتد مدافعه ماتيو دارميان، الذي انتقل إلى بارما لمدة 4 سنوات مقابل 3,6 مليون جنيه إسترليني، وفي الدوري الإنجليزي أيضًا، رحل المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز من وست هام إلى إشبيلية مقابل 8 ملايين إسترليني لمدة 3 أعوام، في الوقت الذي انضم فيه المهاجم الإسباني فرناندو يروينتي لنابولي لمدة عامين.
بول بوجبا

بوجبا يشعر بالندم لعدم الرحيل إلى ريال مدريد

يبدو أن النجم الفرنسي بول بوجبا يشعر بالندم الشديد لعدم انتقاله إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري، واستمراره في صفوف مانشستر يونايتد، وذلك قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية يوم 2 سبتمبر المقبل، وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يشعر بوجبا بالندم والحزن الشديد لعدم ضغطه بقوة أكبر على إدارة مانشستر يونايتد لإجبارهم على الموافقة على الرحيل إلى ريال مدريد، من أجل اللعب تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، على الرغم من إعلانه في وقت سابق عن رغبته في خوض تحدٍّ جديد.
بول بوجبا

سولسكاير يؤكد بقاء بوجبا في اليونايتد

كرر المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، تأكيده بقاء متوسط الميدان الفرنسي بول بوجبا في صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف، على الرغم من إشارة بوجبا إلى وجود علامات استفهام تحوم حول مستقبله مع الفريق، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "دائمًا ما يضع الجميع علامات استفهام حول بوجبا، بدوري لا أشعر بأي قلق إزاء هذا الأمر، بالنسبة لي سيستمر مع الفريق، لا أرى بأن ما أقوله الآن أمر غريب أو مستبعد، أستمتع باللعب، وبالوجود مع زملائي في الفريق، أستمتع بما أقوم به وأحب عملي وأستمتع بالمباريات، لا أشعر بأي قلق".
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