وزيرة التخطيط: رصد 6.3 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اهتمام الوزارة بالمشروعات المعنية بخدمة المواطنين في المقام الأول، خاصة ما يقدم منها خدمات صحية وتعليمية، مشيرة إلى استعدادات الوزارة بتوفير الدعم اللازم لاحتياجات المستشفيات حرصًا على تقديم الخدمة الصحية اللائقة لأطفال مصر، موضحة أن هذا يعد المحور الرئيسى القائمة عليه مبادرة «حياة كريمة» التي دعا إليها رئيس الجمهورية. جاء ذلك خلال زيارتها لمستشفى "الناس" الخيري للأطفال بشبرا الخيمة.

وأوضحت "السعيد" أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة وطنية على مستوى الدولة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار من التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. وأضافت وزيرة التخطيط أن الدولة رصدت لمشروع حياة كريمة مخصصات بلغت نحو