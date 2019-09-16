جريمة

الأهل تنازلوا.. «الصلح» ينهي قضية تحرش مدرس بطفلة

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
التحرش بالطلبة - صورة تعبيرية
التحرش بالطلبة - صورة تعبيرية
أصدرت نيابة العاشر من رمضان العامة برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، قرارا بإخلاء سبيل مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الرسمية للغات بالمجاورة السادسة والثلاثين بدائرة قسم شرطة أول العاشر، على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سوات، وذلك في أثناء «درس خصوصي» في إحدى المناطق التابعة لدائرة القسم، وذلك بعد موافقة أهل الطفلة على إجراءات الصلح والتنازل عن الاتهام الموجه لمدرس طفلتهم.
البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بلاغا من أسرة الطفلة «ي. ع»، يتهمون فيه «إبراهيم ع» مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الرسمية للغات بالمجاورة السادسة والثلاثين، بالتحرش بطفلتهم، والتي بالكاد أتمت ربيعها السادس، محاولا هتك عرضها، وذلك حال حضورها «درس خصوصي»، إلا أنها فرت هاربة.تم ضبط المتهم،
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إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بجميع أجزاء الجسم من الدرجتين الثانية والثالثة، اليوم الإثنين، على أثر انفجار أسطوانة غاز بمنزل بقرية نكلا العنب التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى تفحم الشقة بالكامل وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى إيتاي البارود العام؛ لتلقي العلاج اللازم، وتم نقلهم إلى مركز الحروق داخل المستشفى، وجار انتداب فريق من النيابة العامة بمركز إيتاى البارود لمكان الحادث للمعاينة، وتحرر محضر بالواقعة.
متحرش

ضبط مدرس تحرش بطفلة في «درس خصوصي» بالشرقية

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على مدرس، في العقد الرابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سوات، وذلك في أثناء انعقاد «درس خصوصي»، وذلك في إحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وجرى ضبط المتهم والتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق برئاسة المستشار أحمد حمدي، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
قتل - المنصورة

النيابة تطلب التحريات النهائية في «مذبحة 15 مايو»

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، اليوم الأحد، باستعجال تقرير الصفة التشريحية لربة منزل وطفلها قتلهما الزوج في منطقة 15 مايو بالقاهرة، بعدما أقدم المتهم على ذبح الزوجة وإلقاء طفله من الطابق الخامس، وذلك للوقوف على أسباب الوفاة، كما اسعجلت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الواقعة، أجرت النيابة العامة في وقت سابق مناظرة لجثتى المجني عليهما، وأمرت بالتحفظ عليهما ونقلهما إلى مشرحة زينهم تحت تصرفها، وصرحت بدفنهما عقب التشريح لبيان أسباب الوفاة.
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تجديد حبس 14 متهما بـ«اللهم ثورة» 15 يوما جديدة

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، حبس 14 متهما جديدا في الخلية المسماة إعلاميا بـ«اللهم ثورة»، 15 يوما آخرين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بإحداث نوع من الفوضى داخل الأراضي، تزامنا مع أحداث ذكرة الخامس والعشرين من يناير، وتخطيطهم لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم، وتسلمت النيابة تحريات جديدة من جهاز الأمن الوطني حول نشاط المتهمين.
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متحرش

ضبط مدرس تحرش بطفلة في «درس خصوصي» بالشرقية

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على مدرس، في العقد الرابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سوات، وذلك في أثناء انعقاد «درس خصوصي»، وذلك في إحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وجرى ضبط المتهم والتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق برئاسة المستشار أحمد حمدي، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
مخدر-الحشيش

سقوط 3 تجار مُخدرات بخرطوش وبانجو في «السحر والجمال»

?ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الجمعة، القبض على ثلاث عناصر إجرامية من التجار المُترددين على منطقة «السحر والجمال»، المعروفة بكونها بؤرة لترويج المواد المُخدرة بالكيلو 18 بالطريق الواصل بين طريقي السويس و«مصر – الإسماعيلية» الصحراوي؛ على خلفية اتهامهم بحيازة كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بالإضافة إلى سلاح ناري وذخيرة، وجرى التحفظ عليهم وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
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القبض على عامل ضرب طفلا وكسر أسنانه بالشرقية (فيديو)

ألقى رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد هاني صفوت، وإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، منذ قليل، القبض على عامل، في نهاية العقد الخامس من العمر؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء بصورة «همجية» على طفل بالكاد تتجاوزت سنوات عمره الخمسة أعوام ببضعة أشهر، لا لشيء إلا لأجل تشاجر الصغير مع نجله في أحد شوارع قرية «بني حسن» التابعة لدائرة المركز، ما تسبب في كسر أسنان الصغير وإصابته بجرح قطعي في الوجه.
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شاب «يذبح» نفسه أمام النادي الاجتماعي بالشرقية

أقدم شاب في نهاية العقد الثالث من العمر، على محاولة التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ بعدما أحضر سلاحًا أبيض وذبح نفسه في الطريق العام بين المارة، أمام بوابة النادي «الاجتماعي» بجوار نادي «الري» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، فيما جرى نقله بين الحياة والموت إلى مستشفى «الأحرار» التعليمي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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