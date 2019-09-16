الأهل تنازلوا.. «الصلح» ينهي قضية تحرش مدرس بطفلة

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص

التحرش بالطلبة - صورة تعبيرية

أصدرت نيابة العاشر من رمضان العامة برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، قرارا بإخلاء سبيل مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الرسمية للغات بالمجاورة السادسة والثلاثين بدائرة قسم شرطة أول العاشر، على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سوات، وذلك في أثناء «درس خصوصي» في إحدى المناطق التابعة لدائرة القسم، وذلك بعد موافقة أهل الطفلة على إجراءات الصلح والتنازل عن الاتهام الموجه لمدرس طفلتهم.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بلاغا من أسرة الطفلة «ي. ع»، يتهمون فيه «إبراهيم ع» مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الرسمية للغات بالمجاورة السادسة والثلاثين، بالتحرش بطفلتهم، والتي بالكاد أتمت ربيعها السادس، محاولا هتك عرضها، وذلك حال حضورها «درس خصوصي»، إلا أنها فرت هاربة.تم ضبط المتهم،