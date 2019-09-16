الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة الزمالك في السوبر

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص

الأهلي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عصر اليوم الإثنين، الاستعداد لمواجهة نظيره الزمالك، في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها الجمعة المقبلة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويبدأ الأهلي تدريبه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، على الرغم من أن بعثة الفريق عادت من غينيا الاستوائية في الساعات المبكرة من صباح اليوم، بعد الفوز على كانو سبورت بطل غينيا بهدفين نظيفين، أول من أمس، سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات اليوم، وقرر البدء مبكرًا في الاستعداد لمواجهة الزمالك المهمة من خلال خوض مران خفيف على ملعب التتش مساء اليوم. وتعود بعثة الزمالك إلى القاهرة آتية من السنغال، مساء اليوم الإثنين، بعد الانتهاء من مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي،

ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات اليوم، وقرر البدء مبكرًا في الاستعداد لمواجهة الزمالك المهمة من خلال خوض مران خفيف على ملعب التتش مساء اليوم.



وتعود بعثة الزمالك إلى القاهرة آتية من السنغال، مساء اليوم الإثنين، بعد الانتهاء من مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، التى جمعت الفريقين فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.



ويحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية فور الوصول إلى القاهرة قبل استئناف التدريبات غدًا الثلاثاء، على ملعب النادي الأبيض، وذلك ضمن خطة الاستعدادات لمواجهة الأهلي في السوبر، في اللقاء الذي سيقام يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب.