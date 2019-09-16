رياضة

قائد أرسنال: سعداء بالحصول على نقطة أمام واتفورد

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
أرسنال
أرسنال
اتهم جرانيت تشاكا، قائد أرسنال، زملاءه بالشعور بالفزع خلال مواجهة واتفورد وإهدار التقدم بهدفين، ليتعادل الفريق 2-2 في البريميرليج. وقال تشاكا: "ماذا حدث بشكل خاطئ؟ هذا سؤال جيد. بين الشوطين دخلنا غرفة اللاعبين وكل شيء كان يسير بشكل جيد، وشعر الجميع بالسعادة، لكننا خرجنا ولعبنا بشكل سيئ في الشوط الثاني. يجب القول إننا سعداء بالحصول على نقطة واحدة، وشعرنا بالفزع في الشوط الثاني. كنا نعرف أن بوسع المنافس الضغط علينا، لكن كان ينبغي أن نظهر شخصيتنا بشكل أفضل. لقد تحدثنا بخصوص ذلك، ولا يمكن أن نقدم مثل هذا الأداء الذي حدث في الشوط الثاني".
وأردف تشاكا: "كنا ندرك أن المنافس ليس لديه ما يخسره وأنه سيهاجمنا، لكننا لم نظهر بمستوانا وشعرنا بفزع مبالغ فيه، ولم يكن أي لاعب يرغب في الحصول على الكرة. كان يجب التحلي بالهدوء والقوة الذهنية وهو ما لم يحدث". أرسنال فرط في التقدم إلى المركز الثالث وبدا أن الفريق يتجه نحو انتصار مريح بالفعل بعد ثنائية
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ماوريسيو-بوكيتينو (1)

بوكيتينو يكشف موقفه من ثلاثي توتنهام

يشعر ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، بالإيجابية تجاه ما يمكن أن يحققه توتنهام خلال الأشهر المقبلة عقب إغلاق نافذة الانتقالات دون أي انحرافات تؤثر فى فريقه، واضطر مدرب توتنهام للحديث عن مستقبل اللاعبين الرئيسيين مثل كريستيان إريكسن وتوبي ألدرفيريلد ويان فيرتونخن الذين لم يتبق في عقودهم سوى عام واحد. وقال ماوريسيو بوكيتينو: "أعتقد أننا متفقون جميعا على أن توتنهام دائما لديه شائعات أكثر من الأندية الأخرى، ففي شهر واحد أعتقد أنه سيبدأ مرة أخرى بالشائعات، بالتأكيد، لأن وضع الفريق سيساعد على ظهور هذه الشائعات، أعتقد أننا تحدثنا كثيرا".
تامي-أبراهام

أبراهام يحلم بمواصلة التألق مع تشيلسي

أعرب مهاجم تشيلسي، تامي أبراهام، عن تطلعه لمواصلة المستويات المميزة التي يقدمها هذا الموسم، وكان آخرها تسجيل هاتريك في شباك وولفر هامبتون في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 7 أهداف مناصفةً مع مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، وقال أبراهام، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لفريق تشيلسي: "أقدم كل ما لديّ بجدية تامة على أمل أن يكون هذا الموسم هو موسمي، الآن الأمر بيدي أن أقدم كل شيء سواء التدريبات أو المباريات، خاصة أنني شغوف بشدة لتحقيق النجاحات".
مرتضى منصور (2)

تصريح مفاجئ من مرتضى منصور عن مواجهة الخطيب

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مواجهة السوبر بين فريقه ونظيره الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وأوضح أنه لا يريد إشعال الأمور مع الغريم التقليدي، قائلًا إنه سيعانق محمود الخطيب رئيس الأهلي، إذا قابله في مباراة السوبر، ولكن الأول لن يفعل ذلك وسيدير وجهه، مثلما فعل ممثل القلعة الحمراء عندما انسحب من اجتماع اتحاد الكرة لوجودي، وتابع مرتضى: «لو تقابلت مع الخطيب سأمنحه درع النادي الأبيض، لأنني أريد التهدئة والبعد عن اللعب بالنار».
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لاعبى-ارسنال (2)

أرسنال يتعثر أمام واتفورد في البريميرليج

سقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي، أمام مضيفه واتفورد بهدفين لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «فيكارج رود» ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020. جاء الهدف الأول للجانرز في الدقيقة 21 عن طريق النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج بتمريرة من كولاسينيتش سددها في شباك فوستر حارس مرمى واتفورد، وفي الدقيقة 32 تمكن اوباميانج من مضاعفة النتيجة بتمريرة أكثر من رائعة لمسعود أوزيل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون رد.
ارسنال

أرسنال يستهدف التوب 4 أمام واتفورد اليوم

تستكمل مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، اليوم الأحد، وذلك عندما يرحل أرسنال لمواجهة واتفورد في تمام الساعة 5:30 مساءً على ملعب فيكارج رود، ويحتل أرسنال المركز السابع برصيد 7 نقاط، بينما يوجد واتفورد في قاع جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، وحقق أرسنال الانتصار في مباراتين على حساب نيوكاسل بهدف نظيف، وعلى بيرنلي بنتيجة 2-1، وتعادل مع توتنهام 2-2، وخسر أمام ليفربول بنتيجة 3-1، أما واتفورد فخسر من برايتون 3-0 ومن إيفرتون 1-0 ومن وست هام 3-1، وتعادل مع نيوكاسل 1-1.
ماني

ليفربول يُكرم ضيافة نيوكاسل يونايتد بثلاثية

تغلب نادي ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019- 2020. نيوكاسل يونايتد بدأ بالتسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق نجمه ييترو فيليمز، ثم أمطر ليفربول شباك الماكبايس بثلاثة أهداف، أحرزها الدولي السنغالي ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 28 و40، ثم سجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 72 بعد تمريرة رائعة من روبرتو فيرمينو.
سانشيز (1)

سانشيز: لهذا السبب فشلت في مانشستر يونايتد

حمّل الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مسؤولية فشله في البروز في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، خلال عام ونصف عام أمضاها معه قبل انتقاله هذا الصيف على سبيل الإعارة إلى النيراتزوري. وقال سانشيز لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "دائما ما قلت لأصدقائي: أريد أن ألعب اذا سمحوا لي باللعب سأقدم أفضل ما لدي، وفي بعض الأحيان كنت ألعب 60 دقيقة (من أصل 90)، ولا أشارك في المباراة التالية. لا أعرف سبب ذلك".
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