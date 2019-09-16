قائد أرسنال: سعداء بالحصول على نقطة أمام واتفورد

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

أرسنال

اتهم جرانيت تشاكا، قائد أرسنال، زملاءه بالشعور بالفزع خلال مواجهة واتفورد وإهدار التقدم بهدفين، ليتعادل الفريق 2-2 في البريميرليج. وقال تشاكا: "ماذا حدث بشكل خاطئ؟ هذا سؤال جيد. بين الشوطين دخلنا غرفة اللاعبين وكل شيء كان يسير بشكل جيد، وشعر الجميع بالسعادة، لكننا خرجنا ولعبنا بشكل سيئ في الشوط الثاني. يجب القول إننا سعداء بالحصول على نقطة واحدة، وشعرنا بالفزع في الشوط الثاني. كنا نعرف أن بوسع المنافس الضغط علينا، لكن كان ينبغي أن نظهر شخصيتنا بشكل أفضل. لقد تحدثنا بخصوص ذلك، ولا يمكن أن نقدم مثل هذا الأداء الذي حدث في الشوط الثاني".

وأردف تشاكا: "كنا ندرك أن المنافس ليس لديه ما يخسره وأنه سيهاجمنا، لكننا لم نظهر بمستوانا وشعرنا بفزع مبالغ فيه، ولم يكن أي لاعب يرغب في الحصول على الكرة. كان يجب التحلي بالهدوء والقوة الذهنية وهو ما لم يحدث". أرسنال فرط في التقدم إلى المركز الثالث وبدا أن الفريق يتجه نحو انتصار مريح بالفعل بعد ثنائية