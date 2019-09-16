كوتينيو يكشف عن الفارق بين بايرن وبرشلونة

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

فيليب كوتينيو

تحدث النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، عن الفارق بين ناديه الحالي بايرن ميونيخ وباقي الأندية التي سبق أن لعب في صفوفها من قبل، وأبرزها ليفربول وبرشلونة، وقال كوتينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "أنا سعيد للغاية في بايرن ميونيخ، فالمدينة هنا جميلة للغاية ومثيرة، وهذا شعوري منذ اليوم الأول عندما رأيت المنشآت في النادي، وعند مقابلة المدير الفني ومساعديه وزملائي في الفريق، ساعدني تياجو ألكانتارا كثيرًا كوني برازيليا وهو يتحدث البرتغالية مثلي، خاصة أن اللغة الألمانية صعبة، ولكني أستهدف تعلمها".

وانتقل كوتينيو من صفوف برشلونة إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، على سبيل الإعارة، وعلق البرازيلي على استقبال الجماهير البافارية له قائلا: "المشجعون كانوا ودودين بشدة معي، وهذا منحني طاقة إيجابية". وأضاف: "أطفالي كانوا موجودين أيضًا، ورأيت إشراقًا في أعينهم، وهذا جعلني سعيدًا، لقد وقعت للكثيرين في ذلك اليوم،