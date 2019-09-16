رياضة

كوتينيو يكشف عن الفارق بين بايرن وبرشلونة

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو
تحدث النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، عن الفارق بين ناديه الحالي بايرن ميونيخ وباقي الأندية التي سبق أن لعب في صفوفها من قبل، وأبرزها ليفربول وبرشلونة، وقال كوتينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "أنا سعيد للغاية في بايرن ميونيخ، فالمدينة هنا جميلة للغاية ومثيرة، وهذا شعوري منذ اليوم الأول عندما رأيت المنشآت في النادي، وعند مقابلة المدير الفني ومساعديه وزملائي في الفريق، ساعدني تياجو ألكانتارا كثيرًا كوني برازيليا وهو يتحدث البرتغالية مثلي، خاصة أن اللغة الألمانية صعبة، ولكني أستهدف تعلمها".
وانتقل كوتينيو من صفوف برشلونة إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، على سبيل الإعارة، وعلق البرازيلي على استقبال الجماهير البافارية له قائلا: "المشجعون كانوا ودودين بشدة معي، وهذا منحني طاقة إيجابية". وأضاف: "أطفالي كانوا موجودين أيضًا، ورأيت إشراقًا في أعينهم، وهذا جعلني سعيدًا، لقد وقعت للكثيرين في ذلك اليوم،
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ماوريسيو-بوكيتينو (1)

بوكيتينو يكشف موقفه من ثلاثي توتنهام

يشعر ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، بالإيجابية تجاه ما يمكن أن يحققه توتنهام خلال الأشهر المقبلة عقب إغلاق نافذة الانتقالات دون أي انحرافات تؤثر فى فريقه، واضطر مدرب توتنهام للحديث عن مستقبل اللاعبين الرئيسيين مثل كريستيان إريكسن وتوبي ألدرفيريلد ويان فيرتونخن الذين لم يتبق في عقودهم سوى عام واحد. وقال ماوريسيو بوكيتينو: "أعتقد أننا متفقون جميعا على أن توتنهام دائما لديه شائعات أكثر من الأندية الأخرى، ففي شهر واحد أعتقد أنه سيبدأ مرة أخرى بالشائعات، بالتأكيد، لأن وضع الفريق سيساعد على ظهور هذه الشائعات، أعتقد أننا تحدثنا كثيرا".
تامي-أبراهام

أبراهام يحلم بمواصلة التألق مع تشيلسي

أعرب مهاجم تشيلسي، تامي أبراهام، عن تطلعه لمواصلة المستويات المميزة التي يقدمها هذا الموسم، وكان آخرها تسجيل هاتريك في شباك وولفر هامبتون في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 7 أهداف مناصفةً مع مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، وقال أبراهام، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لفريق تشيلسي: "أقدم كل ما لديّ بجدية تامة على أمل أن يكون هذا الموسم هو موسمي، الآن الأمر بيدي أن أقدم كل شيء سواء التدريبات أو المباريات، خاصة أنني شغوف بشدة لتحقيق النجاحات".
مرتضى منصور (2)

تصريح مفاجئ من مرتضى منصور عن مواجهة الخطيب

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مواجهة السوبر بين فريقه ونظيره الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وأوضح أنه لا يريد إشعال الأمور مع الغريم التقليدي، قائلًا إنه سيعانق محمود الخطيب رئيس الأهلي، إذا قابله في مباراة السوبر، ولكن الأول لن يفعل ذلك وسيدير وجهه، مثلما فعل ممثل القلعة الحمراء عندما انسحب من اجتماع اتحاد الكرة لوجودي، وتابع مرتضى: «لو تقابلت مع الخطيب سأمنحه درع النادي الأبيض، لأنني أريد التهدئة والبعد عن اللعب بالنار».
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فيليب-كوتينيو (1)

كلوب يكشف أسباب عدم التعاقد مع كوتينيو

عاد المدرب الألماني يورجن كلوب، للحديث عن سبب عدم تعاقده مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، والذي رحل عن صفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018 تجاه برشلونة، قبل أن يعاني في تقديم نفس المستويات المميزة التي قدمها مع ليفربول من قبل، ليقرر العملاق الكتالوني إعارته هذا الصيف إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني مع وضع بند في التعاقد يسمح للعملاق الكتالوني بشرائه بصورة نهائية في نهاية الموسم المقبل مقابل 120 مليون يورو، حيث أكد يورجن كلوب أنه كان من المستحيل إعادة فيليب كوتينيو إلى قلعة الأنفيلد من جديد.
برشلونة - ريال بيتيس‎

بذكريات رباعية الموسم الماضي.. بيتيس يتحدى برشلونة

يستقبل برشلونة الـ18 دون رصيد من النقاط، نظيره ريال بيتيس الـ17 بنفس الرصيد، على ملعب الكامب نو، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، ويبحث البارسا عن الخروج من خيبة البداية بعد السقوط في الجولة أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف من أريتز أدوريز في الدقيقة 89، وهي نفس رغبة ريال بيتيس الذي خسر أمام بلد الوليد بنتيجة 2-1 بهدف أوسكار بلانكو في الدقيقة 89 أيضًا، ويغيب عن البارسا في مباراة اليوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ بسبب الإصابة، إضافةً إلى لويس سواريز وعثمان ديمبلي ونيتو.
ميسى-سواريز

ميسي يغيب عن قائمة برشلونة أمام ريال بيتيس

غاب ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى عن قائمة الفريق لمواجهة ريال بيتيس، والتى من المقرر إقامتها غدا الأحد فى تمام التاسعة مساء على ملعب الكامب نو، فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الدورى الإسبانى (الليجا). وأصيب ميسي خلال التدريبات قبل بداية الدورى الإسبانى إصابة منعته من المشاركة أمام أتليتك بيلباو فى بداية الليجا. وكان ميسي قد ظهر فى التدريبات الجماعية؛ مما علق آمال جماهير الفريق الكتالونى على مشاركة البرغوث الأرجنتيني في المباراة القادمة للبلوجرانا، لكن جاءت قائمة البارسا لمواجهة ريال بيتيس صادمة للجميع؛ حيث غاب ميسي عنها.
فالفيردي

فالفيردي يكشف موعد عودة ميسي ويعلق على صفقة نيمار

علق أرنستو فالفيردي المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى على أزمة عثمان ديمبلي جناح الفريق الكتالوني، كما أشار أيضا إلى صفقة انتقال نيمار ومدى تطور إصابة ميسي. ودخل ديمبلي في أزمة مع برشلونة بعد تغيبه عن جلسة علاجية، وذلك بعد سفره لفرنسا لقضاء الوقت مع عائلته. وقال فالفيردي عن أزمة ديمبلي: "لا يمكن أن أصرِح بأي شيء، أي تصريح سأقوله سيجعل كرة الثلج تزداد حجما، لا أريد التعليق". وأضاف إرنستو عن مشاركة ليونيل ميسي أمام ريال بيتيس قائلا: "يجب أن نرى ميسي أولا في التدريب الأخير، لا أريد استباق الأمور".
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