جريمة

إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بجميع أجزاء الجسم من الدرجتين الثانية والثالثة، اليوم الإثنين، على أثر انفجار أسطوانة غاز بمنزل بقرية نكلا العنب التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى تفحم الشقة بالكامل وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى إيتاي البارود العام؛ لتلقي العلاج اللازم، وتم نقلهم إلى مركز الحروق داخل المستشفى، وجار انتداب فريق من النيابة العامة بمركز إيتاى البارود لمكان الحادث للمعاينة، وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد محمد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد وصول 3 أشخاص إلى مستشفى إيتاي البارود العام مصابين بحروق متفرقة بجميع أجزاء الجسم. وانتقل الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود،
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التحرش-بالطلبة-فى-المدارس-اغتصاب-اطفال (3)

الأهل تنازلوا.. «الصلح» ينهي قضية تحرش مدرس بطفلة

أصدرت نيابة العاشر من رمضان العامة برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، قرارا بإخلاء سبيل مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الرسمية للغات بالمجاورة السادسة والثلاثين بدائرة قسم شرطة أول العاشر، على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سوات، وذلك في أثناء «درس خصوصي» في إحدى المناطق التابعة لدائرة القسم، وذلك بعد موافقة أهل الطفلة على إجراءات الصلح والتنازل عن الاتهام الموجه لمدرس طفلتهم.
متحرش

ضبط مدرس تحرش بطفلة في «درس خصوصي» بالشرقية

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على مدرس، في العقد الرابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سوات، وذلك في أثناء انعقاد «درس خصوصي»، وذلك في إحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وجرى ضبط المتهم والتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق برئاسة المستشار أحمد حمدي، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
قتل - المنصورة

النيابة تطلب التحريات النهائية في «مذبحة 15 مايو»

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، اليوم الأحد، باستعجال تقرير الصفة التشريحية لربة منزل وطفلها قتلهما الزوج في منطقة 15 مايو بالقاهرة، بعدما أقدم المتهم على ذبح الزوجة وإلقاء طفله من الطابق الخامس، وذلك للوقوف على أسباب الوفاة، كما اسعجلت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الواقعة، أجرت النيابة العامة في وقت سابق مناظرة لجثتى المجني عليهما، وأمرت بالتحفظ عليهما ونقلهما إلى مشرحة زينهم تحت تصرفها، وصرحت بدفنهما عقب التشريح لبيان أسباب الوفاة.
قفاص-محكمة (1)

تجديد حبس 14 متهما بـ«اللهم ثورة» 15 يوما جديدة

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، حبس 14 متهما جديدا في الخلية المسماة إعلاميا بـ«اللهم ثورة»، 15 يوما آخرين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بإحداث نوع من الفوضى داخل الأراضي، تزامنا مع أحداث ذكرة الخامس والعشرين من يناير، وتخطيطهم لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم، وتسلمت النيابة تحريات جديدة من جهاز الأمن الوطني حول نشاط المتهمين.
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انقلاب ميكروباص

مفأجاة جديدة في حادث ميكروباص صفط اللبن

كشف تحقيقات وتحريات المباحث، مفأجاة جديدة في واقعة سقوط «ميكروباص» من أعلى محور صفط اللبن، نتيجة اختلال عجلة القيادة، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الحديدي وسقوطها أسفل المحور، وهي أن السائق حاول تفادي الاصطدام بموتوسيكل ساقط على الطريق، ولم يستطيع التحكم بعجلة القيادة فسقط من فوق الكوبري، وأسفر الحادث عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين. كما قدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجميع قيادات المحافظة التنفيذية، العزاء لأسر المتوفين.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

مصرع شخص وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بالعاشر من رمضان

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب ثلاثة عشر آخرين، بينهم أربعة أطفال، بكدمات وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة بأنحاء الجسد، صباح اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة «ميكروباص» يستقلونها بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان»، بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة والمصابين بواسطة عربات الإسعاف إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
ثعبان

الثعابين تلدغ 3 أشخاص في الأراضى الزراعية بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص في محافظة البحيرة، اليوم الخميس، بلدغات ثعبان أثناء وجودهم في الأرض الزراعية بمركز بدر وإيتاي البارود. البداية عندما استقبل مستشفى بدر العام، طفلا مصابا بلدغة ثعبان، حيث تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوصول "محمد أيمن محمد عمارة" 15 سنة ومقيم بقرية عز الدين، إلى استقبال مستشفى بدر المركزي، مصابا بلدغة ثعبان، وتم توفير المصل واستقرت حالته وتم وضعه تحت الملاحظة داخل المستشفى.
تصادم

حاولوا إنقاذ غيرهم| قتيلان و14 مصابا في حادث بالسويس

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرون في حادثين متتابعين بطريق "السويس- القطامية"، في أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين تعرضوا لحادث فصدمهم أتوبيس، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى التأمين الصحي والمستشفى العام، وأودعوا الجثتين في المشرحة. تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من اللواء محمد منتصر حكمدار مديرية أمن السويس، بورود بلاغ من قسم شرطة عتاقة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، وصدم أتوبيس ركابها مع آخرين همّوا بمساعدتهم، على طريق السويس- القطامية.
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