إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

حريق - صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بجميع أجزاء الجسم من الدرجتين الثانية والثالثة، اليوم الإثنين، على أثر انفجار أسطوانة غاز بمنزل بقرية نكلا العنب التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى تفحم الشقة بالكامل وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى إيتاي البارود العام؛ لتلقي العلاج اللازم، وتم نقلهم إلى مركز الحروق داخل المستشفى، وجار انتداب فريق من النيابة العامة بمركز إيتاى البارود لمكان الحادث للمعاينة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد محمد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد وصول 3 أشخاص إلى مستشفى إيتاي البارود العام مصابين بحروق متفرقة بجميع أجزاء الجسم. وانتقل الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود،