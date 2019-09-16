رياضة

تصريح مفاجئ من مرتضى منصور عن مواجهة الخطيب

تحرير:أحمد سيد ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مواجهة السوبر بين فريقه ونظيره الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وأوضح أنه لا يريد إشعال الأمور مع الغريم التقليدي، قائلًا إنه سيعانق محمود الخطيب رئيس الأهلي، إذا قابله في مباراة السوبر، ولكن الأول لن يفعل ذلك وسيدير وجهه، مثلما فعل ممثل القلعة الحمراء عندما انسحب من اجتماع اتحاد الكرة لوجودي، وتابع مرتضى: «لو تقابلت مع الخطيب سأمنحه درع النادي الأبيض، لأنني أريد التهدئة والبعد عن اللعب بالنار».
وأشار مرتضى في تصريحات تليفزيونية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إلى أنه يعرف قدر وقيمة النادي الأهلي جيدا، مضيفا أن الخطيب حضر حفلات زفاف أولاده الثلاثة مع مصطفى عبده نجم القلعة الحمراء السابق. وذكر مرتضى: «أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يواصل الاستفزاز بدعوة الخطيب فقط
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بوكيتينو يكشف موقفه من ثلاثي توتنهام

يشعر ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، بالإيجابية تجاه ما يمكن أن يحققه توتنهام خلال الأشهر المقبلة عقب إغلاق نافذة الانتقالات دون أي انحرافات تؤثر فى فريقه، واضطر مدرب توتنهام للحديث عن مستقبل اللاعبين الرئيسيين مثل كريستيان إريكسن وتوبي ألدرفيريلد ويان فيرتونخن الذين لم يتبق في عقودهم سوى عام واحد. وقال ماوريسيو بوكيتينو: "أعتقد أننا متفقون جميعا على أن توتنهام دائما لديه شائعات أكثر من الأندية الأخرى، ففي شهر واحد أعتقد أنه سيبدأ مرة أخرى بالشائعات، بالتأكيد، لأن وضع الفريق سيساعد على ظهور هذه الشائعات، أعتقد أننا تحدثنا كثيرا".
تامي-أبراهام

أبراهام يحلم بمواصلة التألق مع تشيلسي

أعرب مهاجم تشيلسي، تامي أبراهام، عن تطلعه لمواصلة المستويات المميزة التي يقدمها هذا الموسم، وكان آخرها تسجيل هاتريك في شباك وولفر هامبتون في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 7 أهداف مناصفةً مع مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، وقال أبراهام، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لفريق تشيلسي: "أقدم كل ما لديّ بجدية تامة على أمل أن يكون هذا الموسم هو موسمي، الآن الأمر بيدي أن أقدم كل شيء سواء التدريبات أو المباريات، خاصة أنني شغوف بشدة لتحقيق النجاحات".
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كوتينيو يكشف عن الفارق بين بايرن وبرشلونة

تحدث النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، عن الفارق بين ناديه الحالي بايرن ميونيخ وباقي الأندية التي سبق أن لعب في صفوفها من قبل، وأبرزها ليفربول وبرشلونة، وقال كوتينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "أنا سعيد للغاية في بايرن ميونيخ، فالمدينة هنا جميلة للغاية ومثيرة، وهذا شعوري منذ اليوم الأول عندما رأيت المنشآت في النادي، وعند مقابلة المدير الفني ومساعديه وزملائي في الفريق، ساعدني تياجو ألكانتارا كثيرًا كوني برازيليا وهو يتحدث البرتغالية مثلي، خاصة أن اللغة الألمانية صعبة، ولكني أستهدف تعلمها".
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الزمالك اليوم: السوبر في استاد القاهرة بدون جمهور

قال الإعلامي خالد الغندور إن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، ستقام على "استاد القاهرة الدولي" بدون حضور جماهيري، على عكس ما تردد خلال الأيام الماضية. وأضاف الغندور، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم»، أن المباراة ستشهد حضور 50 مشجعا من الأعضاء لكلا الناديين في الموعد المحدد لها يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الحالي. وكان مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، قد تحدث عن تخوفه من الحضور الجماهيري في مباراة السوبر، بسبب حالة التوتر القائمة بين جمهور الناديين، في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يثق في قدرة فريقه على حسم اللقب لصالحه.
اتحاد-الكرة (1)

ماذا يفعل اتحاد الكرة أمام قرار إلغاء الهبوط؟

علمت «التحرير» أن اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، اتفقت على الطعن ضد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، مع وقف إعلان ترتيب الأندية للموسم الماضي لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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هل يتم سحب بطولة الدوري من الأهلي؟.. خبير لوائح يجيب

يبدو أن المهمة ستكون مليئة بالصعاب، أمام اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، بعد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوة إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، وقف إعلان ترتيب الأندية، وهو ما يعني أن درع بطولة الدوري، سيتم سحبه من النادي الأهلي، الذي توج بالبطولة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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ميتشو يبدأ مهمته في الزمالك بجلسة مع اللاعبين

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميًّا، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض المقامة حاليًّا، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.
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