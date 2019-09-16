تصريح مفاجئ من مرتضى منصور عن مواجهة الخطيب

تحرير:أحمد سيد ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

مرتضى منصور

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مواجهة السوبر بين فريقه ونظيره الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وأوضح أنه لا يريد إشعال الأمور مع الغريم التقليدي، قائلًا إنه سيعانق محمود الخطيب رئيس الأهلي، إذا قابله في مباراة السوبر، ولكن الأول لن يفعل ذلك وسيدير وجهه، مثلما فعل ممثل القلعة الحمراء عندما انسحب من اجتماع اتحاد الكرة لوجودي، وتابع مرتضى: «لو تقابلت مع الخطيب سأمنحه درع النادي الأبيض، لأنني أريد التهدئة والبعد عن اللعب بالنار».

وأشار مرتضى في تصريحات تليفزيونية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إلى أنه يعرف قدر وقيمة النادي الأهلي جيدا، مضيفا أن الخطيب حضر حفلات زفاف أولاده الثلاثة مع مصطفى عبده نجم القلعة الحمراء السابق. وذكر مرتضى: «أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يواصل الاستفزاز بدعوة الخطيب فقط

وأشار مرتضى في تصريحات تليفزيونية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إلى أنه يعرف قدر وقيمة النادي الأهلي جيدا، مضيفا أن الخطيب حضر حفلات زفاف أولاده الثلاثة مع مصطفى عبده نجم القلعة الحمراء السابق.



وذكر مرتضى: «أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يواصل الاستفزاز بدعوة الخطيب فقط وتجاهل أسماء كبيرة على غرار حسن شحاتة ومصطفى عبده».



وعن اقتراب إيهاب جلال من تدريب الفراعنة، أكد مرتضى أنه من المدربين المميزين على غرار حسام حسن وطلعت يوسف وأحمد حسام (ميدو) وحسن شحاتة.



يذكر أن الأهلي والزمالك سيلتقيان يوم الجمعة المقبل في استاد برج العرب لتحديد بطل كأس السوبر عن الموسم قبل الماضي، وسط حضور 10 آلاف مشجع.