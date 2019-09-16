رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع «طارق 50»

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

الفريق محمد فريد رئيس الأركان

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "طارق 50"، الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، ويأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة في أثناء رفع درجات الاستعداد القتالي ومرحلة التحضير والتنظيم للمعركة، ثم التحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة واقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو، لتدمير الدفاعات المعادية وتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة.

ظهر خلال المرحلة مدر الدقة في التعامل مع الأهداف المعادية وإصابتها من الثبات والحركة، وما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة، باستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات باستخدام أنظمة "المايلز".كما التقى الفريق محمد فريد عددا من مقاتلى