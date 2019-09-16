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رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع «طارق 50»

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
الفريق محمد فريد رئيس الأركان
الفريق محمد فريد رئيس الأركان
شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "طارق 50"، الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، ويأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة في أثناء رفع درجات الاستعداد القتالي ومرحلة التحضير والتنظيم للمعركة، ثم التحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة واقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو، لتدمير الدفاعات المعادية وتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة.
ظهر خلال المرحلة مدر الدقة في التعامل مع الأهداف المعادية وإصابتها من الثبات والحركة، وما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة، باستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات باستخدام أنظمة "المايلز".كما التقى الفريق محمد فريد عددا من مقاتلى
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طقس-حار-مياه

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الإثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
احمد-موسى

«ميعرفوش ربنا».. أحمد موسى يُحذر من اللجان الإلكترونية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام أصبح غير مهني، متابعا «في الماضي كانت الوثائق تدعم الأخبار، ولا يمكن نشر أي خبر إلا بوجود وثيقة تؤكد الخبر»، مشددا على أن الإعلام الدولي يبحث فقط عن الشائعات، لذا يشتم الرئيس الأمريكي ترامب يوميا إعلامه لأنه لا يقول الحقيقة. وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي حظي بحب شعبي كبير لم يحظَ به أي رئيس سابق، وكان من الممكن ألا يتخذ قرارات الإصلاح الاقتصادي حفاظا على هذه الشعبية.
محمد -الباز

لجنة «القصور الرئاسية» توضح حقيقة استراحة المعمورة

كشف المستشار خالد محجوب، أمين عام لجنة جرد القصور الرئاسية في مصر، أنه تم تشكيل لجنة بعد 2011 من قبل وزير العدل، وكان لها دور كبير في الجرد والتأكد من سلامة تلك القصور الرئاسية، منوها إلى أن القصور كان أغلبها في القاهرة، ولكن الإسكندرية كانت تحتوي على بعض الاستراحات فقط مكونة من طابقين، والتي تم إنشاؤها في عهد الرؤساء السابقين، خلال فترة الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" و"محمد أنور السادات".
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

الضرائب عن حفلات الفنانين: عمرو دياب دفع 2 مليون جنيه

قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن مصلحة الضرائب تأخذ ضريبة على الأراضي العقارية وهي تؤخذ منذ عهد محمد علي باشا، وضريبة على محالت الفرجة والمعروفة بالملاهي وهي من الخمسينيات، إضافة إلى العقارات. وكشفت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال استضافتها ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن المصلحة تحصِّل ضريبة على الحفلات التي تقام بالساحل الشمالي.
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بتعاون أمريكي عسكري.. اكتمال تطوير قاعدة جوية مصرية

انعكاسا لتعاون عسكري بين مصر والولايات المتحدة، اكتملت أعمال التطوير الهندسي والإداري لإحدى القواعد الجوية المصرية، إذ انتهت بالفعل أعمال المرحلة الثالثة من تطوير القاعدة بالتعاون مع الجانب الأمريكى.
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السيسي: رجال الجيش يقدمون حياتهم فداء للوطن.. والبعض يتهمهم بالفساد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رجال الشرطة والقوات المسلحة يقدمون حياتهم فداءً للوطن ومع ذلك يتهمهم البعض بالفساد. وأضاف الرئيس في كلمته بجلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب: "إذا لم نتصدى للإرهاب فكريًا، سنظل في حالة استنزاف لن تنتهي أبدًا.. أمن المنطقة بأكملها من أمن مصر، حتى وإن كنا نعاني بعض الظروف الاقتصادية السيئة". وتابع: "نسبة الشباب في انتخابات المحليات المقبلة لن تقل عن 25%، وأطالب جميع المصريين باختيار الأصلح أثناء تلك الانتخابات، دون تحيز لأي عصبية قبلية".
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السيسي عن الجيش: مركز الثقل الحقيقي في المنطقة كلها

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، عن الجيش المصري، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت.
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التقى مقاتلي الجيش الثاني.. رئيس الأركان يتفقد تأمين مجرى قناة السويس

بغرض الاطمئنان على جاهزية القوات لأداء المهام ومراجعة إجراءات تأمين المرافق الحيوية، تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني شرق وغرب القناة للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين.
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