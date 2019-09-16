رياضة

أبراهام يحلم بمواصلة التألق مع تشيلسي

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
أبراهام
أبراهام
أعرب مهاجم تشيلسي، تامي أبراهام، عن تطلعه لمواصلة المستويات المميزة التي يقدمها هذا الموسم، وكان آخرها تسجيل هاتريك في شباك وولفر هامبتون في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 7 أهداف مناصفةً مع مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، وقال أبراهام، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لفريق تشيلسي: "أقدم كل ما لديّ بجدية تامة على أمل أن يكون هذا الموسم هو موسمي، الآن الأمر بيدي أن أقدم كل شيء سواء التدريبات أو المباريات، خاصة أنني شغوف بشدة لتحقيق النجاحات".
وتابع: "في المباراة الأخيرة، أخبرني لامبارد بأنه سيبقي عليّ في الملعب لمنحي فرصة تسجيل الهاتريك، وبالتالي حافظ على تركيزي من أجل اغتنام كل فرصة تتاح لي، أنا أعمل بجد، ويسعدني أن أرى ذلك يؤتي ثماره مع أهدافي، وكذلك النقاط الثلاث". وعن الهدف الرائع الذي سجله زميله توموري من تسديدة من خارج منطقة الجزاء،
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لأنسو فاتو

فاتي مهدد بالغياب عن برشلونة 7 مباريات

بات برشلونة مهددًا بفقدان خدمات موهبته الشابة أنسو فاتي لسبع مباريات خلال الآونة المقبلة، وذلك بسبب اقترابه من تمثيل منتخب إسبانيا في الفترة المقبلة على حساب بلده الأصلي غينيا بيساو، وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن تمثيل اللاعب المنتخب الإسباني، يعني أنه على الأرجح سيتم استدعاؤه لارتداء ألوان اللاروخا في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والتي ستقام في البرازيل في الفترة من 26 أكتوبر إلى 17 نوفمبر، وبالتالي في حال حصل على الجنسية الإسبانية فسيغيب عن العديد من المباريات، وأبرزها الكلاسيو أمام ريال مدريد.
توتنهام‎

إريكسن يرفض كل عروض توتنهام لتجديد عقده

رفض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن كل العروض التي تقدم بها توتنهام من أجل تمديد عقده، إذ ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بنهاية الموسم الجاري، وذلك من أجل إجبار السبيرز على الموافقة على رحيله إلى الدوري الإسباني. ويأتي ذلك بعدما صرح الدنماركي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، الذي خسره توتنهام أمام ليفربول، برغبته في خوض تحدّ جديد، وفشل السبيرز في إقناعه بتجديد عقده هذا الصيف، كما فشل في بيعه في الوقت الذي أعرب فيه ريال مدريد عن اهتمامه بضمه، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
المصري‎ (5)

المصري يتدرب على شاطئ المحيط الهندي

أدى النادي المصري البورسعيدي مرانه الصباحي، اليوم الإثنين، على شاطئ المحيط الهندي بجزيرة زنجبار، حيث اشتمل المران على عدد من الوحدات البدنية، خاصة المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل. وحقق المصري فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر أمس الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية الإفريقية. المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي المصري، والتهديد الأول جاء عن طريق المهاجم الفلسطيني محمود وادي الذي كان على أعتاب أن يفتتح التسجيل لفريقه، لكن كرته مرت بجوار القائم.
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تشيلسي-وولفرهامبتون‎ (1)

أبراهام يقود تشيلسي للفوز على ولفرهامبتون بخماسية

حقق فريق تشيلسي فوزًا عريضًا على نظيره ولفرهامبتون، بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج". جاءت أهداف تشيلسي في الشوط الأول عن طريق فيكايو توموري في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، وأضاف تامي أبراهام الهدفين الثاني والثالث في دقيقة 34، 41 من زمن المباراة. وفي الشوط الثاني أضاف تامي أبراهام هدفين متتاليين لصالح تشيلسي بالدقيقتين 41، 55، قبل أن يسجل هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح فريق وولفرهامبتون بالدقيقة 69 من زمن اللقاء.
تشيلسي

نوريتش يبحث عن أول انتصار على تشيلسي منذ 25 عاما

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل نوريتش سيتي صاحب المركز الـ11 برصيد 3 نقاط، نظيره تشيلسي الـ16 برصيد نقطة واحدة على ملعب كارو رود في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ولم يخسر تشيلسي في آخر 15 مباراة أمام نوريتش في جميع المسابقات، وتفادي تشيلسي في تلك الفترة الخسارة على ملعب نوريتش في 7 مباريات، والأكثر أن نوريتش جمع نقطتين فقط أمام تشيلسي في 10 مباريات في البريميرليج منذ الفوز بثلاثية نظيفة في عام 1994، ويتطلع نوريتش لتحقيق 3 انتصارات متتالية على ملعبه في الدوري للمرة الأولى منذ عام 2012.
ديفيد لويز

لويز يكشف سبب رحيله عن تشيلسي تجاه أرسنال

أكد المدافع البرازيلي ديفيد لويز، أن الطموح كان الدافع الأساسي وراء قرار انتقاله إلى أرسنال قادمًا من صفوف تشيلسي هذا الصيف، مشيرًا إلى أن البقاء في صفوف البلوز كان سيمثل الخيار الأسهل بالنسبة له، وشارك لويز البالغ من العمر 32 عامًا في مباراته الأولى مع أرسنال في الفوز على بيرنلي يوم السبت الماضي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي، وسمح فرانك لامبارد، المدرب الجديد لتشيلسي، للويز بالرحيل هذا الصيف لعدم وجوده في خططه للموسم الجاري، لتوضع آمال كبيرة على المدافع البرازيلي لإعادة أرسنال إلى طريق النجاحات من جديد.
فرانك-لامبارد (2)

لامبارد يتذكر اتهامه بالخيانة من جماهير تشيلسي

يأمل مدرب تشيلسي فرانك لامبارد في الحصول على العفو من قبَل جماهير البلوز، قبل خوضه أول مباراة مع الفريق اللندني على ملعب ستامفورد بريدج أمام ليستر سيتي، غدًا الأحد. ويرتبط لامبارد بعلاقة قوية مع جماهير تشيلسي منذ عام 2001، إلا أن أحد جماهير البلوز رفع لافتة تتهمه بالخيانة، عقب انتقاله إلى مانشستر سيتي في موسم 2014- 2015، وعن ذلك قال لامبارد: "أملك علاقة خاصة بالجماهير، بعيدًا عن مَن رفع تلك اللافتة. أشعر بالفخر بالعودة إلى ملعب ستامفورد بريدج مدربًا، فبعد كل اللحظات الحلوة التي قضيتها لاعبا مع الفريق، أرغب بشدة في الفوز على ليستر سيتي".
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