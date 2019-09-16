أبراهام يحلم بمواصلة التألق مع تشيلسي

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

أبراهام

أعرب مهاجم تشيلسي، تامي أبراهام، عن تطلعه لمواصلة المستويات المميزة التي يقدمها هذا الموسم، وكان آخرها تسجيل هاتريك في شباك وولفر هامبتون في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 7 أهداف مناصفةً مع مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، وقال أبراهام، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لفريق تشيلسي: "أقدم كل ما لديّ بجدية تامة على أمل أن يكون هذا الموسم هو موسمي، الآن الأمر بيدي أن أقدم كل شيء سواء التدريبات أو المباريات، خاصة أنني شغوف بشدة لتحقيق النجاحات".

وتابع: "في المباراة الأخيرة، أخبرني لامبارد بأنه سيبقي عليّ في الملعب لمنحي فرصة تسجيل الهاتريك، وبالتالي حافظ على تركيزي من أجل اغتنام كل فرصة تتاح لي، أنا أعمل بجد، ويسعدني أن أرى ذلك يؤتي ثماره مع أهدافي، وكذلك النقاط الثلاث". وعن الهدف الرائع الذي سجله زميله توموري من تسديدة من خارج منطقة الجزاء،

وتابع: "في المباراة الأخيرة، أخبرني لامبارد بأنه سيبقي عليّ في الملعب لمنحي فرصة تسجيل الهاتريك، وبالتالي حافظ على تركيزي من أجل اغتنام كل فرصة تتاح لي، أنا أعمل بجد، ويسعدني أن أرى ذلك يؤتي ثماره مع أهدافي، وكذلك النقاط الثلاث".



وعن الهدف الرائع الذي سجله زميله توموري من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، علق أبراهام: "كنت أفكر، لا تسدد فيكايو، لكنه سدد وسجل، الجميع سعداء به في التدريب، كان يحاول كل يوم ويحطم النوافذ، ولكن ضد الوولفز حقق هدفه. لقد كانت تصويبة رائعة".



ويعد أبراهام من بين ثلاثة من خريجي أكاديمية تشيلسي، الذين ظهروا بمستوى مميز أمام وولفر هامبتون، إلى جانب فيكايو توموري وماسون مونت.