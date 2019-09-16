جريمة

السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض ربة منزل بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، وعضوية المستشارين أشرف داوود بهجت، وأحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزير، بالسجن 3 سنوات على "هـ. س" عامل؛ لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "م. م" ربة منزل، حال سيرها في الطريق العام. وتعود الواقعة في القضية رقم 16749 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، بأنه تم إلقاء القبض على عامل هتك عرض ربة منزل في أحد شوارع دائرة القسم.
وكشفت تحريات ضابط قسم شرطة باب شرقي عن أن وراء ارتكاب الواقعة "هـ. س"، 19 عاما، عامل، فحال سير المجني عليها "م. م"، 21 عاما، ربة منزل، بمنطقة كورنيش الشاطبي بالطريق العام، قام بملامسة والإمساك بمواطن العفة من الأمام عمدا بيده رغما عنها، ثم تعدى عليها فاستغاثت بالمارة وتمكنوا من الإمساك به وطلبوا النجدة. وتم
اقرأ المزيد
قوات-الشرطة (3)

ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم؟

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة)؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
اشارة-مرور (2)

تحرير 5696 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء علاء متولي بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنافذ يضبط 34 قضية وينفذ 222 حكما خلال يوم

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ. وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات (ملابس أجنبية- عدسات لاصقة- قطع غيار سيارات)، وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو 64 ألفا و320 جنيهًا.
جثة (3)

مصرع حارس عقار صدمته سيارة في أثناء جلوسه بمحل عمله

شهد طريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية حادثا مروعا، اليوم الإثنين، بسبب السرعة الزائدة، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بحارس عقار في أثناء جلوسه أمام محل عمله، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتسبب الحادث في بعض التلفيات في مدخل العقار. وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة يفيد وفاة حارس عقار بطريق الكورنيش بمنطقة جليم، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقل مأمور وضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
اقرأ المزيد من الأخبار
اغتصاب (5)

الحكم على عامل بالسجن 3 سنوات لهتك عرض طفلة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن 3 سنوات على "ع. أ"، عامل، لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "م. ر"، 11 سنة، وتعود الواقعة إلى القضية رقم 5450 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة برقم كلي 454 غرب، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم العامرية ثان ببلاغ من "ر. ق"، بقيام أحد الأشخاص بهتك عرض نجلته بدائرة القسم.
محكمة-ارشفية

10 سنوات سجنا لسارقي 100 جنيه بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالسجن 10 سنوات لكل من "م. أ. م- سائق توك توك"، و"ع. م. أ- عامل"، لاتهامهما بسرقة المجني عليه "أ. خ. ع" سائق، بالإكراه فى الطريق العام. تعود الواقعة في القضية رقم 15086 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد قيام سائق وعامل بسرقة شخص تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.
الطفلة-سندس

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «سندس»

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وحيد صبري وعضوية المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، تأجيل أولى جلسات محاكمة سائق "توك توك" وشقيقته إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات في الواقعة لقيامهم بقتل الطفلة سندس 6 سنوات وسرقة قرطها الذهبي وإلقائها من الدور السادس. تعود الواقعة في القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
محكمة-ارشفية

ضربه وحرقه.. السجن 15 عاما لعامل قتل نجل زوجته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شريف أحمد فؤاد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، والمستشار أشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، وإبراهيم مطر بالسجن 15 عاما لـ"ع. ال.م" عامل لقتله المجني عليه الطفل "أ.ح.ال" 5 سنوات. تعود الواقعة في القضية رقم 23868 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة كلي برقم 371 شرق عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد وصول طفل سن 5 سنوات لأحد المستشفيات توفي متأثرا بالتعدي عليه بالضرب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org