السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض ربة منزل بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

محكمة - صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، وعضوية المستشارين أشرف داوود بهجت، وأحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزير، بالسجن 3 سنوات على "هـ. س" عامل؛ لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "م. م" ربة منزل، حال سيرها في الطريق العام. وتعود الواقعة في القضية رقم 16749 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، بأنه تم إلقاء القبض على عامل هتك عرض ربة منزل في أحد شوارع دائرة القسم.

وكشفت تحريات ضابط قسم شرطة باب شرقي عن أن وراء ارتكاب الواقعة "هـ. س"، 19 عاما، عامل، فحال سير المجني عليها "م. م"، 21 عاما، ربة منزل، بمنطقة كورنيش الشاطبي بالطريق العام، قام بملامسة والإمساك بمواطن العفة من الأمام عمدا بيده رغما عنها، ثم تعدى عليها فاستغاثت بالمارة وتمكنوا من الإمساك به وطلبوا النجدة. وتم