بوكيتينو يكشف موقفه من ثلاثي توتنهام

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

ماوريسيو بوكيتينو

يشعر ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، بالإيجابية تجاه ما يمكن أن يحققه توتنهام خلال الأشهر المقبلة عقب إغلاق نافذة الانتقالات دون أي انحرافات تؤثر فى فريقه، واضطر مدرب توتنهام للحديث عن مستقبل اللاعبين الرئيسيين مثل كريستيان إريكسن وتوبي ألدرفيريلد ويان فيرتونخن الذين لم يتبق في عقودهم سوى عام واحد. وقال ماوريسيو بوكيتينو: "أعتقد أننا متفقون جميعا على أن توتنهام دائما لديه شائعات أكثر من الأندية الأخرى، ففي شهر واحد أعتقد أنه سيبدأ مرة أخرى بالشائعات، بالتأكيد، لأن وضع الفريق سيساعد على ظهور هذه الشائعات، أعتقد أننا تحدثنا كثيرا".

وواصل: "لقد حان الوقت الآن لأن أكون إيجابيا، فيكتور وانياما في خططي، وكريستيان في خططي، الآن سيكون لديهما نفس الإمكانيات مثل أي لاعب آخر للعب، وأفهم أنهما كانا في موقف صعب وبالطبع نحاول دائما مساعدتهما ومساعدة النادي وممارسة أعمالهما، لكن قلت لكم إنه ليس بالأمر السهل". وأردف: "عندما يكون هناك لاعب

وواصل: "لقد حان الوقت الآن لأن أكون إيجابيا، فيكتور وانياما في خططي، وكريستيان في خططي، الآن سيكون لديهما نفس الإمكانيات مثل أي لاعب آخر للعب، وأفهم أنهما كانا في موقف صعب وبالطبع نحاول دائما مساعدتهما ومساعدة النادي وممارسة أعمالهما، لكن قلت لكم إنه ليس بالأمر السهل".



وأردف: "عندما يكون هناك لاعب واحد يريد المغادرة فحَسن، لكن عندما يكون عدد من اللاعبين، يبدأ ذلك في خلق صعوبة لتكوين ديناميكية جيدة وإيجابية، ولكن الآن سيكون إيجابيا، ونحن الآن بحاجة إلى البدء في الفوز بالمباريات، هذا هو هدفنا، إعادة التركيز ومن لا يعاد تركيزه سيخرج".



وعندما سُئل عما إذا كان لديه أي شكوك حول التزام إريكسن، أصر بوكيتينو بصرامة على أن اللاعب يركز بنسبة 100%، ومع إصابة لو سيلسو بمشكلة في الفخذ، سيبقى العبء الإبداعي على صانع الألعاب الدنماركي.

